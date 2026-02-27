Metanoia ने MWC 2026 में AI-संचालित 5G के लिए Open SDR Platform के साथ Open RAN क्रांति की शुरुआत की

बार्सिलोना, स्पेन, 27 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- MWC 2026 (हॉल 5, 5L24MR और 5L26MR) – FR1 और FR2 रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थशास्त्र को पुन: परिभाषित करते हुए, Metanoia ने आज अपने MT2824 "Cobra" 5G SoC और MOSART Open Foundation Software Defined Radio (SDR) प्लेटफ़ॉर्म के पीछे प्रमुख कमर्शियल गति का अनावरण किया।

जैसे-जैसे ऑपरेटर Edge AI और व्यापक कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए होड़ लगा रहे हैं, Metanoia ODMs को विकास समय को नाटकीय रूप से कम, सिस्टम लागत को कम और मालिकाना सॉफ्टवेयर लॉक-इन को समाप्त करने में सक्षम बना रहा है।

Open Architecture। Faster Time-to-Market। वास्तविक डिजाइन ही जीत दिलाता है।

उच्च-प्रदर्शन MT2824 बेसबैंड SoC के आधार पर निर्मित Metanoia, O-RAN WG7 "व्हाइट बॉक्स" आर्किटेक्चर के अनुरूप एक सेमी-टर्नकी Open RAN समाधान प्रदान करता है:

4T4R 24 dBm Indoor ORU

4T4R 5W और 15W FR1 Outdoor ORUs

MSO-अनुकूलित Strand-Mount ORU

50 dBm FR2 Outdoor Radio (FWA और निजी नेटवर्क)

ODMs को अभूतपूर्व गति से अवधारणा से कमर्शियल परिनियोजन तक आगे बढ़ाते हुए Metanoia पूर्ण Hardware Design Kits (HDK) और एक सर्वसमावेशी Software Development Kit (SDK) प्रदान करता है।

कंपनी ने सार्वजनिक, निजी और MSO नेटवर्क सेगमेंटों में पहले ही कई डिज़ाइन परियोजनाओं में जीत हासिल कर ली है।

MOSART: सॉफ्टवेयर लॉक-इन चक्र को तोड़ना

प्लेटफ़ॉर्म के मूल में MOSART (Metanoia Open Source Advanced Radio Technology) है - एक प्रबंधित Open Foundation Linux-based SDR स्टैक जो MT2824 और अन्य Linux-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है।

MRAS DSP एक्सिलरेशन के साथ जोड़ कर, MOSART ODMs अपने फीचर रोडमैप, जीवनचक्र मैनेजमेंट और सुरक्षा का स्वामित्व रखने को सक्षम बनाता है - उन्हें मालिकाना सॉफ्टवेयर निर्भरता से मुक्त करता है।

Metanoia के CEO, Stewart Wu, ने कहा, "हमारे विचार में Software Defined Radio किफायती और स्केलेबल बेतार पहुँच को अनलॉक करने की कुंजी है। हमारा ओपन MOSART मॉडल ODMs और ऑपरेटरों को नियंत्रण वापस देते हुए भविष्य के AI-संचालित एज नेटवर्क को सक्षम बनाता है।"

MWC 2026 में हॉल 5 (5L24MR और 5L26MR) में Metanoia, FR1 और FR2 विकास प्लेटफॉर्म और ORAN-संरेखित संदर्भ रेडियो का प्रदर्शन कर रहा है।

Metanoia का परिचय

Metanoia Communications Inc. का मुख्यालय Hsinchu Science Park, ताइवान में है, जिसकी 5G Open RAN Radio Units और स्मॉल सेल्स के लिए Software Defined Radio (SDR) SoC समाधानों में विशेषज्ञता है। Metanoia अपने साझेदारों को अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किए गए एकीकृत, ऊर्जा-कुशल सिलिकॉन के साथ रेडियो विकास में तेजी लाने में सक्षम बनाता है।

संपर्क: Calvin Wu/बिज़नेस डेवलपमेंट [email protected]

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2921156/photo.jpg