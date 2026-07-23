STARTRADER ra mắt CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/7 với NVIDIA, Apple, Meta & Nhiều Cổ phiếu hàng đầu thế giới

STARTRADER hôm nay chính thức ra mắt 42 CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/5, đồng thời công bố sẽ triển khai thêm 43 CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/7 từ ngày 27/07/2026, nâng tổng số sản phẩm mới lên 85 mã giao dịch.

DUBAI, UAE, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER hôm nay công bố ra mắt 42 CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/5, đồng thời xác nhận sẽ bổ sung 43 CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/7 từ ngày 27/07/2026, mang đến cho khách hàng quyền tiếp cận trực tiếp với 85 cổ phiếu được giao dịch phổ biến trên thị trường toàn cầu.

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

Danh mục sản phẩm giao dịch 24/5 trải rộng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tài chính và công nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp nổi bật như Boeing, SpaceX, Mastercard và Palo Alto Networks. Danh mục này phản ánh những xu hướng đầu tư quan trọng hiện nay như hiện đại hóa quốc phòng, an ninh mạng và đổi mới trong ngành hàng không vũ trụ.

Bắt đầu từ ngày 27/07/2026, danh mục CFD Cổ phiếu Mỹ giao dịch 24/7 sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn nhất của giao dịch cổ phiếu truyền thống: giới hạn về thời gian giao dịch của các sở giao dịch.

Khách hàng sẽ có thể giao dịch liên tục từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, 00:00 – 24:00 (GMT+3 theo thời gian nền tảng), với danh mục bao gồm các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực AI và bán dẫn như NVIDIA, Apple, Microsoft và AMD; các tập đoàn công nghệ nền tảng như Meta, Alphabet, Amazon và Palantir; các tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính như JPMorgan và Visa; cùng nhiều doanh nghiệp đang phát triển mạnh ở các lĩnh vực mới như Tesla, Circle Internet Group và AST SpaceMobile.

Trong bối cảnh các sự kiện có khả năng tác động mạnh đến thị trường ngày càng diễn ra ngoài khung giờ giao dịch truyền thống, khả năng phản ứng với thị trường mà không bị giới hạn về thời gian đã trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất mà một nhà môi giới có thể mang lại.

Đối với STARTRADER, đây không chỉ là một tính năng mới mà là một định hướng phát triển lâu dài: xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phù hợp với tốc độ vận động của thị trường toàn cầu và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng ở mọi múi giờ.

"Khách hàng của chúng tôi theo dõi thị trường trên nhiều múi giờ khác nhau, đưa ra quyết định giao dịch vào cuối tuần và tiếp nhận thông tin vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Sản phẩm mới này được xây dựng dựa trên chính thực tế đó, nhằm mang đến cho mọi khách hàng cơ hội tiếp cận thị trường một cách dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi."

Peter Karsten - Giám đốc STARTRADER

Với mạng lưới khách hàng toàn cầu ngày càng mở rộng cùng chiến lược không ngừng nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, STARTRADER đang tiếp tục xây dựng giai đoạn phát triển tiếp theo cho hệ sinh thái sản phẩm của mình, nơi khoảng cách giữa nhà đầu tư và các thị trường họ muốn giao dịch ngày càng được thu hẹp.

Giao dịch CFD tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro trước khi tham gia giao dịch.

Về STARTRADER

STARTRADER là nhà môi giới đa tài sản toàn cầu, mang đến cho khách hàng cá nhân và đối tác tổ chức khả năng tiếp cận các thị trường tài chính quốc tế thông qua nhiều nền tảng giao dịch như MetaTrader, STAR-APP và STAR-COPY.

Được cấp phép và quản lý tại 5 khu vực pháp lý gồm CMA, ASIC, FSCA, FSA và FSC, STARTRADER kết hợp giữa tiêu chuẩn quản trị chặt chẽ và triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp dịch vụ minh bạch, đáng tin cậy và hướng đến tăng trưởng bền vững cho cả khách hàng cá nhân và các đối tác trên toàn cầu.

SOURCE STARTRADER