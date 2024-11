Supermicro levert direct-vloeistofgeoptimaliseerde NVIDIA Blackwell-oplossingen

Supermicro's SuperClusters met NVIDIA HGXTM B200 8-GPU, NVIDIA GB200, NVL4 en NVL72-systemen bieden ongekende AI-computerdichtheid

SAN JOSE, Californië en ATLANTA, 18 november 2024 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor cloud, AI/ML, opslag en 5G/Edge, kondigt de best presterende SuperCluster aan, een end-to-end AI-datacenteroplossing met het NVIDIA Blackwell-platform voor het tijdperk van generatieve AI op een schaal van biljoenen parameters. De nieuwe SuperCluster verhoogt enorm het aantal NVIDIA HGX B200 8-GPU-systemen in een vloeistofgekoeld rack. Hierdoor is de GPU-rekenkrachtdichtheid veel groter in vergelijking met Supermicro's huidige toonaangevende vloeistofgekoelde NVIDIA HGX H100 en H200 gebaseerde SuperClusters. Daarnaast breidt Supermicro het portfolio van zijn NVIDIA Hopper-systemen uit om in te spelen op de snelle adoptie van versneld computergebruik voor HPC-toepassingen en mainstream enterprise AI.

"Supermicro heeft de expertise, de leveringssnelheid en de capaciteit om de grootste vloeistofgekoelde AI-datacenterprojecten ter wereld te implementeren. Onlangs zijn er 100.000 GPU's geïmplementeerd, met medewerking van Supermicro en NVIDIA," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Deze Supermicro SuperClusters verlagen de stroombehoefte dankzij DLC-efficiëntie. We hebben nu oplossingen die gebruik maken van het NVIDIA Blackwell-platform. Met onze Building Block-benadering kunnen we snel servers ontwerpen met NVIDIA HGX B200 8-GPU, die zowel vloeistofgekoeld als luchtgekoeld kunnen zijn. Onze SuperClusters bieden ongekende dichtheid, prestaties en efficiëntie en effenen het pad naar nog dichtere AI-computingoplossingen in de toekomst. De Supermicro clusters maken gebruik van directe vloeistofkoeling, wat resulteert in hogere prestaties, lager stroomverbruik voor het hele datacenter en lagere operationele kosten."

Ga voor meer informatie naar: www.supermicro.com/hpc

Bewezen AI-prestaties op schaal: Supermicro NVIDIA HGX B200-systemen

De verbeterde schaalbare SuperCluster-eenheid is gebaseerd op een rack-schaal ontwerp met innovatieve verticale koelmiddeldistributieverdelers (CDM's), die een groter aantal computernodes in één rack mogelijk maken. Nieuw ontwikkelde en efficiënte koudeplaten en een geavanceerd ontwerp van leidingen verbeteren de efficiëntie van het vloeistofkoelsysteem nog verder. Er is ook een nieuwe CDU-optie beschikbaar voor grote installaties. Traditionele luchtgekoelde datacenters kunnen ook profiteren van de nieuwe NVIDIA HGX B200 8-GPU-systemen met een nieuw luchtgekoeld systeemchassis.

De nieuwe Supermicro NVIDIA HGX B200 8-GPU-systemen worden geleverd met een reeks upgrades ten opzichte van de vorige generatie. Het nieuwe systeem bevat verbeteringen op het gebied van thermiek en vermogensafgifte, ondersteuning voor dual 500W Intel® Xeon® 6 (met DDR5 MRDIMM's op 8800 MT/s), of AMD EPYCTM 9005-serie processors. Een nieuw luchtgekoeld 10U form-factor Supermicro NVIDIA HGX B200-systeem komt met een opnieuw ontworpen chassis en biedt meer thermische hoofdruimte met ruimte voor acht 1000W TDP Blackwell GPU's. Deze systemen zijn ontworpen met een 1:1 GPU-naar-NIC-verhouding en ondersteunen NVIDIA BlueField®-3 SuperNICs of NVIDIA ConnectX®-7 NICs die een krachtige rekenkracht-fabric opschalen. Daarnaast stroomlijnen twee NVIDIA BlueField-3 gegevensverwerkingseenheden (DPU's) per systeem de gegevensverwerking van en naar gekoppelde AI-opslag met hoge prestaties.

