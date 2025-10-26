Nexteer ने इंजीनियरिंग सपोर्ट, परीक्षण और सत्यापन क्षमताओं को उन्नत करने के लिए Mexico Technical Center खोला

Tech Center ने उत्तरी अमेरिका के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय नवाचार और ग्राहक सहायता को वृद्धि की

ऑबर्न हिल्स, मिशिगन और क्वेरेटारो, मेक्सिको, 26 अक्टूबर 2025 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive ने अपने नए Mexico Technical Center (MXTC) का उद्घाटन समारोह मनाया, जो उत्तरी अमेरिका में कंपनी की रणनीतिक वृद्धि और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। मेक्सिको और पूरे क्षेत्र में OEM उत्पाद विकास और सत्यापन के लिए उन्नत तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए, MXTC ने जवाबदेही, दक्षता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए Nexteer की स्थानीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को मजबूत किया है।

Nexteer के वैश्विक और स्थानीय नेतृत्व के साथ-साथ प्रतिष्ठित सरकारी प्रतिनिधि भी आज के समारोह में शामिल हुए थे।

Nexteer Automotive के अध्यक्ष, मुख्य टेक्नोलॉजी अधिकारी, मुख्य रणनीति अधिकारी और कार्यकारी बोर्ड निदेशक, Robin Milavec, ने कहा, "Mexico Technical Center का उद्घाटन हमारी वैश्विक रूप से संतुलित पदचिह्न रणनीति में एक रोमांचक नया अध्याय है। मेक्सिको में अपनी स्थानीय इंजीनियरिंग और सत्यापन क्षमताओं को मजबूत करके, हम उत्तरी अमेरिका में परिचालन उत्कृष्टता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर रहे हैं।"

एल मरकेस, क्यूरेटरों में Parque Industrial Finsa II में स्थित, MXTC का क्षेत्रफल 8,900 वर्ग मीटर है और इसमें स्थानीय इंजीनियरिंग सपोर्ट, उत्पाद सत्यापन, परीक्षण और कार्यालय स्थल शामिल हैं। स्थानीय OEM ग्राहकों के लिए अनुकूलित नवप्रवर्तनशील समाधान और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए यह केंद्र Nexteer उत्पाद और प्रोसेस टेक्नोलॉजियों के लिए समर्पित है।

Nexteer Mexico के उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी, Juan Farias, ने कहा, "नया तकनीकी केंद्र, मेक्सिको के प्रति Nexteer की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और हमारी स्थानीयकृत, त्वरित इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए हम पर भरोसा करने वाले ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। क्यूरेटरों में अपने प्रतिभाशाली तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने और क्षेत्र के मजबूत ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में योगदान करने पर हमें गर्व है।"

MXTC में अत्यधिक कुशल, बहु-विषयक टीम कार्यरत है। क्यूरेटरों राज्य सरकार द्वारा समर्थित, यह रणनीतिक निवेश, पूरे क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और OEM ग्राहकों के साथ सहयोग करने की Nexteer की क्षमता को मजबूत करता है।

Nexteer के क्षेत्रीय उत्पादन और टेक्नोलॉजी केंद्रों के साथ MXTC, पांच महाद्वीपों में फैले वैश्विक रूप से संतुलित पदचिह्न को सुदृढ़ करता है, और समय क्षेत्रों तथा तकनीकी विशिष्टताओं में निर्बाध सहयोग, दक्षता और नवाचार को सक्षम बनाता है।

MXTC कैरियर अवसरों के बारे में जानकारियां Nexteer Automotive Mexico LinkedIn पेज पर साझा की जाएंगी।

NEXTEER AUTOMOTIVE का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, ग्रीन और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। पूरे विश्व में कंपनी वैश्विक और घरेलू OEMs के लिए सभी मेगाट्रेंड्स - जिसमें विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/क्नैक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझाकृत गतिशीलता शामिल है - में गति नियंत्रण चुनौतियों का समाधान करती है, जिसमें BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota और VW शामिल होने के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng और अन्य शामिल हैं। www.nexteer.com

Nexteer Media Center का लिंक

Press Kit का लिंक

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2368187/nexteer_Logo.jpg