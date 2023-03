Supermicro ने 4th Gen Intel® Xeon® स्केलेबल प्रोसेसर की विशेषता वाले शक्तिशाली नए उत्पादों के साथ आईटी वर्कलोड की व्यापक रेंज का विस्तार किया

अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ऐज एआई कंप्यूटिंग अगली पीढ़ी की डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क प्रौद्योगिकी के लिए 30X तक के प्रदर्शन सुधार के साथ इंफ्रेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए केंद्र में आ गई है

सैन जोस, कैलिफोर्निया और बार्सिलोना, स्पेन, 27 फरवरी, 2023 /PRNewswire/ -- क्लाउड, एआई/एमएल, स्टोरेज और 5जी/ऐज के लिए समग्र आईटी समाधान प्रदाता कंपनी Supermicro, Inc. (नैस्डेक: SMCI), अपनी नवीनतम पीढ़ी के उन सिस्टम का प्रदर्शन करेगी जो पूरे टेल्को उद्योग विशेष रूप से नेटवर्क से जुड़े वर्कलोड को तेज करते हैं। ये सिस्टम्स हाल ही में पेश की गई Supermicro Intel-आधारित उत्पाद श्रृंखला का हिस्सा हैं; बेहतर, तेज और ग्रीनर सिस्टम बिल्कुल नए 4th Gen Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर (पूर्व में कोडनाम स्फायर रैपिड्स) पर आधारित हैं जो 60% तक बेहतर वर्कलोड-अनुकूलित परफारमेंस देते हैं। प्रदर्शन के दृष्टिकोण से ये नए सिस्टम जो NVIDIA H100 GPU के साथ AI और ऐज वर्कलोड के लिए बड़े मॉडल पर 30X तक तेज AI इनफरेंस स्पीडअप प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा, Supermicro सिस्टम सर्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला में नए Intel® डेटा सेंटर जीपीयू मैक्स सीरीज (पूर्ववर्ती कोडनेम पोंटे वेक्चियो) का समर्थन करेंगे। Intel डेटा सेंटर जीपीयू मैक्स सीरीज में अधिकतम 128 Xe-HPC कोर शामिल हैं और यह एआई, एचपीसी और विज़ुअलाइजेशन वर्कलोड की श्रृंखला को गति देगा। Supermicro X13 AI सिस्टम Intel, NVIDIA और अन्य से 700W तक की अगली पीढ़ी के बिल्ट-इन एक्सेलेरेटर और GPU का समर्थन करेगा।

Supermicro के उत्पाद परिवारों की विस्तृत श्रृंखला उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में वर्कलोड्स को तेज करने तथा त्वरित व अधिक सटीक निर्णय सक्षम करने के लिए तैनात की गई है। ओपन आरएएन (Open RAN) परिनियोजन और निजी 5जी जैसे नेटवर्किंग वर्कलोड के लिए ट्यून किए गए उद्देश्य-निर्मित सर्वर के साथ, 4th Gen Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर की वीआरएएन बूस्ट (vRAN Boost) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन में सुधार करते हुए बिजली की खपत को कम करती है। Supermicro ऐज से डेटा सेंटर तक वर्कलोड के लिए पर्यावरण के अनुकूल सर्वरों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश जारी रखे हुए है।

Supermicro के अध्यक्ष और सीईओ चार्ल्स लियांग ने कहा, "Supermicro ने पूरे आईटी उद्योग में एप्लिकेशन-अनुकूलित समाधानों का नवाचार और डिजाइन करना जारी रखा है।" "नेटवर्क के ऐज पर, हम वहां तैनाती के लिए अनुकूलित सर्वरों के एक पूरे परिवार की हालिया घोषणा के साथ तेजी से नवाचार कर रहे हैं जहां महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐज और हाइपर-ई (Hyper-E) सर्वर बैक-एंड प्रोसेसिंग के लिए हमारे रैक-स्केल समाधानों के अलावा 60 कोर प्रति सीपीयू के साथ नवीनतम Intel Sapphire Rapids सीपीयू पर आधारित हैं। Building Block Solutions® आर्किटेक्चर हमें सबसे पहले ग्राहकों की जरूरतों की एक विस्तृत श्रृंखला पर ध्यान देते हुए ऐज से लेकर डेटा सेंटर तक के सबसे उन्नत सर्वरों के साथ बाजार में आने में सक्षम बनाता है।"

