STARTRADER ने NVIDIA, Apple, Meta और प्रमुख वैश्विक शेयरों में 24/7 US Stock CFDs की शुरुआत की

अपने उत्पादों की संख्या को बढ़ा कर 85 नए इंस्ट्रूमेंट्स करते हुए STARTRADER ने आज 42 नए 24/5 US Stock CFDs लॉन्च किए और 27 जुलाई 2026 से 43 नए 24/7 US Stock CFDs की शुरुआत की घोषणा की है।

दुबई, UAE, 22 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने आज 42 नए 24/5 US Stock CFDs के लॉन्च की घोषणा की और 27 जुलाई 2026 से 43 नए 24/7 US Stock CFDs की पुष्टि की है, जिससे ग्राहकों को 85 व्यापक रूप से ट्रेड किए जाने वाले नामों तक सीधी पहुंच प्राप्त होगी।

24/5 रेंज में Boeing, SpaceX, Mastercard, और Palo Alto Networks सहित टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जो रक्षा आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा और एयरोस्पेस नवाचार जैसे विषयों को कवर करती हैं।

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

27 जुलाई 2026 से, इक्विटी ट्रेडिंग में 24/7 स्टॉक CFD रेंज अनवरत चलने वाली बाधाओं में से एक का समाधान करेगी: विनिमय कार्यक्रम। सोमवार से रविवार तक, 00:00–24:00 (GMT+3 प्लेटफ़ॉर्म समय) तक उपलब्ध, यह AI और सेमीकंडक्टर की अग्रणी कंपनियों NVIDIA, Apple, Microsoft और AMD; प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था की दिग्गज कंपनियों Meta, Alphabet, Amazon और Palantir; वित्तीय क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों JPMorgan और Visa; और उभरते क्षेत्रों की कंपनियों Tesla, Circle Internet Group और AST SpaceMobile पर यह CFDs को कवर करता है।

जैसे-जैसे बाजार को प्रभावित करने वाली घटनाएं पारंपरिक ट्रेडिंग घंटों के बाहर घटित होने लगती हैं, बिना किसी प्रतिबंध के प्रतिक्रिया देने की क्षमता, ब्रोकर द्वारा प्रदान किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक बन गई है। STARTRADER की प्रतिबद्धता संरचनात्मक है: एक ऐसा उत्पाद आर्किटेक्चर जो विश्व की गति और प्रत्येक समय क्षेत्र में ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

"हमारे ग्राहक विभिन्न समय क्षेत्रों में बाजारों पर नज़र रखते हैं, सप्ताहांत में निर्णय लेते हैं और आधी रात को समाचार प्राप्त करते हैं। यह लॉन्च इसी वास्तविकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि प्रत्येक ग्राहक को समान पहुंच मिल सके, चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी समय पर हों।"

Peter Karsten, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, STARTRADER

वैश्विक स्तर पर बढ़ते ग्राहक आधार और व्यापक, गहन बाजार पहुंच की स्पष्ट दिशा के साथ, STARTRADER सक्रिय रूप से अपनी उत्पाद प्रस्तुतियों के अगले चरण को तैयार कर रहा है, एक ऐसा चरण जहां ग्राहकों और उनके द्वारा ट्रेड करने वाले वांछित बाजारों के बीच की बाधाएं कम होती जा रही हैं।

ट्रेडिंग CFDs में नुकसान का काफी जोखिम होता है और सभी निवेशकों के लिए यह उपयुक्त नहीं हो सकता है। कृपया ट्रेडिंग करने से पहले जोखिमों को पूरी तरह से समझ लें।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत पार्टनरों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित विभिन्न प्लेटफ़ार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है। पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) में विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता, और पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों के लिए कार्य करता है।