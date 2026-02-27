Metanoia zündet auf dem MWC 2026 mit einer offenen SDR-Plattform für KI-gesteuertes 5G den Umbruch im Open RAN

BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MWC 2026 (Halle 5, 5L24MR & 5L26MR) – Metanoia präsentierte heute deutliche kommerzielle Fortschritte rund um sein 5G-SoC MT2824 „Cobra" sowie die MOSART Open Foundation Software Defined Radio (SDR)-Plattform und definiert damit die Wirtschaftlichkeit von FR1- sowie FR2-Funkinfrastruktur neu.

Während Betreiber darum konkurrieren, Edge-KI und massive Konnektivität zu unterstützen, ermöglicht Metanoia ODMs, die Entwicklungszeit deutlich zu verkürzen, Systemkosten zu senken sowie die Abhängigkeit von proprietärer Software zu beseitigen.

Offene Architektur. Schnellere Markteinführung. Echtes Design gewinnt.

Auf Basis des leistungsstarken Baseband-SoC MT2824 liefert Metanoia eine teilschlüsselfertige Open-RAN-Lösung, die auf die O-RAN WG7 „White Box"-Architektur abgestimmt ist, darunter:

  • 4T4R 24 dBm Indoor-ORU
  • 4T4R 5-W- und 15-W-FR1-Outdoor-ORUs
  • MSO-optimierte Strand-Mount-ORU
  • 50 dBm FR2-Outdoor-Funklösung (FWA und private Netzwerke)

Metanoia stellt vollständige Hardware-Design-Kits (HDK) sowie ein umfassendes Software-Entwicklungskit (SDK) bereit und beschleunigt damit den Weg von ODMs vom Konzept bis zur kommerziellen Einführung in bislang unerreichtem Tempo.

Das Unternehmen hat bereits mehrere Design-Aufträge in öffentlichen, privaten sowie MSO-Netzsegmenten gewonnen.

MOSART: Durchbrechung des Kreislaufs der Software-Abhängigkeit

Das Herzstück der Plattform ist MOSART (Metanoia Open Source Advanced Radio Technology) – ein verwalteter, Linux-basierter Open Foundation SDR-Stack, der auf MT2824 und anderen Linux-fähigen Plattformen läuft.

In Kombination mit der MRAS-DSP-Beschleunigung ermöglicht MOSART ODMs, die Planung neuer Funktionen, das Lebenszyklusmanagement sowie die Sicherheit selbst zu steuern und sich damit aus der Abhängigkeit von proprietärer Software zu lösen.

„Wir sind überzeugt, dass Software Defined Radio der Schlüssel zu bezahlbarem, skalierbarem drahtlosem Zugang ist", sagte Stewart Wu, Geschäftsführer von Metanoia. „Unser offenes MOSART-Modell gibt ODMs sowie Betreibern die Kontrolle zurück und schafft zugleich die Grundlage für die KI-gesteuerten Edge-Netzwerke von morgen."

Metanoia präsentiert auf dem MWC 2026 in Halle 5 (5L24MR & 5L26MR) FR1- und FR2-Entwicklungsplattformen sowie O-RAN-konforme Referenzfunklösungen.

Informationen zu Metanoia

Metanoia Communications Inc. mit Hauptsitz im Hsinchu Science Park in Taiwan ist auf Software Defined Radio (SDR)-SoC-Lösungen für 5G Open RAN Radio Units und Small Cells spezialisiert. Metanoia unterstützt Partner dabei, die Entwicklung von Funklösungen mit integriertem, energieeffizientem Silizium für Netzwerke der nächsten Generation zu beschleunigen.

Kontakt: Calvin Wu/Geschäftsentwicklung [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2921156/photo.jpg

