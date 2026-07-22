STARTRADER、NVIDIA・Apple・Metaなど主要グローバル銘柄を含む米国株CFDの24時間365日取引を開始

STARTRADERは本日、新たに42銘柄の24時間取引対応（24/5）の米国株CFDを提供開始しました。また、2026年7月27日より43銘柄の24時間365日（24/7）対応の米国株CFDを追加導入し、合計85銘柄の新たな取引商品を提供いたします。

アラブ首長国連邦、ドバイ, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは本日、42銘柄の24/5米国株CFDの提供開始を発表するとともに、2026年7月27日から43銘柄の24/7米国株CFDを新たに追加することを発表しました。これにより、お客様は合計85銘柄の世界的に取引されている主要銘柄へ直接アクセスできるようになります。

今回提供を開始する24/5対応銘柄には、テクノロジー、エネルギー、ヘルスケア、金融、産業分野の企業が含まれており、航空宇宙、防衛技術の近代化、サイバーセキュリティ分野などを代表する銘柄として、Boeing、SpaceX、Mastercard、Palo Alto Networksなどを取り扱います。

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

2026年7月27日より開始する24/7米国株CFDサービスは、株式取引における長年の制約であった「取引所の営業時間」という課題に対応するものです。月曜日から日曜日まで、00:00～24:00（GMT+3のプラットフォーム時間）で利用可能となり、AI・半導体分野を牽引するNVIDIA、Apple、Microsoft、AMDをはじめ、プラットフォーム経済を代表するMeta、Alphabet、Amazon、Palantir、金融分野の主要企業であるJPMorgan、Visa、さらにTesla、Circle Internet Group、AST SpaceMobileなど、成長分野を代表する銘柄を対象としています。

市場に大きな影響を与えるニュースや出来事が従来の取引時間外にも発生する現在、時間的な制約なく市場へ対応できる環境は、ブローカーが提供できる重要な価値の一つとなっています。

STARTRADERは、世界の市場の動きと、あらゆるタイムゾーンにいるお客様のニーズに対応するため、柔軟で先進的な商品設計を継続的に構築しています。

「私たちのお客様は、世界中の市場を異なるタイムゾーンで追跡し、週末にも投資判断を行い、深夜に重要なニュースを受け取っています。今回のサービス開始は、そうした現実に基づいて設計されたものです。お客様がどこにいても、どの時間帯であっても、平等に市場へアクセスできる環境を提供します。」

Peter Karsten（ピーター・カーステン） STARTRADER 最高経営責任者（CEO）

世界中で拡大を続けるお客様基盤と、より幅広く深い市場アクセスの実現に向けた明確なビジョンのもと、STARTRADERは次世代の商品提供体制の構築を進めています。

今後も、お客様と取引したい市場との間に存在する障壁をさらに低減し、より自由で柔軟な取引環境の提供を目指してまいります。

CFD取引には大きな損失リスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。お取引を開始する前に、リスクを十分にご理解ください。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人投資家および機関投資家向けに、グローバル市場へのアクセスを提供するマルチアセットブローカーです。MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYなどの多様な取引プラットフォームを通じて、幅広い金融商品を提供しています。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの管轄区域で規制を受けており、強固なガバナンス体制とお客様第一の姿勢を基盤に、個人のお客様およびパートナー企業に対して、透明性・信頼性・長期的な成長を重視したサービスを展開しています。

SOURCE STARTRADER