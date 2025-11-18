Nexteer Automotive ने सूज़ौ में एशिया-प्रशांत स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग परियोजना की बुनियाद रखी

स्वामित्व वाली सुविधा में परिवर्तन से सूज़ौ में Nexteer का परिचालन आधार मजबूत हुआ

सूज़ौ, चीन, 18 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Nexteer Automotive ने आज Suzhou Industrial Park में कंपनी की स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षमताओं और दीर्घकालिक परिचालन दक्षता को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक पहल, APAC स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग परियोजना की बुनियाद रखी। सितंबर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद, यह अगला चरण अधिक एकीकृत और कुशल उत्पादन की दिशा में अनवरत प्रगति का प्रतीक है। यह परियोजना चीनी और वैश्विक OEM ग्राहकों के समर्थन में चीन और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और सतत विकास के प्रति Nexteer की अनवरत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

यह परियोजना लगभग 70,000 वर्ग मीटर के नियोजित विकसित क्षेत्र सहित कुल 10 हेक्टेयर में फैली है। यह "Intelligent + Green" सिद्धांतों का सख्ती से पालन करेगी और इसे अंतर्राष्ट्रीय LEED Platinum प्रमाणन मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई ग्रीन फैक्ट्री के रूप में विकसित किया जाएगा। 

निर्माण के दौरान, पारदर्शी और कुशल परियोजना मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए Nexteer द्वारा Building Information Modeling (BIM) और पैनोरमिक निगरानी सहित उन्नत डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। परिचालन शुरू होने के बाद, सूज़ौ लोकेशन में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक स्मार्ट परिसर के माध्यम से भौतिक और डिजिटल सिस्टमों के बीच वास्तविक-समय में समन्वय स्थापित किया जाएगा। नई सुविधा अगली पीढ़ी की मैन्यूफ़ैक्चरिंग उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए पूर्ण-प्रक्रिया स्वचालन, AI-संचालित जानकारियां और लचीली उत्पादन लाइनों को एकीकृत करेगी।

पूरा होने पर, यह सुविधा उत्पादन, संगठनात्मक दक्षता, लीन उत्पादन और तीव्र बाजार प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ-साथ Nexteer के वर्तमान पट्टे पर दिए गए परिचालनों को इस उन्नत, स्व-स्वामित्व वाली सुविधा में समेकित करेगी। यह कदम ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग और स्टीयर-बाय-वायर जैसे उच्च मांग वाले उत्पादों के लिए उत्पादन सिस्टमों को अनुकूलित करेगा।

Nexteer के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मुख्य रणनीति अधिकारी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष, Jun Li, ने कहा, "दो महीने पहले Nexteer द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से, हमने अपनी स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग परियोजना को मजबूत गति के साथ आगे बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप आज यह अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। स्वचालन, इंटेलिजेंस और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करके, हम अपने सूज़ौ परिचालनों को 'नई गुणवत्ता उत्पादक शक्तियों' के लिए एक मानक में बदल रहे हैं। स्मार्ट नवाचार के माध्यम से, हम शीर्ष स्तर की गुणवत्ता बनाए रखेंगे तथा अपने ग्राहकों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में दक्षता और स्थिरता को बढ़ाएंगे।"

एशिया-प्रशांत स्मार्ट मैन्यूफ़ैक्चरिंग मुख्यालय का लक्ष्य 2026 के अंत तक पूरा करने का है। पूरी हो जाने के बाद, यह परियोजना Nexteer के सूज़ौ उत्पादन को एक उन्नत स्थान पर समेकित और अनुकूलित करेगी, जिससे दक्षता, लचीलापन और ग्राहक प्रतिक्रिया में वृद्धि होगी।

यह परियोजना Nexteer की मौजूदा मजबूत विकास गति को और अतिरिक्त समर्थन तथा सूज़ौ और व्यापक Yangtze River Delta क्षेत्र में ऑटोमोटिव उद्योग के अपग्रेस में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, ग्रीन और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। कंपनी पूरे विश्व में BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota और VW के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng, इत्यादि सहित वैश्विक और घरेलू OEMs के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/क्नैक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझाकृत गतिशीलता सहित सभी मेगाट्रेंड्स में गति नियंत्रण चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

