चीन में Steer-by-Wire मानकों को आगे बढ़ाते हुए, Nexteer ने Automotive Chassis-by-Wire Standards Research Group Meeting का प्रायोजन किया

Nexteer Automotive

31 Dec, 2025, 18:01 IST

ऑबर्न हिल्स, मिशिगन और सूज़ौ, चीन, 31 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- उन्नत स्टीयरिंग और मोशन कंट्रोल टेक्नोलॉजियों में एक वैश्विक अग्रणी, Nexteer Automotive, ने हाल ही में  देश के राष्ट्रीय Steer-by-Wire (SbW) मानकों को आगे बढ़ाने के लिए चीन में Automotive Chassis-by-Wire Standards Research Group Meeting की एक गठबंधन बैठक को प्रायोजित किया है।

बैठक में चीन के राष्ट्रीय Chassis-by-Wire और SbW मानक का विकास और सुधार करने के लिए जिम्मेदार China Automotive Standardization Research Institute के भीतर एक विशेष समिति "Chassis-by-Wire Standard Research Group" को तैयार किया गया है। 2023 से अगली पीढ़ी के स्टीयरिंग सिस्टमों के लिए तकनीकी, सुरक्षा और प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को आकार देने में सहयोगात्मक भूमिका निभाते हुए Nexteer इस कार्य ग्रुप का एक सक्रिय सदस्य है। इस कार्य ग्रुप की भागीदारी से विकसित राष्ट्रीय संचालन मानक GB 17675-2025 को 2 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है।

विभिन्न उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, चीन से SbW टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाने की उम्मीद है क्योंकि मार्केट तेजी से विद्युतीकृत, इंटेलिजेंट और सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाहनों की ओर बढ़ रही है। राष्ट्रीय SbW मानक का विकास OEMs को नियामक स्पष्टता और इस परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर तेजी से लागू करने का आत्मविश्वास प्रदान करता है।

Nexteer Automotive में SbW उत्पाद लाइन के कार्यकारी निदेशक, Geoff Krieger, ने कहा, "वाहन गति नियंत्रण के भविष्य के लिए Steer-by-Wire एक मूलभूत तकनीक है।" "चीन के राष्ट्रीय SbW मानकों के विकास में योगदान देना हमारे लिए सम्मान की बात है, जो SbW टेक्नोलॉजी को सुरक्षित, विश्वसनीय और व्यापक रूप से अपनाने में सहायक होगा।" यह महत्वपूर्ण कदम OEMs को अधिक डिजाइन लचीलापन हासिल करने, सॉफ्टवेयर एकीकरण प्राप्त करने और ड्राइविंग अनुभवों को बढ़ाने में सक्षम बनाता है। Nexteer का यह सहयोग Motion-by-Wire™ Chassis नियंत्रण टेक्नोलॉजियों में उसकी विशेषज्ञता और नवाचार तथा ग्राहक मूल्य को गति देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

Nexteer की भागीदारी Motion-by-WireTM Chassis नियंत्रण टेक्नोलॉजियों में इसके नेतृत्व और चीनी OEMs के बीच पसंदीदा स्टीयरिंग सप्लायर के रूप में इसकी मार्केट-अग्रणी स्थिति को दर्शाती है। Nexteer उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थित स्थानीय, पूर्ण-सेवा तकनीकी केंद्रों के माध्यम से Steer-by-Wire के विकास और औद्योगीकरण के संपूर्ण जीवनचक्र का समर्थन करने के साथ-साथ ग्राहकों को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत इंजीनियरिंग, मैन्यूफैक्चरिंग और सत्यापन क्षमताएं प्रदान करता है।

उन्नत स्टीयरिंग सिस्टमों में एक लंबे समय से कार्यरत इन्नोवेटर के रूप में, Nexteer SbW आर्किटेक्चर, कार्यात्मक सुरक्षा, सिस्टम एकीकरण और उत्पादन तत्परता में व्यापक वास्तविक दुनिया का अनुभव लेकर आता है। इसके योगदानों से विद्युतीकरण, उन्नत चालक सहायता प्रणाली (ADAS) और स्वायत्त ड्राइविंग सहित उभरते मानकों का प्रमाणित इंजीनियरिंग प्रथाओं और वैश्विक गतिशीलता रुझानों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

Coalition Meeting ने ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में उद्योग के मानकों में सुधार और अगली पीढ़ी के वाहन टेक्नोलॉजियों में चीन के नेतृत्व का समर्थन करने में सपोर्ट करने के प्रति Nexteer की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है।

NEXTEER AUTOMOTIVE का परिचय

Nexteer Automotive (HK 1316) गतिशीलता को सुरक्षित, ग्रीन और रोमांचक बनाने में गति लाने वाली एक वैश्विक अग्रणी गति-नियंत्रण टेक्नोलॉजी कंपनी है। हमारा नवप्रवर्तनशील पोर्टफ़ोलियो इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयर-बाय-वायर और रियर-व्हील स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कॉलम और इंटरमीडिएट शाफ्ट, ड्राइवलाइन सिस्टम, सॉफ्टवेयर समाधान और ब्रेक-बाय-वायर सहित बाय-वायर चेसिस कंट्रोल को सपोर्ट करता है। कंपनी पूरे विश्व में BMW, Ford, GM, RNM, Stellantis, Toyota और VW के साथ-साथ भारत और चीन में BYD, Xiaomi, ChangAn, Li Auto, Chery, Great Wall, Geely, Xpeng, इत्यादि सहित वैश्विक और घरेलू OEMs के लिए विद्युतीकरण, सॉफ्टवेयर/क्नैक्टिविटी, ADAS/स्वचालित ड्राइविंग और साझाकृत गतिशीलता सहित सभी मेगाट्रेंड्स में गति नियंत्रण चुनौतियों का समाधान करती है। www.nexteer.com

Nexteer के लिंक: मीडिया सेंटर,
तथा प्रेस किट

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2368187/nexteer_Logo.jpg

