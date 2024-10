Supermicro voegt nieuwe petascale JBOF All-Flash opslagoplossing toe met NVIDIA BlueField-3 DPU voor AI-datapijplijnversnelling

"Supermicro's nieuwe high performance JBOF-opslagsysteem is ontworpen met behulp van onze building block-aanpak die ondersteuning biedt voor E3.S- of U.2-vormfactor SSD's samen met de nieuwste PCIe Gen 5-connectiviteit voor de SSD's en het DPU-netwerk- en opslagplatform," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Het systeemontwerp van Supermicro ondersteunt 24 of 36 SSD's, wat tot 1,105 PB aan ruwe capaciteit mogelijk maakt met SSD's van 30,71 TB. Ons gebalanceerde netwerk en opslag I/O-ontwerp kan de volledige 400 Gb/s BlueField-3 lijnsnelheid verzadigen en een bandbreedte van meer dan 250 GB/s voor de Gen 5 SSD's realiseren."

Ga voor meer informatie over Supermicro's AI-opslagoplossingen naar: https://www.supermicro.com/en/products/storage.

De Supermicro JBOF met de NVIDIA BlueField-3 oplossing vervangt het traditionele opslag-CPU- en geheugensubsysteem door de BlueField-3 DPU en draait de opslagtoepassing op de 16 Arm-kernen van de DPU. Naast opslagversnelling zoals erasure coding en decompressiealgoritmen, versnelt de BlueField-3 ook netwerken via hardwareondersteuning voor RoCE (RDMA over Converged Ethernet), GPU Direct Storage en GPU Initiated Storage.

"Versnelde computing en AI transformeren elke industrie en leveren voordelen op voor de maatschappij," zegt Kevin Deierling, senior vice president networking bij NVIDIA. "NVIDIA BlueField-3 DPU's maken innovatieve oplossingen mogelijk zoals de Supermicro petascale JBOF, die de basis vormt voor een nieuwe klasse AI-dataplatforms met extreme prestaties en efficiëntie."

In samenwerking met NVIDIA werkt Supermicro aan een nieuw JBOF-ecosysteem met dataplatformbedrijf Hammerspace en objectstorageleverancier Cloudian, om deze softwareplatforms voor opslaginfrastructuur direct uit te voeren op de NVIDIA BlueField-3 DPU in de Supermicro JBOF. Daarnaast heeft Supermicro SSD's van Micron en KIOXIA gekwalificeerd voor het JBOF-systeem om een reeks capaciteiten en enkele en dubbele poortmogelijkheden te bieden.

"De Supermicro JBOF met NVIDIA's BlueField-3 DPU biedt een zeer geïntegreerde opslagaanpak voor grootschalige AI-training en analytische opslagworkloads," zegt Ashish Nadkarni, Group Vice President en General Manager, Worldwide Infrastructure Research bij IDC. "Deze implementatie biedt een energiezuinigere oplossing dan CPU-gebaseerde opslagservers en een lagere leeslatentie dankzij het directe gegevenspad van de JBOF- en DPU-architectuur. Supermicro en NVIDIA hebben een ecosysteem van partners samengesteld en dit maakt het voor alle grootschalige AI-, CSP- en HPC-klanten interessant om te overwegen."

Ga voor meer informatie over het nieuwe JBOF-product naar: https://www.supermicro.com/en/products/jbof

Supermicro zal, in samenwerking met NVIDIA, de nieuwe JBOF-oplossing met de NVIDIA BlueField-3 meer in detail presenteren tijdens de OCP Global-conferentie in San Jose, Californië, op woensdag 16 oktober. Bezoek Supermicro op stand B21 en neem deel aan de sessie "High Performance Data Center Storage using DPUs" voor meer informatie.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530089/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530090/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530091/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530092/Supermicro_Adds_New_Petascale_JBOF_4.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

