ภาคธุรกิจบริการต้อนรับในเอเชียมีแนวโน้มดึงดูดการลงทุนที่เร่งตัวขึ้น ตามรายงานของ Questex's International Hospitality Investment Forum Asia

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Questex Asia

06 Aug, 2026, 09:00 CST

ตลาดภูมิภาคแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนและผู้ประกอบการมุ่งใช้กลยุทธ์การเติบโตที่มีความยืดหยุ่น

ฮ่องกง, 6 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- 

ภาคธุรกิจบริการต้อนรับของเอเชียกำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ของกิจกรรมการลงทุน เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศฟื้นตัว และการเดินทางภายในภูมิภาคยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามรายงานของ Questex's International Hospitality Investment Forum (IHIF) Asia

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ผลสำรวจนักลงทุนชี้ความเชื่อมั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพิ่มขึ้น
จากงานวิจัยใหม่โดย Questex's Hospitality Investor แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงบรรณาธิการที่มุ่งเน้นเฉพาะตลาดทุนในธุรกิจบริการต้อนรับ พบว่า ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อธุรกิจบริการต้อนรับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังปรับตัวดีขึ้น ผลสำรวจระบุว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่ากิจกรรมการลงทุนในธุรกิจบริการต้อนรับทั่วภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนถึงการกลับมาของแรงขับเคลื่อนด้านเงินทุน

มุมมองเชิงบวกดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากพื้นที่ที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการจัดอันดับร่วมกันเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนด้านธุรกิจบริการต้อนรับที่น่าสนใจที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามด้วยประเทศไทย ทั้งนี้ IHIF Asia จะจัด Nippon Track ซึ่งเป็นเวทีเฉพาะสำหรับญี่ปุ่น เพื่อรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับสูงในการหารือเกี่ยวกับตลาดธุรกิจบริการต้อนรับของญี่ปุ่นและโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ

งานวิจัยดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างมูลค่าที่มีความรอบคอบมากขึ้น โดยธุรกิจบริการต้อนรับรูปแบบไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ตามมาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าศักยภาพหรือสินทรัพย์ที่ประสบภาวะยากลำบาก ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของนักลงทุนต่อแนวคิดที่มีความแตกต่าง การปรับปรุงผลการดำเนินงาน และโอกาสที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแนวโน้มดังกล่าว โดยนักเดินทางระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเอเชียได้รับการระบุว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดของการเติบโตด้านความต้องการในธุรกิจบริการต้อนรับทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

"การฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศในธุรกิจบริการต้อนรับ และการกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องของการเดินทางภายในภูมิภาค กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนทั่วเอเชีย" IB Saravanan รองประธาน Questex Asia กล่าว "แม้ว่าความซับซ้อนด้านภูมิรัฐศาสตร์และตลาดยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา แต่ความสามารถของภาคธุรกิจนี้ในการปรับตัวผ่านการปรับตำแหน่งสินทรัพย์ นวัตกรรมด้านการดำเนินงาน และการกระจายแหล่งเงินทุน กำลังเปิดโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโต"

อุตสาหกรรมรวมตัวที่ฮ่องกงเพื่อสำรวจอนาคตของธุรกิจบริการต้อนรับในเอเชีย
IHIF Asia จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2569 ณ Regent, Hong Kong โดยจะรวบรวมนักลงทุน เจ้าของสินทรัพย์ ผู้ประกอบการ นักพัฒนาโครงการ และแบรนด์ธุรกิจบริการต้อนรับมากกว่า 500 ราย เพื่อสำรวจการเติบโตระยะต่อไปของภูมิภาค

ลงทะเบียนเข้าร่วม IHIF Asia ได้ที่นี่

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เกี่ยวกับ Questex
Questex ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่โดดเด่น โดยให้ความสำคัญกับทุกปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ผ่านงานอีเวนต์สดที่ผสานข้อมูลเชิงลึกและชุมชนดิจิทัลที่มีส่วนร่วมตลอดทั้งปี เรามอบผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่นี่

การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน
Meryl Franzman
IHIF Asia
[email protected]

SOURCE Questex Asia

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