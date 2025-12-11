GSMA का कहना है कि इंडोनेशिया को APAC के अग्रणी डिजिटल राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए लक्षित डिजिटल निवेश में तेजी लानी होगी।

घोटालों के दबाव बढ़ने पर, निवेश प्राथमिकताओं के स्पेक्ट्रम, ग्रामीण कवरेज और AI–तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार होता है

जकार्ता, इंडोनेशिया, 11 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- GSMA ने आज इंडोनेशिया के डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को गति देने के लिए अपनी हालिया GSMA Digital Nations 2025 और ASEAN Consumer Scam 2025 रिपोर्टों के निष्कर्षों को रेखांकित करते हुए निवेश-आधारित प्रोत्साहन पर जोर दिया।

Digital Nation Summit (DNS) जकार्ता में बोलते हुए, GSMA ने निजी पूंजी को अनलॉक करने और पूरे 5G स्पेक्ट्रम, फाइबर बैकहॉल और AI के लिए तैयार डेटा सेंटरों के परिनियोजन में तेजी लाने के लिए नीतिगत निश्चितता और क्रॉस-सेक्टर सहयोग द्वारा समर्थित एक व्यावहारिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है।

इंडोनेशियाई उद्यम डिजिटल परिवर्तन के लिए क्षेत्र में सबसे अधिक मजबूत इच्छा का संकेत दे रहे हैं। हाल ही में GSMA Intelligence द्वारा पूरे ASEAN की 580 से अधिक कंपनियों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि इंडोनेशिया की कंपनियां 2025 और 2030 के बीच अपने राजस्व का औसतन 10 प्रतिशत डिजिटल परिवर्तन में लगाने की आशा करती हैं, जो ASEAN (10.4 प्रतिशत) और वैश्विक (9.8 प्रतिशत) दोनों औसतों से अधिक है। सर्वेक्षण में शामिल दो-तिहाई उत्तरदाताओं ने AI को अपने व्यय के शीर्ष तीन क्षेत्रों में स्थान दिया, जबकि आधे से अधिक उत्तरदाता 5G-सक्षम IoT को भविष्य के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं, जो प्रतिस्पर्धात्मकता और सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी द्वारा टेक्नोलॉजियों का लाभ उठाने की देश की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है।

GSMA Intelligence के अनुसार, 2024 और 2030 के बीच इंडोनेशिया में 5G निवेश की अगली लहर देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में अतिरिक्त US$41 बिलियन की वृद्धि कर सकती है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी के परिवर्तनकारी आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करती है (GSMA Intelligence, Forging a resilient digital nation: Proposals for Indonesia's future, December 2023)। मोबाइल ऑपरेटरों ने 2015 से इंडोनेशिया के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं में लगभग US$29 बिलियन का निवेश किया है। अनुकूल निवेश परिदृश्य के साथ, 2024 और 2030 के बीच ऑपरेटरों और इकोसिस्टम में भागीदारों सहित उद्योग द्वारा अतिरिक्त US$16 बिलियन का निवेश करने की उम्मीद है, जिसमें 5G के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

GSMA में एशिया-प्रशांत के प्रमुख, Julian Gorman ने टिप्पणी की: "इंडोनेशिया का पैमाना, उद्यमशीलता की ऊर्जा और युवा, जुड़ी हुई आबादी, देश को नेतृत्व करने का एक मजबूत अवसर प्रदान करते हैं। अब प्राथमिकता उन क्षेत्रों में निवेश करने की है जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है: किफायती, पूर्वानुमान योग्य स्पेक्ट्रम; आत्मनिर्भर बैकहॉल; और AI-के लिए तैयार, टिकाऊ डेटा सेंटर से जुड़े विज़िबल उपभोक्ता संरक्षण। स्पष्ट नीतिगत संकेतों और अंतरक्षेत्रीय क्रियान्वयन के साथ, इंडोनेशिया निजी पूंजी को आकर्षित, घोटालों के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करके और पूरे द्वीपसमूह में समावेशी विकास को गति देकर नवाचार कर सकता है"।

GSMA की Digital Nations रिपोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, डेटा संचालन, सुरक्षा और मानव संसाधन जैसे पांच स्तंभों में एशिया-प्रशांत देशों की प्रगति का आकलन किया, और इस बात पर प्रकाश डाला है कि निवेश का सबसे अधिक प्रभाव कहां पड़ सकता है। मानक के तौर पर चुने गए 21 देशों में इंडोनेशिया मध्य स्थान पर रहा है। इसने इंडोनेशिया की जनशक्ति, डिजिटल कौशल और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद विशेषताओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ नवाचार और निवेश में सुधार के क्षेत्रों को भी उजागर किया है। मध्य-बैंड स्पेक्ट्रम आवंटन में देरी, ग्रामीण क्षेत्रों में असमान कवरेज और सीमित AI के लिए तैयार क्षमता से मांग में तेजी आने के साथ ही गति धीमी होने का खतरा रहता है।

उपभोक्ताओं का भरोसा भी दबाव में है। ASEAN Consumer Scam Report 2025 से प्राप्त इंडोनेशियाई जानकारियाँ दर्शाती है कि इंडोनेशिया व्यापक ASEAN परिदृश्य का अनुसरण करता है जहां 45% वयस्क जीवन भर पीड़ित रहने को रिपोर्ट करते हैं और 68% पीड़ित पैसे खो देते हैं। विशेष रूप से इंडोनेशिया में, धोखाधड़ी के मामलों में मोबाइल-फर्स्ट रुझान और भी अधिक हैं, जिसमें OTT मैसेजिंग (50%) और वॉयस कॉल (44%) दोनों ही ASEAN औसत से अधिक हैं। अच्छा समाचार: 81% इंडोनेशियाई लोग धोखाधड़ी को रोकने के लिए उच्च जोखिम वाले क्षणों में ऑपरेटरों द्वारा न्यूनतम, उद्देश्य-बद्ध नेटवर्क सिग्नल (जैसे, सिम-परिवर्तन और नंबर-सत्यापन) साझा करने का समर्थन करते हैं - जिससे GSMA Open Gateway एंटी-फ्रॉड APIs के व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त होता है।

इंडोनेशिया के तीन प्रमुख मोबाइल प्लेयर, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison और XLSmart ने ग्राहकों को घोटालों और अन्य साइबर सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए एक गठबंधन बनाया है, जिसके तहत वे भुगतान और लॉगिन को सुरक्षित करने के लिए SIM Swap, Number Verification और Device Location जैसे Open Gateway APIs को संयुक्त रूप से अपनाएंगे।

पूरी प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ें: यहाँ।

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5665015/GSMA_Logo.jpg

