Supermicro Accelerates uma ampla gama de cargas de trabalho de TI com novos produtos poderosos com processadores escaláveis Intel® Xeon® de 4.ª geração.

A State-of-the-Art Intelligent Edge AI Computing ganha destaque para a tecnologia de rede distribuída da próxima geração, com uma melhoria de desempenho de até 30X para aplicações de inferência Inferencing Applications

SÃO JOSÉ, Califórnia e BARCELONA, Espanha, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), um provedor de soluções de TI total para nuvem, AI/ML, armazenamento e 5G/Edge, apresentará sua última geração de sistemas que aceleram cargas de trabalho para todo o setor de Telco, especificamente na borda da rede. Esses sistemas fazem parte da recém-introduzida linha de produtos Supermicro Intel-based; os sistemas melhores, mais rápidos e mais ecológicos com base nos novos processadores Intel Xeon Scalable de 4.ª geração (anteriormente denominada Sapphire Rapids), que oferecem até 60% melhor desempenho otimizado para carga de trabalho. Do ponto de vista de desempenho, esses novos sistemas que demonstram velocidades de inferência de IA até 30X mais rápidas em grandes modelos para IA e cargas de trabalho de borda com o NVIDIA H100 GPUs. Além disso, os sistemas Supermicro suportam a nova série Intel® Data Center GPU Max (anteriormente denominada Ponte Vecchio) em uma ampla gama de servidores. A Intel Data Center GPU Max Series contém até 128 núcleos Xe-HPC e acelerará uma variedade de cargas de trabalho de IA, HPC e visualização. Os sistemas Supermicro X13 AI suportarão aceleradores integrados de última geração e GPUs até 700 W de Intel, NVIDIA e outros.

(PRNewsfoto/Super Micro Computer, Inc.)

A ampla gama de famílias de produtos da Supermicro é implantada em uma ampla variedade de setores para acelerar as cargas de trabalho e permitir decisões mais rápidas e precisas. Com a adição de servidores especialmente projetados para cargas de trabalho de rede, como implantações de Open RAN e 5 G privado, a tecnologia vRAN Boost dos processadores Intel Xeon Scalable de 4.ª geração reduz o consumo de energia enquanto melhora o desempenho. A Supermicro continua a oferecer uma ampla variedade de servidores ecologicamente corretos para cargas de trabalho desde a borda até o data center.

"A Supermicro continua a inovar e projetar soluções otimizadas para aplicativos em todo o setor de TI", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Na borda da rede, estamos inovando rapidamente com o recente anúncio de uma família completa de servidores otimizados para implantações em que é necessária uma capacidade de computação significativa. Os servidores de borda e Hyper-E são baseados nos mais recentes processadores Intel Sapphire Rapids com até 60 núcleos por CPU, atendendo aos desafios da borda de rede, além de nossas soluções em escala de rack para processamento de back-end. A arquitetura Building Block Solutions ® nos permite ser os primeiros a lançar no mercado os servidores mais avançados, desde a borda da rede até o data center, atendendo a uma ampla gama de necessidades dos clientes.

Os servidores Supermicro são usados para cargas de trabalho exigentes em todo o setor de TI, incluindo cargas de trabalho 5G no núcleo, até a borda da rede e aceleração de IA para otimização de rede e aplicativos IOT e 5G.

A arquitetura térmica avançada e o fluxo de ar otimizado dos sistemas Supermicro X13 permitem que eles funcionem em ambientes de alta temperatura ambiente de até 40 °C (104 °F) com resfriamento a ar livre, reduzindo os custos de infraestrutura relacionados a resfriamento e o OPEX. As opções de refrigeração líquida também estão disponíveis para muitos sistemas X13 e podem reduzir o OPEX em até 40% em comparação com o ar condicionado padrão. Ademais, a arquitetura de economia de recursos da Supermicro para sistemas de múltiplos nós utiliza resfriamento e energia compartilhados para reduzir o consumo de energia e o uso de matérias-primas, reduzindo tanto o TCO quanto o TCE.

Além disso, o design interno das fontes de alimentação Titanium Level garante ainda mais eficiência operacional. Como resultado, o PUE de um centro de dados pode ser realisticamente reduzido de uma média da indústria de 1,60 para a faixa de 1,05.

A gama de servidores Supermicro X13, com a mais recente tecnologia GPU, como as GPUs NVIDIA H100, A30 e A10 GPUs, ou as GPUs Intel® Data Center GPU Flex, ou Max Series, acelera o processamento de dados na borda, onde uma latência extremamente baixa habilitada pelo 5 G é essencial. O servidor Supermicro Universal 4U/5U GPU que contém NVIDIA H100 GPUs é ideal em ambientes de data center que exigem enorme desempenho de IA.IA na borda. Ela está se tornando uma tecnologia crucial para muitos setores e soluções inteligentes. Ao utilizar a mais recente tecnologia de IA, decisões podem ser tomadas mais perto de onde os dados são constantemente gerados, reduzindo o tráfego de rede e melhorando a experiência do cliente. Além disso, a linha de produtos de servidores edge da Supermicro, incluindo o SYS-211E e o servidor Supermicro Hyper-E SYS-221HE, são ideais para implantações de borda onde as condições ambientais exigem servidores compactos, mas de alto desempenho. Quando grandes quantidades de dados precisam ser coletadas e analisadas, o sistema de armazenamento Supermicro Petabyte contendo até 16 drives E3.S NVMe também está disponível.

A Supermicro demonstrará diversas soluções na MWC em Barcelona, Espanha, de 27 de fevereiro a 2 de março de 2023, no Hall 5, Estande 5D66. A Supermicro está em estreita colaboração com a Intel e a Capgemini para mostrar os ganhos de desempenho do mundo real para a Open RAN com a tecnologia Intel vRAN Boost. Além disso, a Supermicro demonstrará uma ampla gama de produtos de servidor e borda no estande Rakuten Symphony.

A Supermicro demonstrará, em conjunto com provedores de ponta, as seguintes soluções:

UST — aplicação da tecnologia Machine Vision para oferecer finalização sem atrito

Sodaclick — interação ativada por voz em espaços inteligentes

VSBLTY — Visão/segurança da máquina e análise de espaços inteligentes

Para saber mais sobre a Supermicro na MWC 2023, visite o stand da Supermicro no Hall 5, Estande 5D66. Os participantes interessados podem agendar reuniões com executivos da Supermicro e assistir a uma mesa-redonda da Supermicro no dia 28 de fevereiro sobre as tendências do mercado de 5G/IoT.

Sobre a Super Micro Computer Inc:

Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em Application-Optimized Total IT Solutions. Fundada e operando em São José, Califórnia, a Supermicro está comprometida em fornecer inovação líder de mercado para Infraestrutura de TI Empresarial, Nuvem, IA e Telco/Edge 5 G. Estamos nos transformando em um provedor total de soluções de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo em que oferecemos produtos avançados de placa-mãe, energia e chassis em grande volume. Os produtos são projetados e fabricados internamente (nos Estados Unidos, Taiwan e Países Baixos), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o TCO e reduzir o impacto ambiental (Green Computing). O premiado portfólio de Soluções de Blocos de Construção de Servidor® permite que os clientes otimizem para sua carga de trabalho e aplicação exata, selecionando entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de formatos, processadores, memória, GPUs, armazenamento, soluções de rede, energia e refrigeração (refrigeração com ar condicionado, refrigeração livre ou refrigeração líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions, and We Keep IT Green are trademarks and/or registered trademarks of Super Micro Computer, Inc.

Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias.

As demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2009904/Supermicro_latest_generation_of_systems_Telco.jpg

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.