Artmarket.com: CIHA Lyon 2024 - Francia

Artprice patrocina activamente el Congreso Internacional de Historia del Arte (CIHA), al que este año asistirán más de mil investigadores de más de 70 países (del 23 al 28 de junio)

PARIS , 14 de junio de 2024 /PRNewswire/ --Dentro de unos días se inaugurará en el Palacio de Congresos de Lyon (del 23 al 28 de junio) la 36ª edición del Congreso Internacional de Historia del Arte (CIHA). Se trata de un acontecimiento excepcional que no se repetirá en Francia en varias décadas.

https://www.cihalyon2024.fr/en/

36th CIHA World Congress - Lyon 2024 - Endorsed by the French Ministry of Culture, the French Ministry of Higher Education and Research, and the French Ministry of Europe and Foreign Affairs Artprice by Artmarket Headquarters at The Museum of Contemporary Art "Abode of Chaos" dixit NYT (Lyon - France)

Creados en 1873, los congresos de la CIHA, a veces denominados coloquialmente «Olimpiadas de Historia del Arte», se celebran cada cuatro años. Los congresos más recientes se han celebrado en Melbourne (2008), Núremberg (2012), Pekín (2016), Florencia y São Paulo (2019-2021), y la próxima edición (después de Lyon este año), se organizará en Washington DC en 2028. A escala mundial, los congresos de la CIHA constituyen el acontecimiento más unificador para toda la comunidad de investigadores y profesionales del mundo del arte y el patrimonio cultural.

Organizado por el Comité Francés de Historia del Arte (CFHA) en colaboración con el Instituto Nacional de Historia del Arte(INHA), la Universidad Lumière Lyon 2 y el Laboratorio de Investigación Histórica Ródano-Alpes(LARHRA CNRS UMR 5190), la 36ª edición de este congreso tendrá lugar en el Centre de Congrès de Lyon y se centrará en un tema de gran calado que guarda relación con importantes cuestiones sociales: la materia y la materialidad.

Este tema cuestiona las fuentes mismas del arte y profundiza en la concepción, producción, interpretación y conservación de obras de arte de todas las culturas y épocas. Se abre a cuestiones urgentes relacionadas con los problemas medioambientales y geopolíticos de gran actualidad: acceso a los recursos, sostenibilidad, conservación, museos y transición ecológica, desmaterialización, destrucción/reconstrucción, guerra y patrimonio, e incluirá una sesión dedicada específicamente a Ucrania.

thierry Ehrmann, CEO de Artmarket.com y fundador de Artprice:

«Como uno de sus principales mecenas activos, Artprice se complace en contribuir a este acontecimiento mundial, uno de los más importantes para Francia y su política cultural internacional. Con participantes de más de 70 países y más de 1.000 ponentes, el CIHA de este año será un magnífico complemento intelectual de los Juegos Olímpicos de 2024 en París. De hecho, este extraordinario Congreso cuatrienal de Historia del Arte consolida los esfuerzos de Francia por reafirmarse como un actor cultural importante en la escena internacional (según el Informe Anual sobre el Mercado del Arte de Artprice, ya es el primer mercado de arte de Europa continental). Por supuesto, estaremos encantados de recibir a los delegados del CIHA en la sede mundial de Artprice by Artmarket, en el corazón del Museo de Arte Contemporáneo, La Demeure du Chaos / Morada del Caos, durante una excepcional velada privada».

Olivier Bonfait, Presidente del Comité Francés de Historia del Arte (CFHA), organizador del CIHA 2024:

«Por la calidad y diversidad de los debates previstos, el elevadísimo número de participantes (más de 1.500) y la respuesta internacional que ha recibido, este congreso es ya un hito importante en la historia del arte. La participación de Artprice en el Congreso Internacional de Lyon, reconociendo su aporte a la transparencia del mercado del arte, es un honor y un acto significativo. Tomando parte de este evento celebramos la importancia de la investigación y el conocimiento en la historia del arte».

Gracias al firme compromiso de la comunidad internacional, el éxito de este gran acontecimiento está garantizado. Las cifras hablan por sí solas: 1.500 participantes inscritos, más de 1.000 ponentes de 70 países. Más de 90 sesiones, 10 grandes conferencias, además de numerosas mesas redondas, diálogos y reuniones.

El discurso inaugural del congreso correrá a cargo del escritor turco Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura. También contribuyen a este programa excepcional personalidades en la vanguardia de la investigación en historia del arte, antropología, filosofía y ciencias del patrimonio (en particular Georges Didi-Huberman, Tim Ingold, Gabriela Siracusano, Monica Wagner), así como directores de importantes colecciones (entre ellas el Museo de Orsay, el Louvre, el Museo John P. Getty, el Museo de las Culturas Indígenas de São Paulo y el Centro de Arte Contemporáneo de Pekín). Contaremos con la presencia de dos artistas internacionales: Sheela Gowda (India) y Jefferson Pinder (EE.UU.), que compartirán con el público su relación con las nociones de materialidad.

Paralelamente, una feria del libro, en la que participará Artprice by Artmarket, reunirá a unos cuarenta expositores nacionales e internacionales que figuran entre los líderes de la edición en historia del arte y disciplinas afines.

También se ofrecerá a los delegados un rico programa cultural que abarcará los más diversos centros de interés: una treintena de visitas a museos y lugares patrimoniales de Lyon y su metrópoli a lo largo del congreso, así como una serie de ocho excursiones por la región de Auvernia-Ródano-Alpes el viernes 28 de junio. Por la noche, los debates continuarán durante actos especiales organizados con museos y fundaciones asociados y el apoyo de mecenas comprometidos.

