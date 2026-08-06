Questex के International Hospitality Investment Forum Asia के अनुसार, एशिया का हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र तीव्र निवेश के लिए तैयार है

निवेशकों और संचालकों द्वारा आत्मनिर्भर विकास कूटनीतियों को अपनाने से क्षेत्रीय बाजार मजबूत हो रहा है

हॉन्ग कॉन्ग, अगस्त 6, 2026 /PRNewswire/ -- घरेलू खपत में सुधार और क्षेत्रीय यात्रा में मजबूती जारी रहने के कारण एशिया का हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र निवेश गतिविधि के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, Questex के International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia ने कहा।

निवेशक सर्वेक्षण APAC के बढ़ते आत्मविश्वास को इंकित करता है

Questex के विशेष रूप से हॉस्पिटैलिटी पूंजी बाजारों पर केंद्रित संपादकीय इंटेलिजेंस प्लेटफ़ार्म Hospitality Investor द्वारा किए गए नए शोध के अनुसार, एशिया प्रशांत हॉस्पिटैलिटी में निवेशकों का विश्वास मजबूत हो रहा है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 80% उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि पूंजी की गति में नवीनीकरण का स्पष्ट संकेत प्रदान करते हुए, अगले 12 महीनों में पूरे क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी निवेश गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

यह सकारात्मक दृष्टिकोण निवेशकों द्वारा अपना ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों को इंकित करता है। एशिया प्रशांत में सबसे आकर्षक हॉस्पिटैलिटी निवेश स्थलों के रूप में जापान और दक्षिण-पूर्व एशिया संयुक्त रूप से शीर्ष स्थिति पर रहे, उसके बाद थाईलैंड का स्थान रहा; IHIF एशिया का समर्पित Nippon Track जापान के हॉस्पिटैलिटी बाजार और आउटबाउंड निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ निर्णय निर्माताओं को एक साथ लाएगा।

यह शोध मूल्य सृजन के लिए अधिक अनुशासित दृष्टिकोण की ओर भी इशारा करता है। जीवनशैली और अनुभवात्मक हॉस्पिटैलिटी सत्कार को सबसे अधिक, और उसके बाद परिचालन दक्षता और कम मूल्य वाली या संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण को वोट मिले, जो निवेशकों की विशिष्ट अवधारणाओं, प्रदर्शन सुधार और मूल्य-आधारित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को रेखांकित करता है।

उस दृष्टिकोण में क्षेत्रीय और अंतर-एशियाई यात्रियों को एशिया प्रशांत क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी मांग वृद्धि का सबसे मजबूत चालक माने जाने वाले मांग-पक्षीय मूलभूत कारक केंद्रीय बने हुए हैं।

Questex Asia के उपाध्यक्ष, IB Saravanan, ने कहा, "घरेलू हॉस्पिटैलिटी की मांग में सुधार और क्षेत्रीय यात्रा में अनवरत पुनरुत्थान पूरे एशिया में निवेश के लिए एक आकर्षक वातावरण बना रहा है। भू-राजनीतिक और बाजार की जटिलताओं को महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु बनाते हुए, परिसंपत्ति पुनर्व्यवस्थापन द्वारा परिचालन नवाचार तथा पूंजी विविधीकरण के माध्यम से क्षेत्र की अनुकूलन क्षमता विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।"

एशियाई हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करने के लिए यह उद्योग हांगकांग में एकत्रित हो रहा है

IHIF Asia 16-18 सितंबर 2026 को Regent, Hong Kong में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 500 से अधिक निवेशक, मालिक, ऑपरेटर, विकासक और हॉस्पिटैलिटी ब्रांड क्षेत्र के विकास के अगले चरण का पता लगाने के लिए एक साथ आएंगे।

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