Supermicro ने डायरेक्ट-लिक्विड-ऑप्टिमाइज़्ड NVIDIA Blackwell समाधान प्रस्तुत किए

NVIDIA HGXTM B200 8-GPU, NVIDIA GB200, NVL4, और NVL72 सिस्टमों के साथ Supermicro के SuperClusters अभूतपूर्व AI कंप्यूट घनत्व प्रदान करते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया और अटलांटा, 19 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता, उच्चतम प्रदर्शन करने वाले SuperClusters की घोषणा कर रहा है, जो ट्रिलियन-पैरामीटर-स्केल जनरेटिव AI के युग के लिए NVIDIA Blackwell प्लेटफ़ॉर्म की विशेषता वाला एक शुरू-से-अंत-तक AI डेटा सेंटर समाधान है। नए SuperCluster लिक्विड-कूल्ड रैक में NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टमों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा, जिसके परिणामस्वरूप Supermicro के वर्तमान उद्योग-अग्रणी लिक्विड-कूल्ड NVIDIA HGX H100 और H200-आधारित SuperClusters की तुलना में GPU कंप्यूट घनत्व में बड़ी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, Supermicro द्वारा HPC एप्लीकेशनों और मेनस्ट्रीम एंटरप्राइज़ AI के लिए एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग को तेजी से अपनाने के लिए अपने NVIDIA Hopper सिस्टम के पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा रहा है।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro के पास विश्व में सबसे बड़ी 100,000 GPU युक्त लिक्विड-कूल्ड AI डेटा सेंटर परियोजनाओं के परिनियोजन के लिए विशेषज्ञता, डिलीवरी की गति और क्षमता है, जिसमें Supermicro और NVIDIA ने योगदान दिया और हाल ही में इसका परिनियोजन किया है। DLC दक्षताओं के कारण ये Supermicro SuperClusters बिजली की जरूरतों को कम करते हैं। अब हमारे पास NVIDIA Blackwell प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले समाधान हैं। अपनी Building Block पद्धति का उपयोग करने से हमें NVIDIA HGX B200 8-GPU के साथ सर्वर को शीघ्रता से डिजाइन करने में सहायता मिलती है, जो लिक्विड-कूल्ड या एयर-कूल्ड हो सकते हैं। हमारे SuperClusters अभूतपूर्व घनत्व, प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करते हैं, तथा भविष्य में और भी अधिक सघन AI कंप्यूटिंग समाधान की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। Supermicro क्लस्टर प्रत्यक्ष लिक्विड कूलिंग का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च प्रदर्शन, पूरे डेटा सेंटर के लिए कम बिजली की खपत और परिचालन व्यय में कमी आती है।"

बड़े पैमाने पर प्रमाणित AI प्रदर्शन: Supermicro NVIDIA HGX B200 Systems

उन्नत SuperClusters स्केलेबल इकाई, नवप्रवर्तनशील वर्टिकल कूलैंट वितरण मैनिफोल्ड्स (CDMs) के साथ रैक-स्केल डिजाइन पर आधारित है, जो एक सिंगल रैक में कंप्यूट नोड्स की बढ़ी हुई मात्रा प्रदान करता है। नव विकसित और कुशल कोल्ड प्लेटें और उन्नत होज़ डिजाइन लिक्विड कूलिंग सिस्टम की दक्षता को और बेहतर बनाते हैं। बड़े परिनियोजनों के लिए एक नया इन-रो CDU विकल्प भी उपलब्ध है। पारंपरिक एयर-कूल्ड डेटा सेंटर भी नए एयर-कूल्ड सिस्टम चेसिस के साथ नए NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।

नए Supermicro NVIDIA HGX B200 8-GPU सिस्टम पिछली पीढ़ी की तुलना में अपग्रेडों के एक रेंज के साथ आते हैं। नए सिस्टम में थर्मल और पावर डिलीवरी में सुधार, दोहरे 500W Intel® Xeon® 6 (8800 MT/s पर DDR5 MRDIMMs के साथ), या AMD EPYCTM 9005 सिरीज़ प्रोसेसर के लिए सपोर्ट सम्मिलित है। नए एयर-कूल्ड 10U फॉर्म-फैक्टर Supermicro NVIDIA HGX B200 सिस्टम में आठ 1000W TDP Blackwell GPU को समायोजित करने के लिए विस्तारित थर्मल हेडरूम के साथ पुनः डिज़ाइन किया गया चेसिस है। इन सिस्टमों को 1:1 GPU-से-NIC अनुपात के साथ डिज़ाइन किया गया है जो उच्च-प्रदर्शन कंप्यूट फ़ैब्रिक में स्केलिंग के लिए NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs या NVIDIA ConnectX®-7 NICs को सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त, प्रति सिस्टम दो NVIDIA BlueField-3 डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (DPU) संलग्न उच्च-प्रदर्शन AI स्टोरेज से डेटा हैंडलिंग को सुव्यवस्थित करते हैं।

NVIDIA GB200 Grace Blackwell सुपरचिप्स सहित Supermicro समाधान

Supermicro सभी NVIDIA GB200 Grace Blackwell सुपरचिप्स के लिए भी समाधान प्रदान करता है, जिसमें नव घोषित NVIDIA GB200 NVL4 सुपरचिप और NVIDIA GB200 NVL72 सिंगल-रैक एक्सास्केल कंप्यूटर सम्मिलित हैं।

