메타노이아, AI 기반 5G용 오픈 SDR 플랫폼으로 MWC 2026서 오픈 RAN 혁신 가속

바르셀로나, 스페인 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- MWC 2026(5홀, 5L24MR & 5L26MR) – 메타노이아 커뮤니케이션즈(Metanoia Communications Inc.)가 자사 MT2824 'Cobra' 5G SoC와 MOSART Open Foundation Software Defined Radio(SDR) 플랫폼을 중심으로 한 상업적 성과를 공개하며, FR1 및 FR2 무선 인프라의 경제성을 새로 쓰고 있다고 밝혔다.

통신 사업자들이 엣지 AI와 대규모 연결성 지원을 서두르고 있는 가운데, 메타노이아는 ODM이 개발 기간을 대폭 단축하고 시스템 비용을 절감하며, 독점 소프트웨어 종속에서 벗어날 수 있도록 지원하고 있다.

개방형 아키텍처. 더 빠른 시장 출시. 실제 설계 수주 성과.

고성능 MT2824 베이스밴드 SoC를 기반으로 구축된 메타노이아의 솔루션은 O-RAN WG7 '화이트 박스(white box)' 아키텍처에 부합하는 세미 턴키 오픈 RAN 솔루션으로 그 구성은 다음과 같다.

4T4R 24 dBm 실내형 ORU

4T4R 5W 및 15W FR1 실외형 ORU

MSO 최적화 스트랜드 마운트(Strand-Mount) ORU

50 dBm FR2 실외형 라디오(FWA 및 프라이빗 네트워크용)

메타노이아는 완전한 하드웨어 설계 키트(Hardware Design Kits, HDK)와 종합 소프트웨어 개발 키트(Software Development Kit, SDK)를 제하여 ODM이 개념 설계 단계에서 상용 배포까지 전례 없는 속도로 전환할 수 있도록 지원한다.

또한 회사는 이미 공공, 프라이빗, MSO 네트워크 부문 전반에 걸쳐 다수의 설계 수주를 확보했다고 밝혔다.

MOSART: 소프트웨어 종속의 고리 단절

플랫폼의 핵심에는 MOSART(Metanoia Open Source Advanced Radio Technology)가 있다. 이는 MT2824 및 기타 리눅스 기반 플랫폼에서 구동되는 관리형 오픈 파운데이션 리눅스(Open Foundation Linux) 기반 SDR 스택이다.

MOSART는 MRAS DSP 가속 기능과 결합해 ODM이 기능 로드맵, 라이프사이클 관리, 보안 전략을 직접 통제할 수 있도록 지원함으로써 독점 소프트웨어 의존에서 벗어나도록 한다.

스튜어트 우(Stewart Wu) 메타노이아 CEO는 "우리는 소프트웨어 정의 라디오(Software Defined Radio)가 합리적이고 확장 가능한 무선 접속을 실현하는 핵심이라고 믿는다"며 "오픈 MOSART 모델은 ODM과 통신 사업자에게 통제권을 되돌려주는 동시에, 미래의 AI 기반 엣지 네트워크 구현을 가능하게 한다"고 말했다.

메타노이아는 MWC 2026 5홀(5L24MR & 5L26MR)에서 FR1 및 FR2 개발 플랫폼과 O-RAN 규격에 부합하는 레퍼런스 라디오를 선보이고 있다.

메타노이아 소개

메타노이아 커뮤니케이션즈는 대만 신주 과학단지(Hsinchu Science Park)에 본사를 두고 5G 오픈 RAN 라디오 유닛(Radio Units)과 스몰셀용 소프트웨어 정의 라디오(SDR) SoC 솔루션을 전문으로 하는 기업이다. 메타노이아는 차세대 네트워크를 위해 통합형 고전력 효율 실리콘을 설계해, 파트너가 무선 장비 개발을 가속화할 수 있도록 지원하고 있다.