Supermicro सर्वर का उपयोग पूरे आईटी उद्योग में वर्कलोड की मांग के लिए किया जाता है, जिसमें कोर में 5जी वर्कलोड, नेटवर्क ऐज के लिए, और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन व IOT और 5जी एप्लीकेशंस के लिए एआई में तेजी लाना शामिल है।

उन्नत थर्मल आर्किटेक्चर और Supermicro X13 सिस्टम का अनुकूलित एयरफ्लो उन्हें फ्री-एयर कूलिंग के साथ 40° सें. (104° फारेनहाइट) तक के उच्च-परिवेश-तापमान वातावरण में चलाने में सक्षम बनाकर कूलिंग संबंधित अवसंरचना लागत और OPEX को कम करता है। कई X13 प्रणालियों के लिए तरल कूलिंग विकल्प भी उपलब्ध हैं और मानक एयर कंडीशनिंग की तुलना में OPEX को 40% तक कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, मल्टी-नोड प्रणालियों के लिए Supermicro की संसाधन-बचत संरचना बिजली की खपत और कच्चे माल के उपयोग को कम करने के लिए साझा शीतलन और शक्ति का उपयोग करती है, जिससे टीसीओ और टीसीई दोनों में कमी आती है।

इसके अलावा, टाइटेनियम स्तर की बिजली आपूर्ति का इन-हाउस डिजाइन और बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है। नतीजतन, डेटा सेंटर का पीयूई वास्तविक रूप से 1.60 के उद्योग औसत से 1.05 की सीमा तक कम हो सकता है।

नवीनतम GPU तकनीक, जैसे NVIDIA H100, A30, और A10 GPUs, या Intel® डेटा सेंटर GPU Flex या Max सीरीज के साथ Supermicro X13 सर्वरों की रेंज ऐज पर डेटा प्रोसेसिंग को तेज करती है, जहां 5G द्वारा सक्षम अत्यंत निम्न विलंबता महत्वपूर्ण है। NVIDIA H100 GPU वाले Supermicro Universal 4U/5U GPU सर्वर डेटा सेंटर के परिवेश में आदर्श है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर एआई (AI) प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। एआई महत्वपूर्ण होने पर। यह कई उद्योगों और स्मार्ट समाधानों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक बनती जा रही है। नवीनतम एआई तकनीक का उपयोग करके, जहां डेटा लगातार उत्पन्न होता है, उसके करीब निर्णय लिए जा सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक को कम कर सकते हैं और ग्राहक अनुभव में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा, Supermicro ऐज सर्वर प्रॉडक्ट लाइन, जिसमें SYS-211E और Supermicro Hyper-E सर्वर SYS-221HE शामिल हैं, परिनियोजन के लिए आदर्श हैं, जहां पर्यावरण की स्थिति में कॉम्पैक्ट लेकिन उच्च-प्रदर्शन सर्वर की आवश्यकता होती है। जब बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, तो 16 E3.S NVMe ड्राइव तक युक्त Supermicro Petabyte स्टोरेज सिस्टम भी उपलब्ध होता है।

Supermicro 27 फरवरी से 2 मार्च, 2023 तक बार्सिलोना, स्पेन में MWC में हॉल 5, बूथ 5डी66में कई समाधानों का प्रदर्शन करेगी। Supermicro इंटेल वीआरएएन (vRAN) बूस्ट तकनीक वाले ओपन आरएएन के लिए वास्तविक विश्व परफारमेंस लाभ दिखाने के लिए Intel और Capgemini के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा, Supermicro राकुटेन सिम्फनी बूथ पर सर्वर और ऐज उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेगी।

Supermicro अग्रणी ऐज प्रदाताओं के साथ मिलकर निम्नलिखित समाधानों का प्रदर्शन करेगी:

UST – फ्रिक्शन्लस चेकआउट प्रदान करने के लिए मशीन विजन प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन

Sodaclick – स्मार्ट स्पेस में वॉयस-एक्टिवेटेड इंटरैक्शन

VSBLTY – मशीन विजन / सुरक्षा और स्मार्ट स्पेस एनालिटिक्स

MWC 2023 में Supermicro के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया Supermicro हॉल 5, स्टैंड 5D66पर जाएं। इच्छुक प्रतिभागी Supermicro के एक्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग तय कर सकते हैं और 5G/IoT बाजार के रुझानों पर Supermicro की 28 फरवरी वाली राउंडटेबल चर्चा को देख सकते हैं।