Supermicro की NVIDIA MGX डिजाइनों की श्रृंखला NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 सुपरचिप को सपोर्ट करेगी। यह सुपरचिप, एकीकृत HPC और AI के भविष्य को अनलॉक करता है, तथा NVLink-C2C पर दो NVIDIA Grace™ CPU के साथ एकीकृत चार NVIDIA NVLink™-कनेक्टेड Blackwell GPU के माध्यम से क्रांतिकारी प्रदर्शन प्रदान करता है। Supermicro के लिक्विड-कूल्ड NVIDIA MGX मॉड्यूलर सिस्टम के साथ संगत, सुपरचिप वैज्ञानिक कंप्यूटिंग, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क( GNN) प्रशिक्षण और अनुमान एप्लीकेशनों के लिए पिछली पीढ़ी की तुलना में 2x तक का प्रदर्शन प्रदान करता है।

Supermicro शुरू-से-अंत-तक लिक्विड-कूलिंग समाधान के साथ NVIDIA GB200 NVL72 SuperClusters, SuperCloud Composer (SCC) सॉफ़्टवेयर के साथ एक सिंगल रैक में एक एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर प्रदान करता है, जो लिक्विड-कूल्ड डेटा सेंटरों के लिए व्यापक निगरानी और प्रबंधन क्षमता प्रदान करता है। 72 NVIDIA Blackwell GPU और 36 NVIDIA Grace CPU सभी पांचवीं पीढ़ी के NVIDIA NVLink और NVLink स्विच के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो HBM3e मेमोरी के विशाल पूल में कम विलंबता के साथ 130TB/s की कुल GPU संचार बैंडविड्थ की सुविधा प्रदान करने वाले एक शक्तिशाली GPU के रूप में प्रभावी रूप से काम करते हैं।

NVIDIA H200 NVL के साथ एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग सिस्टम

Supermicro के 5U PCIe एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग सिस्टम अब NVIDIA H200 NVL के साथ उपलब्ध हैं, जो कम-पावर, एयर-कूल्ड एंटरप्राइज रैक डिजाइनों के लिए आदर्श हैं, जिन्हें लचीले कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है, और जो आकार की परवाह किए बिना कई AI और HPC वर्कलोड के लिए एक्सिलरेशन प्रदान करते हैं। NVIDIA NVLink द्वारा कनेक्ट किए गए अधिकतम चार GPU, 1.5x मेमोरी क्षमता, तथा HBM3e के साथ 1.2x बैंडविड्थ वृद्धि के साथ, NVIDIA H200 NVL कुछ ही घंटों में LLM को फाइन-ट्यून कर सकता है, तथा पिछली पीढ़ी की तुलना में 1.7x तक तेज LLM इंफ्रेंस प्रदर्शन प्रदान कर सकता है। उत्पादन AI के विकास और परिनियोजन के लिए क्लाउड-नेटिव सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म, NVIDIA H200 NVL में NVIDIA AI Enterprize की पांच-वर्षीय सदस्यता भी सम्मिलित है।

Supermicro के X14 और H14 5U PCIe एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग सिस्टम NVLink टेक्नोलॉजी के माध्यम से दो 4-मार्गीय NVIDIA H200 NVL सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिसमें 4-GPU NVLink डोमेन के लिए 564GB HBM3e मेमोरी के संयुक्त पूल के साथ 900GB/s GPU-से-GPU इंटरक्नैकशन प्रदान करने वाले एक सिस्टम में कुल 8 GPU होते हैं। नया PCIe एक्सिलरेटिड कंप्यूटिंग सिस्टम 10 PCIe GPU तक को सपोर्ट कर सकता है और अब इसमें HPC और AI एप्लीकेशनों के लिए लचीले और बहुमुखी विकल्प प्रदान करने के लिए नवीनतम Intel Xeon 6 या AMD EPYC 9005 सिरीज़ प्रोसेसर भी शामिल हैं।

Supercomputing Conference 2024 में Supermicro

Supermicro Supercomputing Conference में AI और HPC इंफ्रास्ट्रक्चर समाधानों का संपूर्ण पोर्टफोलियो प्रदर्शित करेगा, जिसमें AI सुपरक्लस्टर्स के लिए हमारे लिक्विड-कूल्ड GPU सर्वर भी शामिल होंगे।

हमारे इन-बूथ थिएटर में आयोजित भाषण सत्रों को देखें, जहां ग्राहक, Supermicro के विशेषज्ञ और हमारे टेक्नोलॉजी भागीदार कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में नवीनतम सफलताओं पर प्रस्तुति देंगे।

Supermicro के बूथ #2531, हॉल B, SC24 पर जाएँ।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) Application-Optimized Total IT Solutions की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro Enterprise, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टमों, सॉफ्टवेयर और सहायता सेवाओं से युक्त एक संपूर्ण IT समाधान प्रदाता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पावर और चेसिस डिजाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन के क्षमता में वृद्धि करती है। हमारे उत्पादों को इन-हाउस (अमेरिका, ताइवान और नीदरलैंड में) डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक परिचालन का लाभ उठाते हैं और TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, Storage, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सैट को सपोर्ट करते हैं।

