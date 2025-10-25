Nexteer、エンジニアリング・サポート、テスト、検証能力の向上を目指してMexico Technical Centerを開設

技術センターが地域のイノベーションとカスタマー・サポートを強化し、北米での成長を促進

オーバーンヒルズ（米ミシガン州）、ケレタロ（メキシコ）、2025年10月25日 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotiveが新しいMexico Technical Center（MXTC）の開所式を挙行しました。北米における同社の戦略的成長とイノベーションへの取り組みにおいて、同社は重要な節目を迎えたことになります。MXTCは、メキシコおよび地域全体におけるOEM製品の開発と検証のための高度な技術サポートを提供しながら、応答性、効率性、品質を向上させるためにNexteerの現地エンジニアリング能力を強化します。

本日の式典には、Nexteerの世界および地域のリーダー陣と著名な政府代表が出席しました。

「Mexico Technical Centerの開設は、当社の世界的にバランスのとれた拠点戦略におけるエキサイティングな新章の幕開けとなります」とRobin Milavec氏（Nexteer Automotive社長、最高技術責任者、最高戦略責任者、取締役を兼任）は述べています。「メキシコにおける現地のエンジニアリングおよび検証能力を強化することで、北米全域での業務の卓越性、イノベーション、顧客重視の成長への取り組みを強化していきます。」

MXTCはケレタロ州エルマルケスの産業団地パルケ・インダストリアル・フィンサII（Parque Industrial Finsa II）に位置し、8,900平方メートルの面積に現地エンジニアリング・サポート、製品検証、テスト、オフィス・スペースを備えています。このセンターはNexteerの製品とプロセス・テクノロジーに特化しており、地元のOEM顧客に合わせた革新的なソリューションとテクニカル・サポートを提供します。

「新しいテクニカル・センターは、メキシコと、現地に密着した機敏なエンジニアリング・サポートを当社に期待するお客様に対する、Nexteerの長期的な取り組みを改めて示すものです」とJuan Farias氏（Nexteer Mexico副社長兼最高執行責任者）は述べています。「ケレタロ州の優秀な技術者を継続的に育成し、この地域の強力な自動車エコシステムに貢献できることを誇りに思います。」

MXTCには、多分野にわたり高度なスキルを持つチームが配置されています。ケレタロ州政府の支援を受けたこの戦略的投資により、Nexteerはトップクラスの人材を引きつけ、地域全体のOEM顧客と協力する能力を強化します。

MXTCは、タイム・ゾーンや技術的な専門分野を超えてシームレスなコラボレーション、効率性、イノベーションを可能にする地域的な生産および技術ハブを備え、5大陸にまたがり、グローバルにバランスのとれたNexteerの拠点をさらに強化する存在です。

MXTCのキャリア・チャンスに関する情報は、Nexteer Automotive MexicoのLinkedInページで共有されます。

Nexteer Automotive について

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。同社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

Nexteer メディア・センター へのリンク

プレス・キット へのリンク

SOURCE Nexteer Automotive