Inscríbase y participe en todas las oportunidades que le ofrece este congreso excepcional: intercambios profesionales, consolidación de sus redes, momentos únicos y de convivencia, descubrimientos de todo tipo y visitas privilegiadas al extraordinario patrimonio de la región.

https://www.cihalyon2024.fr/fr/programme#prog_culturel

https://www.cihalyon2024.fr/en/?Itemid=361#prog_culturel

Para inscribirse en la conferencia: https://www.cihalyon2024.fr/fr/inscriptions

Las plazas para el programa cultural son limitadas:

No se pierda las plazas disponibles para excursiones, visitas y veladas del programa cultural, e inscríbase desde su espacio personal (una vez se haya inscrito en el congreso).

Noches

• Cena-espectáculo de Daniel Spoerri, en el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon - 25 de junio (de pago)

El Museo de Arte Contemporáneo de Lyon respalda y acoge la recreación de un banquete ideado por el artista suizo Daniel Spoerri, financiado por el Centro Nacional de Artes Plásticas y en colaboración con el chef Jérémy Galvan, distinguido con una estrella Michelin.

• Velada privada con cena cóctel en el Museo de Bellas Artes - 25 de junio (de pago)

Visita libre a la exposición Connecting Worlds; Conferencia de Pierre Rosenberg ante La huida a Egipto y La muerte de Chioné de Nicolas Poussin; Cinco talleres de restauración de obras de arte del museo a cargo de conservadores y restauradores.

• Velada privada con recepción en el Musée d'Art Contemporain L'Organe gestionando La Demeure du Chaos / Abode of Chaos - 26 de junio (gratuita para los delegados inscritos)

Visita guiada a la Morada del Caos, descubrimiento de la sede mundial de Artprice por Artmarket y de su archivo documental; cena-cóctel y tiempo de debate con thierry Ehrmann, escultor visual y creador de La Demeure du Chaos/Abode of Chaos, Presidente de Artmarket.com y Fundador de Artprice.

• Velada en el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon - 27 de junio de 19:00 a 24:00 horas (gratuita).

Exposiciones abiertas por la noche hasta las 23:00 horas. Velada en el macBar, el bar del Museo de Arte Contemporáneo de Lyon. DJ set. Acceso a la terraza del Museo.

Excursiones del 28 de junio

Quedan pocas plazas para las 5 excursiones siguientes.

Patrimonio de Puy-en-Velay (Catedral y patrimonio urbano de Puy-en-Velay)

Arquitectura e industria del Loira (Museo de Arte e Industria, Saint-Étienne; visita del sitio Le Corbusier - Firminy-Vert)

- Firminy-Vert) Museos y conservación-restauración en Grenoble (Visita al taller de conservación-restauración ARC-Nucléart; Museo de Grenoble; Museo de l'Évêché)

Arte y museos en Grenoble ( Le Magasin , Centro Nacional de Arte Contemporáneo; Tour Perret; Musée Hébert)

, Centro Nacional de Arte Contemporáneo; Tour Perret; Musée Hébert) Patrimonio y restauración en Givors ( Iglesia Saint-Nicolas ; visita a la Ciudad de las Estrellas de Jean Renaudie y al patrimonio urbano de Givors)

Este gran acontecimiento científico y cultural cuenta con el apoyo de numerosos socios y mecenas públicos y privados.

El 36º CIHA cuenta con el alto patrocinio del Ministerio de Cultura y su Ministra Rachida Dati, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y su Ministro Stéphane Séjourné, el Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación y su Ministra Sylvie Retailleau. Asimismo, cuenta con el apoyo de importantes instituciones: el Centro Nacional de Investigación Científica, el Instituto Nacional de Historia del Arte, la École du Louvre, la Université Lumière Lyon 2, la École Nationale Supérieure de Lyon y la Universidad de Grenoble Alpes.

También recibe el generoso apoyo de numerosas fundaciones, socios culturales y empresas y particulares, entre ellos la Academia de Bellas Artes, la Embajada de España, Artprice by Artmarket, la Asociación Arte y Universidad, la Bruschettini Foundation for Islamic & Asian Art (Génova), Cartier, el Círculo de Mecenas de los Museos de Lyon, el Deutsches Forum für Kunstgeschichte (París), la Antoine de Galbert Foundation, la Bullukian Foundation, la Tiqitaq Foundation, la Fundación Proa (Buenos Aires), la Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf), la Getty Foundation (Los Ángeles), el Instituto Italiano de Cultura de Lyon, el Kunst Historisches Institut de Florencia, el Max-Planck-Institut (Florencia), el macLYON (Museo de Arte Contemporáneo de Lyon), el Musée d'Orsay/Musée de l'Orangerie, el Musée des Beaux-Arts de Lyon, los dos Museos Gadagne, el Organe Museum of Contemporary Art que gestiona La Demeure du Chaos/Abodeof Chaos, la Samuel H. Kress Foundation (Nueva York), la Terra Foundation for American Art (Estados Unidos), Daniel Thierry y la Wu Zuoren International Foundation of Fine Arts (Pekín).

Bienvenido a Lyon, capital mundial de la Historia del Arte en junio de 2024.

El Comité de Dirección

Laurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich, Sophie Raux

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/05/image1-36e-CIHA.png

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/05/image2-Siege-social-Artmarket.jpg

Copyright 1987-2024 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

