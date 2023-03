Supermicro versnelt een breed scala aan IT-werklasten met krachtige nieuwe producten waaronder Intel® Xeon® schaalbare processoren van de 4e generatie

State-of-the-Art Intelligent Edge AI Computing staat centraal in de volgende generatie gedistribueerde netwerktechnologie met een prestatieverbetering tot 30x voor inferencing-toepassingen

SAN JOSE, Californië en BARCELONA, Spanje, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, toont zijn nieuwste generatie systemen die workloads versnellen voor de gehele Telco-sector, specifiek aan de rand van het netwerk. Deze systemen maken deel uit van de onlangs geïntroduceerde Supermicro Intel-based productlijn; de betere, snellere en groenere systemen gebaseerd op de gloednieuwe 4e generatie Intel Xeon Scalable processoren (voorheen met de codenaam Sapphire Rapids) die tot 60% betere workload-geoptimaliseerde prestaties leveren. Vanuit prestatieoogpunt zijn deze nieuwe systemen met de NVIDIA H100 GPU's goed voor tot 30x snellere AI-inferentie op grote modellen voor AI en edge workloads. Bovendien zullen Supermicro-systemen de nieuwe Intel® Data Center GPU Max-serie (voorheen Ponte Vecchio genaamd) ondersteunen op een breed scala aan servers. De Intel Data Center GPU Max-serie bevat tot 128 Xe-HPC-cores en versnelt een reeks van AI-, HPC- en visualisatiewerklasten. Supermicro X13 AI-systemen ondersteunen de volgende generatie ingebouwde versnellers en GPU's tot 700W van onder meer Intel en NVIDIA.

Supermicro's brede scala aan productfamilies vinden toepassing in een groot aantal sectoren om werklasten te versnellen en snellere en nauwkeurigere beslissingen mogelijk te maken. Met de toevoeging van doelgericht gebouwde servers die zijn afgestemd op netwerkworkloads, zoals Open RAN implementaties en private 5G, vermindert de 4e generatie Intel Xeon Scalable processor vRAN Boost technologie het stroomverbruik terwijl de prestaties worden verbeterd. Supermicro blijft een breed scala aan milieuvriendelijke servers aanbieden voor werklasten van de rand tot het datacenter.

"Supermicro blijft innoveren en applicatie-geoptimaliseerde oplossingen ontwerpen voor de gehele IT-sector", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Aan de rand van het netwerk innoveren we snel met de recente aankondiging van een complete reeks servers die geoptimaliseerd zijn voor toepassingen die aanzienlijke rekenkracht vergen. De edge en Hyper-E servers zijn gebaseerd op de nieuwste Intel Sapphire Rapids CPU's met maximaal 60 cores per CPU. Daarmee worden de uitdagingen van de netwerkrand aangepakt naast onze rack-scale oplossingen voor back-end verwerking. De Building Block Solutions® -architectuur stelt ons in staat om als eerste op de markt te komen met de meest geavanceerde servers, van edge tot datacenter, en zo in te spelen op een breed scala aan klantenbehoeften."

Supermicro servers worden gebruikt voor veeleisende workloads in de hele IT-sector, waaronder 5G workloads in de core, aan de netwerkrand, en het versnellen van AI voor netwerkoptimalisatie en IOT- en 5G-toepassingen.

De geavanceerde thermische architectuur en geoptimaliseerde luchtstroom van Supermicro X13-systemen stellen ze in staat om te werken in omgevingen met hoge omgevingstemperaturen van maximum 40°C (104°F) met vrije luchtkoeling, waardoor de koelingsgerelateerde infrastructuurkosten en OPEX verminderd worden. Er zijn ook opties voor vloeistofkoeling beschikbaar voor vele X13-systemen en deze kunnen de OPEX tot 40% verlagen in vergelijking met standaard airconditioning. Supermicro's hulpbronnenbesparende architectuur voor systemen met meerdere nodes maakt voorts gebruik van gedeelde koeling en stroom om het stroomverbruik en het gebruik van grondstoffen te verminderen, waardoor zowel de TCO als TCE worden verlaagd.

Bovendien zorgt het eigen ontwerp van Titanium Level-voedingen voor een verbeterde operationele efficiëntie. Bijgevolg kan de PUE van een datacenter realistisch worden verlaagd van een industriegemiddelde van 1,60 naar een bereik van 1,05.

Samen met de nieuwste GPU-technologie, zoals de NVIDIA H100, A30 en A10 GPU's, of de Intel® Data Center GPU Flex of Max Series, versnelt de reeks Supermicro X13-servers de gegevensverwerking aan de rand, waar een extreem lage latentie dankzij 5G van cruciaal belang is. De Supermicro Universal 4U/5U GPU-server met NVIDIA H100 GPU's is ideaal in datacenteromgevingen die zeer hoge AI-prestaties vereisen aan de rand. Het wordt een cruciale technologie voor vele sectoren en slimme oplossingen. Door gebruik te maken van de nieuwste AI-technologie kunnen beslissingen worden genomen dichter bij de plek waar de gegevens constant worden gegenereerd, wat het netwerkverkeer vermindert en de klantervaring verbetert. Bovendien is de Supermicro edge server productlijn waaronder de SYS-211E en de Supermicro Hyper-E server SYS-221HE ideaal voor edge-implementaties waarbij de omgevingsomstandigheden compacte maar krachtige servers vereisen. Wanneer grote hoeveelheden gegevens moeten worden verzameld en geanalyseerd, is ook het Supermicro Petabyte-opslagsysteem met maximaal 16 E3.S NVMe-schijven beschikbaar.

Supermicro zal verschillende oplossingen demonstreren tijdens MWC in Barcelona, Spanje, van 27 februari tot 2 maart 2023, in Hal 5, stand 5D66 . Supermicro werkt nauw samen met Intel en Capgemini om de werkelijke prestatiewinst voor Open RAN met de Intel vRAN Boost-technologie te laten zien. Daarnaast zal Supermicro een breed scala aan server- en edge-producten demonstreren op de stand van Rakuten Symphony.

Samen met toonaangevende leveranciers zal Supermicro de volgende oplossingen demonstreren:

UST - Toepassing van Machine Vision-technologie voor wrijvingsloos afrekenen

Sodaclick - Stemgeactiveerde interactie in slimme ruimtes

VSBLTY - Machine Vision / Analyse van veiligheid en slimme ruimtes

Voor meer informatie over Supermicro op MWC 2023 kunt u terecht in de Supermicro Hal 5, Stand 5D66 . Geïnteresseerde deelnemers kunnen ontmoetingen plannen met Supermicro executives en het Supermicro's 28 februari rondetafelgesprek over 5G/IoT markttrends.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2009904/Supermicro_latest_generation_of_systems_Telco.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

