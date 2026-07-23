스타트레이더, NVIDIA, 애플, 메타 등 글로벌 주요 주식에 대해 24/7 미국 주식 CFD 출시

STARTRADER는 오늘 24/5 미국 주식 CFD 42종을 신규 출시하고, 2026년 7월 27일부터 24/7 미국 주식 CFD 43종을 새롭게 도입한다고 발표했습니다. 이로써 총 85개의 신규 상품으로 라인업을 확대합니다.

두바이, UAE, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- STARTRADER는 오늘 24/5 미국 주식 CFD 42종의 출시를 발표하고, 2026년 7월 27일부터 시행되는 24/7 미국 주식 CFD 43종을 확정지어, 고객들에게 널리 거래되는 85개 종목에 대한 직접 접근을 제공하게 되었습니다.

24/5 상품군은 기술, 에너지, 헬스케어, 금융, 산업 전반을 아우르며, 방위 현대화, 사이버보안, 항공우주 혁신 등의 테마에 걸쳐 보잉(Boeing), 스페이스X(SpaceX), 마스터카드(Mastercard), 팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)를 포함합니다.

STARTRADER Introduces 24/7 US Stock CFDs Across NVIDIA, Apple, Meta, and Leading Global Equities

2026년 7월 27일부터 시행되는 24/7 주식 CFD 상품군은 주식 거래에서 가장 고질적인 제약 중 하나였던 거래소 운영 시간 문제를 해결합니다. 월요일부터 일요일까지 00:00–24:00(GMT+3 플랫폼 기준)에 이용 가능하며, AI 및 반도체 선두주자인 NVIDIA, 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), AMD; 플랫폼 경제를 이끄는 메타(Meta), 알파벳(Alphabet), 아마존(Amazon), 팔란티어(Palantir); 금융 부문의 중심축인 JP모건(JPMorgan)과 비자(Visa); 그리고 테슬라(Tesla), 서클 인터넷 그룹(Circle Internet Group), AST 스페이스모바일(AST SpaceMobile) 등 신흥 섹터 종목들을 포함합니다.

시장을 움직이는 이벤트가 전통적인 거래 시간 외에 발생하는 빈도가 점점 늘어나면서, 제약 없이 대응할 수 있는 능력은 브로커가 제공할 수 있는 가장 의미 있는 강점 중 하나가 되었습니다. STARTRADER의 방향성은 구조적입니다: 세계가 움직이는 속도와 모든 시간대에 걸친 고객들의 니즈를 중심으로 설계된 상품 아키텍처입니다.

"저희 고객들은 여러 시간대에 걸쳐 시장을 주시하고, 주말에도 의사결정을 내리며, 한밤중에 뉴스를 접합니다. 이번 출시는 그러한 현실을 바탕으로 설계되었으며, 고객이 어디에 있든, 어떤 시간이든 동등한 접근을 제공합니다."

Peter Karsten, STARTRADER 최고경영자(CEO)

성장하는 글로벌 고객 기반과 더 넓고 깊은 시장 접근을 향한 명확한 방향성을 바탕으로, STARTRADER는 고객과 그들이 거래하고자 하는 시장 사이의 장벽을 계속해서 좁혀가는, 상품 제공의 다음 단계를 적극적으로 구축하고 있습니다.

CFD 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 거래 전에 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다.

STARTRADER 소개

STARTRADER는 MetaTrader, STAR-APP, STAR-COPY를 포함한 다양한 플랫폼을 통해 리테일 및 기관 파트너들이 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티에셋 브로커입니다. 5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)의 규제를 받고 있으며, STARTRADER는 강력한 거버넌스와 고객 중심 접근 방식을 결합하여 투명성, 신뢰성, 그리고 장기적인 성장에 대한 약속으로 리테일 고객과 파트너 모두에게 서비스를 제공합니다.

SOURCE STARTRADER