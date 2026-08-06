Questexの国際ホスピタリティ投資フォーラム・アジア：域内のホスピタリティ投資が加速する見通し

投資家と運営会社が変化に強い成長戦略を取り入れ、域内市場が堅調さを増す

香港、2026年8月6日 /PRNewswire/ -- Questexの国際ホスピタリティ投資フォーラム・アジア（International Hospitality Investment Forum Asia、IHIF Asia）によると、国内消費が回復し、域内旅行も引き続き勢いを増す中、アジアのホスピタリティ業界は投資活動の新たな局面に入っています。

投資家調査、アジア太平洋地域のホスピタリティ投資への信頼感上昇を示す

ホスピタリティ資本市場に特化した専門情報プラットフォームであるQuestexの Hospitality Investorによる最新調査では、アジア太平洋地域のホスピタリティ分野に対する投資家の信頼感が高まっていることが示されています。この調査では、回答者の80%が、今後12か月間に同地域全体でホスピタリティ投資が大幅に増加すると予想しており、資本投下の勢いが再び強まっていることを明確に示しています。

この前向きな見通しは、投資家がどの市場に注目しているかにも表れています。アジア太平洋地域で最も魅力的なホスピタリティ投資先として、日本と東南アジアが同率1位となり、タイがこれに続きました。IHIF Asiaの専用プログラム「日本トラック（Nippon Track）」では、主要な意思決定者が一堂に会し、日本のホスピタリティ市場と日本から海外への投資機会を検討します。

この調査からは、価値創造において規律を一段と重視する姿勢も見て取れます。ライフスタイル型・体験型ホスピタリティが過半数の票を集め、次いで運営効率の向上、割安資産やディストレスト資産の取得が続きました。これは、投資家の関心が、差別化されたコンセプト、業績改善、価値重視の投資機会に向いていることを浮き彫りにしています。

需要面の基礎的要因は引き続きこの見通しの中核を成しており、アジア域内の旅行者がアジア太平洋地域全体のホスピタリティ需要拡大の最大の牽引役とされています。

Questex Asiaのバイスプレジデント、IB Saravananは、次のように述べました。「国内のホスピタリティ需要が回復し、域内旅行も引き続き活発化する中、アジア全域で魅力的な投資環境が生まれています。地政学的要因や複雑な市場環境は引き続き重要な検討事項ですが、同業界には、資産の再ポジショニング、運営面のイノベーション、資金源の多様化を通じて適応する力があり、それによって大きな成長機会が生まれています。」

業界関係者が香港に集結し、アジアのホスピタリティ業界の次なる展開を探る

IHIF Asiaは2026年9月16日から18日までリージェント香港で開催され、500を超える投資家、オーナー、運営会社、デベロッパー、ホスピタリティブランドが一堂に会し、同地域の次なる成長局面を探ります。

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SOURCE Questex Asia