Supermicro-oplossingen met NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips

Supermicro biedt ook oplossingen voor alle NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchips, inclusief de onlangs aangekondigde NVIDIA GB200 NVL4 Superchip en de NVIDIA GB200 NVL72 single-rack exascale computer.

De serie NVIDIA MGX-ontwerpen van Supermicro ondersteunt de NVIDIA GB200 Grace Blackwell NVL4 Superchip. Deze superchip ontsluit de toekomst van geconvergeerde HPC en AI en levert revolutionaire prestaties door vier NVIDIA NVLink™-verbonden Blackwell GPU's te combineren met twee NVIDIA Grace™ CPU's via NVLink-C2C. De Superchip is compatibel met de vloeistofgekoelde NVIDIA MGX modulaire systemen van Supermicro. De prestaties voor wetenschappelijk rekenwerk, training van grafische neurale netwerken (GNN) en inferentietoepassingen zijn verdubbeld.

De NVIDIA GB200 NVL72 SuperCluster met Supermicro end-to-end vloeistofkoelingsoplossing levert een exascale supercomputer in één rack met SuperCloud Composer (SCC) software, met uitgebreide monitoring- en managementmogelijkheden voor vloeistofgekoelde datacenters. 72 NVIDIA Blackwell GPU's en 36 NVIDIA Grace CPU's zijn allemaal verbonden via NVIDIA NVLink van de vijfde generatie en NVLink Switch. Hierdoor werken ze effectief als één krachtige GPU met een enorme HBM3e-geheugenpool. Zo wordt 130TB/s aan totale GPU-communicatiebandbreedte met lage latency mogelijk gemaakt.

Versnelde computersystemen met NVIDIA H200 NVL

Supermicro's 5U PCIe versnelde computersystemen zijn nu beschikbaar met NVIDIA H200 NVL. Dit is ideaal voor minder krachtige, luchtgekoelde enterprise rack-ontwerpen die flexibele configuraties vereisen en die versnelling leveren voor veel AI- en HPC-workloads, ongeacht de grootte. Met maximaal vier GPU's verbonden via NVIDIA NVLink, een geheugencapaciteit van 1,5x en een bandbreedteverhoging van 1,2x met HBM3e, kan de NVIDIA H200 NVL LLM's in een paar uur nauwkeurig afstellen. Dit levert 1,7 snellere LLM-inferentieprestaties op dan bij de vorige generatie. NVIDIA H200 NVL bevat ook een vijfjarig abonnement op NVIDIA AI Enterprise, een cloud-native softwareplatform voor het ontwikkelen en inzetten van productie-AI.

Supermicro's X14 en H14 5U PCIe versnelde computersystemen ondersteunen tot twee 4-weg NVIDIA H200 NVL-systemen via NVLink-technologie met in totaal 8 GPU's in een systeem, inclusief 900GB/s GPU-naar-GPU interconnectie met een gecombineerde pool van 564GB HBM3e-geheugen per 4-GPU NVLink-domein. Het nieuwe PCIe versnelde computersysteem kan tot 10 PCIe GPU's ondersteunen en is nu ook uitgerust met de nieuwste Intel Xeon 6 of AMD EPYC 9005-serie processors met flexibele en veelzijdige opties voor HPC- en AI-toepassingen.

Supermicro op de Supercomputing Conference 2024

Supermicro zal een compleet portfolio van AI- en HPC-infrastructuuroplossingen laten zien op de Supercomputing Conference, waaronder onze vloeistofgekoelde GPU-servers voor AI SuperClusters.

Bekijk de spreeksessies in ons in-booth theater waar klanten, experts van Supermicro en onze technologiepartners de nieuwste doorbraken op het gebied van computertechnologie presenteren.

Bezoek Supermicro op stand #2531, hal B op SC24.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp ondersteunt onze verdere ontwikkeling en productie, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559717/Supermicro_NVIDIA_Blackwell.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg