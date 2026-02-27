Metanoia annonce la disruption de l'Open RAN au MWC 2026 avec une plateforme SDR ouverte pour la 5G pilotée par l'IA

BARCELONE, Espagne, 27 février 2026 /PRNewswire/ -- MWC 2026 (Hall 5, 5L24MR et 5L26MR) - Metanoia a dévoilé aujourd'hui une dynamique commerciale majeure avec son MT2824 « Cobra » 5G SoC et sa plateforme de radio logicielle (SDR) MOSART Open Foundation, redéfinissant l'économie de l'infrastructure radio FR1 et FR2.

Alors que les opérateurs s'efforcent de prendre en charge l'Edge AI et la connectivité massive, Metanoia permet aux ODM de réduire considérablement le temps de développement, de diminuer les coûts des systèmes et d'éliminer le verrouillage des logiciels propriétaires.

Architecture ouverte. Une mise sur le marché plus rapide. Le design est le grand gagnant.

Construit autour du SoC de bande de base MT2824 haute performance, Metanoia propose une solution Open RAN semi clé en main alignée sur l'architecture « boîte blanche » de l'O-RAN WG7, y compris :

ORU intérieur 4T4R 24 dBm

ORU extérieurs 4T4R 5W & 15W FR1

ORU à montage sur brins optimisé pour MSO

Radio extérieure 50 dBm FR2 (accès fixe sans fil et réseaux privés)

Metanoia propose des kits de conception matérielle (HDK) et un kit de développement logiciel (SDK) complets permettant aux ODM de passer du concept au déploiement commercial en un temps record.

L'entreprise a déjà remporté de nombreux prix de conception dans des segments de réseaux publics, privés et MSO.

MOSART : rompre le cycle de verrouillage des logiciels

Au cœur de la plateforme se trouve MOSART (Metanoia Open Source Advanced Radio Technology), une pile SDR gérée par l'Open Foundation et basée sur Linux qui fonctionne sur le MT2824 et d'autres plateformes compatibles avec Linux.

Combiné à l'accélération DSP MRAS, MOSART permet aux ODM de s'approprier leur feuille de route, la gestion du cycle de vie et la sécurité, les libérant ainsi de toute dépendance à l'égard d'un logiciel propriétaire.

« Nous pensons que la radio logicielle est la clé d'un accès sans fil abordable et évolutif », a déclaré Stewart Wu, PDG de Metanoia. « Notre modèle ouvert MOSART permet aux ODM et aux opérateurs de reprendre le contrôle, tout en permettant la mise en place des réseaux périphériques de demain, pilotés par l'IA. »

Metanoia présente les plateformes de développement FR1 et FR2 et les radios de référence alignées sur ORAN au MWC 2026, Hall 5 (5L24MR et 5L26MR).

À propos de Metanoia

Metanoia Communications Inc. a son siège dans le parc scientifique de Hsinchu, à Taïwan et se spécialise dans les solutions SoC de radio logicielle (SDR) pour les unités radio 5G Open RAN et les petites cellules. Metanoia permet à ses partenaires d'accélérer le développement des radios grâce à un silicium intégré et économe en énergie conçu pour les réseaux prochaine génération.

Contact : Calvin Wu/Business Development [email protected]

