Nexteer Automotive、蘇州でAPACスマート製造プロジェクトを着工

自社施設への移行により、ネクスティアの蘇州における事業基盤を強化

中国・蘇州発、2025年11月18日 /PRNewswire/ — Nexteer Automotiveは本日、蘇州工業園区においてAPACスマート製造プロジェクトの起工式を行いました。本プロジェクトは、同社のスマート製造能力と長期的な事業運営の柔軟性を向上させることを目的としています。9月の覚書署名に続き、この次の段階は、より統合され効率的な生産体制に向けた着実な前進を示しています。本プロジェクトは、中国国内およびアジア太平洋地域全体でのイノベーション、品質、持続可能な開発に対するNexteerの継続的な取り組みを示しており、中国およびグローバルのOEM顧客を支援するものです。

本プロジェクトの敷地面積は合計10ヘクタールで、計画されている建築面積は約7万平方メートルです。「インテリジェント＋グリーン」の原則を厳守し、国際的なLEEDプラチナ認証基準に適合するグリーン工場として開発されます。

建設期間中、Nexteerは、建築情報モデリング（BIM）やパノラマ監視などの先進的なデジタルツールを活用し、透明性が高く効率的なプロジェクト管理を実現します。稼働開始後、蘇州拠点はデジタルツイン技術によるスマートキャンパスとなり、物理システムとデジタルシステムのリアルタイム連携を可能にします。新施設では、全工程の自動化、AIによる分析、柔軟な生産ラインを統合し、次世代の製造優位性を実現します。

完成後、この施設は生産力、組織効率、リーン生産、迅速な市場対応を大幅に向上させるとともに、ネクスティアが現在リースで運営している事業を、この先進的な自社施設に統合します。この移行により、電動パワーステアリングやステア・バイ・ワイヤシステムなどの需要の高い製品向けの生産体制を最適化し、顧客ニーズへの迅速な対応力と柔軟性を確保します。

「ネクスティアが覚書に署名してわずか2か月ですが、強い勢いでスマート製造プロジェクトを前進させ、本日の起工式に至りました」と、Nexteerのシニア・バイス・プレジデント、チーフ・ストラテジー・オフィサー兼APACプレジデントのJun Li氏は述べています。「自動化、インテリジェンス、柔軟性に注力することで、蘇州の事業を「新たな高品質生産力」の模範となる拠点へと変革しています。スマートなイノベーションを通じて、最高水準の品質を維持するとともに、効率性と持続可能性を顧客の成功を支える重要な要素として高めていきます。」

アジア太平洋スマート製造本部は、2026年末の完成を目指しています。完成後、本プロジェクトによりネクスティアの蘇州での生産が1か所の先進的拠点に統合・最適化され、効率性、柔軟性、顧客対応力が向上します。

本プロジェクトは、Nexteerの既存の強力な成長勢いをさらに後押しするとともに、蘇州および広域の長江デルタ地域における自動車産業の高度化に大きく貢献します。

Nexteer Automotive について

Nexteer Automotive（HK 1316）は、安全で環境に優しく、エキサイティングなモビリティを加速させる世界有数のモーション・コントロール・テクノロジー企業です。同社の革新的な製品ポートフォリオは、電動および油圧パワー・ステアリング・システム、ステア・バイ・ワイヤおよびリア・ホイール・ステアリング・システム、ステアリング・コラムおよび中間シャフト、駆動系システム、ソフトウェア・ソリューション、ブレーキ・バイ・ワイヤなど、バイ・ワイヤによるシャーシ制御をサポートしています。同社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWなど世界中のグローバルおよび国内OEM、およびBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどインドと中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、シェアード・モビリティなど、あらゆるメガトレンドにおけるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

