GSMA, 인도네시아, 아태지역 디지털 선두 되려면 맞춤형 투자 서둘러야"

주파수•농촌 통신망•AI 인프라 투자 시급… 날로 교묘해지는 사기 범죄 대응도 과제

자카르타, 인도네시아, 2025년 12월 11일 /PRNewswire/ -- 세계이동통신사업자연합회(Global System for Mobile communications Association, GSMA)가 10일, 인도네시아의 디지털 전환과 혁신을 앞당기기 위해 투자를 중심으로 한 과감한 정책 추진을 주문했다. GSMA는 이날 2025 GSMA 디지털 네이션(GSMA Digital Nations 2025)와 2025 아세안 소비자 사기(ASEAN Consumer Scam 2025) 보고서를 공개하며 이같이 밝혔다.

디지털 네이션 서밋 자카르타(Digital Nation Summit (DNS) Jakarta)에서 GSMA는 민간 자본을 끌어들이고, 5G 주파수(스펙트럼)와 광섬유 통신망, AI(인공지능) 맞춤형 데이터 센터 구축 속도를 높이기 위한 구체적인 실행 방안을 제시했다. 여기에는 정책의 불확실성을 없애고 산업 간 칸막이를 없애는 협력이 필수적이라는 점도 포함됐다.

인도네시아 기업들은 아세안 지역에서 디지털 전환에 가장 적극적인 것으로 나타났다. GSMA 인텔리전스(GSMA Intelligence)가 아세안 580여 개 기업을 조사한 결과, 인도네시아 기업들은 2025년부터 2030년까지 매출의 평균 10%를 디지털 전환에 투자하겠다고 답했다. 이는 아세안 평균(10.4%)과 비슷하고 전 세계 평균(9.8%)을 웃도는 수치다. 응답자의 3분의 2는 AI를 3대 투자 분야로 꼽았고, 절반 이상은 5G 기반 사물인터넷(IoT)을 미래 성장의 핵심으로 봤다. 차세대 기술로 경쟁력과 보안을 모두 잡겠다는 의지다.

GSMA 인텔리전스 분석(GSMA Intelligence, Forging a resilient digital nation: Proposals for Indonesia's future, December 2023)에 따르면, 차기 5G 투자가 이뤄질 경우 2024년부터 2030년 사이 인도네시아 국내총생산(GDP)은 미화 410억 달러 더 늘어날 전망이다. 디지털 연결망이 경제를 얼마나 크게 바꿀 수 있는지 보여주는 대목이다. 이동통신사들은 2015년부터 이미 약 290억 달러를 인프라에 투자했다. 투자 환경만 제대로 갖춰진다면, 통신 업계(통신사 및 파트너사 포함)는 2030년까지 5G망 구축 등에 160억 달러를 추가로 투입할 것으로 예상된다.

줄리안 고먼(Julian Gorman) GSMA 아시아태평양(APAC) 대표는 다음과 같이 말했다 "인도네시아는 거대한 시장 규모와 기업가 정신, 그리고 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대를 보유해 디지털 선도국이 될 잠재력이 충분하다. 지금 가장 시급한 건 효율적인 투자다. 저렴하고 예측 가능한 주파수(스펙트럼) 공급, 튼튼한 백홀(Backhaul), 그리고 소비자 보호 장치를 갖춘 AI(인공지능) 준비 데이터 센터에 집중해야 한다. 정부가 명확한 정책 신호를 보내고 산업계가 협력한다면 민간 투자가 몰리고, 사기 범죄를 막아내며, 인도네시아 전역이 균등하게 성장할 수 있을 것이다."

GSMA 보고서는 인프라, 혁신, 데이터 거버넌스, 보안, 인적 자원 등 5개 분야에서 아태지역 국가들의 성적표를 매겼다. 인도네시아는 조사 대상 21개국 중 중위권에 머물렀다. 인적 자원과 디지털 기술, 사이버 보안은 강점이었지만, 혁신과 투자 분야는 숙제로 남았다. 특히 5G 핵심 대역인 중대역 주파수 할당이 늦어지고, 농촌 지역 통신망이 불균형하며, AI 인프라가 미흡한 점은 폭발하는 수요를 따라잡는 데 걸림돌이 될 수 있다.

소비자들의 신뢰가 흔들리는 것도 문제다. 2025 아세안 소비자 사기 보고서(ASEAN Consumer Scam Report 2025)에 따르면, 인도네시아 성인의 45%가 살면서 한 번 이상 사기 피해를 겪었고, 피해자의 68%는 실제로 돈을 잃었다. 특히 인도네시아는 모바일 사기가 기승을 부리고 있는데, OTT 메시징(OTT messaging, 50%)과 음성 통화(44%) 비율이 아세안 평균보다 높았다. 긍정적인 점은 인도네시아인의 81%가 사기를 막을 수 있다면, 위험이 높은 결정적 순간에 통신사가 최소한의 네트워크 신호(예: 유심 교체(SIM-change) 및 번호 인증(number-verification))를 공유해도 좋다고 답했다는 것이다. 이는 GSMA 오픈 게이트웨이(GSMA Open Gateway) 사기 방지 API의 폭넓은 활용을 위한 청신호다.

이에 발맞춰 인도네시아 3대 통신사인 텔콤셀(Telkomsel), 인도사트 오레두 허치슨(Indosat Ooredoo Hutchison), 엑스엘 스마트(XLSmart)는 동맹을 맺고 공동 대응에 나섰다. 이들은 유심 교체(SIM Swap), 번호 인증(Number Verification), 기기 위치 확인(Device Location) 같은 오픈 게이트웨이 API(Open Gateway APIs)를 함께 도입해 결제나 로그인할 때 발생하는 사기 범죄를 원천 차단한다는 계획이다.

