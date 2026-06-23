EpiVax annonce l'agrandissement de son laboratoire et la mise en place de services in vitro rationalisés et axés sur le NAM-C

PROVIDENCE, Rhode Island, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc., leader reconnu dans l'évaluation des risques liés à l'immunogénicité, annonce l'agrandissement de ses installations de laboratoire à son siège social de Providence, dans le Rhode Island. La modernisation des locaux a permis de plus que doubler la superficie des laboratoires de l'entreprise, renforçant ainsi la capacité de cette société de recherche sous contrat (CRO) à mener des essais immunologiques de pointe. Cet investissement reflète la demande croissante de méthodologies intégrées et pertinentes pour l'être humain, dites « nouvelles approches » (NAM), destinées à évaluer le risque d'immunogénicité, compte tenu des limites des modèles animaux traditionnels à fournir des résultats d'immunogénicité pertinents pour l'être humain.

Conformément aux recommandations des autorités réglementaires mondiales, les NAM sont désormais un élément central de l'évaluation préclinique des risques d'immunogénicité pour les produits biologiques, les peptides, les modalités émergentes, les génériques et biosimilaires, ainsi que les attributs de qualité essentiels (CQA). Il est suggéré de ne pas considérer l'immunogénicité uniquement comme une observation clinique de phase avancée, mais plutôt comme un continuum de risques fondé sur les mécanismes et pertinent pour l'être humain, qui peut être évalué dès les premières phases et tout au long du développement à l'aide de systèmes intégrés in silico et in vitro, afin de caractériser les composants spécifiques de l'activation immunitaire avant l'exposition clinique et d'étayer des stratégies bioanalytiques et cliniques optimisées.

Grâce à des outils d'évaluation des risques d'immunogénicité in silico de pointe, à une gamme complète de tests in vitro permettant d'évaluer les réponses immunitaires innées et adaptatives, à une équipe d'experts de renom et, désormais, à une capacité de laboratoire renforcée, EpiVax se positionne comme le partenaire de choix, offrant un « guichet unique » pour une évaluation multidimensionnelle des risques d'immunogénicité (IRA) axée sur les NAM, à l'intention des développeurs de traitements thérapeutiques.

Le laboratoire d'EpiVax permet de réaliser des analyses sur du sang total humain, des PBMC et des cellules présentatrices d'antigènes spécialisées, telles que les cellules dendritiques. Les tests de cette plateforme sont évolutifs et modulaires – conçus pour s'adapter à la phase de développement, à la modalité thérapeutique, au débit et à la question immunologique à étudier – et s'appuient sur l'activation cellulaire, évaluée par le phénotypage, la prolifération et la sécrétion de cytokines, afin d'évaluer l'impact des risques immunitaires sur différents aspects des réponses immunitaires innées et adaptatives.

Ces tests sur mesure apportent des informations complémentaires aux analyses in silico d'EpiVax (la boîte à outils ISPRI), permettant ainsi une évaluation complète des risques reposant sur des méthodes orthogonales, tout en offrant les avantages de flux de travail rationalisés, d'une cohérence des données et d'une collaboration scientifique inclusive.

EpiVax dispose d'une solide expérience avérée dans la mise en œuvre de son approche d'évaluation des risques d'immunogénicité en plusieurs phases, in silico et in vitro, notamment grâce à son cadre de criblage PANDA destiné aux produits peptidiques génériques. Cette approche associe l'analyse computationnelle à des méthodes in vitro ciblées afin d'évaluer les risques liés à la séquence et aux critères de qualité clés (CQA) et d'établir la comparabilité avec les produits de référence. Ces dernières années, EpiVax a contribué à la réussite de plus de 16 demandes d'autorisation réglementaires à l'échelle mondiale grâce à ce cadre, démontrant ainsi son efficacité pour permettre la réalisation d'évaluations des risques immunologiques (IRA) rigoureuses, fondées sur les mécanismes d'action et conformes aux attentes réglementaires en constante évolution.

« EpiVax a pour objectif de fournir des solutions IRA basées sur la modélisation informatique et les cellules immunitaires, pertinentes pour l'être humain, qui permettent aux développeurs de traitements de prendre des décisions plus éclairées et fondées sur des données, de la découverte à la commercialisation », a déclaré Vibha Jawa, Ph.D., directrice scientifique d'EpiVax. « L'agrandissement de notre laboratoire nous permettra d'accompagner nos partenaires dans la réalisation de cet objectif avec une efficacité sans précédent. »

À propos d' EpiVax:

EpiVax collabore avec les développeurs de produits biologiques afin de gérer les risques liés à l'immunogénicité tout au long du cycle de vie du produit. En s'appuyant sur une expertise scientifique approfondie pour mettre en œuvre des analyses in silico et des approches in vitro de pointe, les informations issues de données exploitables aident nos partenaires à réduire les incertitudes, à atténuer les risques et à utiliser leurs ressources plus efficacement, tout en élaborant des stratégies prêtes à être soumises aux autorités réglementaires pour des traitements plus sûrs et plus efficaces. www.epivax.com

Relations avec la presse :

Sarah Moniz, directrice du développement commercial et du marketing

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