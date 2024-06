Artmarket.com: CIHA Lyon 2024 - Frankreich. Artprice ist aktiver Sponsor des Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte (CIHA), an dem in diesem Jahr weit über tausend Forscher aus über 70 Ländern teilnehmen werden (23. bis 28. Juni)

PARIS, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- In wenigen Tagen (23. bis 28. Juni) wird im Kongresszentrum von Lyon die 36. Ausgabe des Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte (CIHA) eröffnet. Ein außergewöhnliches Ereignis, das sich in Frankreich erst in einigen Jahrzehnten wiederholen wird.

https://www.cihalyon2024.fr/en/

36th CIHA World Congress - Lyon 2024 - Endorsed by the French Ministry of Culture, the French Ministry of Higher Education and Research, and the French Ministry of Europe and Foreign Affairs Artprice by Artmarket Headquarters at The Museum of Contemporary Art "Abode of Chaos" dixit NYT (Lyon - France)

Die 1873 gegründeten CIHA-Kongresse finden alle vier Jahre statt und werden umgangssprachlich auch als „Olympische Spiele der Kunstgeschichte" bezeichnet. Die letzten Kongresse fanden in Melbourne (2008), Nürnberg (2012), Peking (2016), Florenz und São Paulo (2019-2021) statt, und die nächste Ausgabe (nach Lyon in diesem Jahr) wird 2028 in Washington DC organisiert. Die CIHA-Kongresse sind weltweit das am stärksten verbindende Ereignis für die gesamte Gemeinschaft der Forscher und Fachleute im Bereich des Kunst- und Kulturerbes.

Die 36. Ausgabe dieses Kongresses, der vom Französischen Komitee für Kunstgeschichte (CFHA) in Zusammenarbeit mit dem Nationalen Institut für Kunstgeschichte(INHA), der Université Lumière Lyon 2 und dem Historischen Forschungslabor Rhône-Alpes (LARHRA CNRS UMR 5190) organisiert wird, findet im Kongresszentrum der Cité Internationale in Lyon statt und widmet sich einem wichtigen Thema, das mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen verbunden ist: Materie und Materialität.

Dieses Thema hinterfragt die eigentlichen Quellen der Kunst und befasst sich mit der Konzeption, Herstellung, Interpretation und Erhaltung von Kunstwerken aus allen Kulturen und Epochen. Die Veranstaltung befasst sich mit dringenden Fragen im Zusammenhang mit den aktuellsten umwelt- und geopolitischen Themen: Zugang zu Ressourcen, Nachhaltigkeit, Konservierung, Museen und ökologischer Wandel, Dematerialisierung, Zerstörung/Rekonstruktion, Krieg und kulturelles Erbe, wobei eine Sitzung speziell der Ukraine gewidmet sein wird.

Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice:

„Als einer der wichtigsten aktiven Förderer freut sich Artprice sehr, einen Beitrag zu diesem globalen Ereignis zu leisten, das für Frankreich und seine internationale Kulturpolitik von großer Bedeutung ist. Mit Teilnehmern aus über 70 Ländern und mehr als 1000 Rednern wird die diesjährige CIHA eine hervorragende intellektuelle Ergänzung zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris sein. Dieser außergewöhnliche, alle vier Jahre stattfindende Kunstgeschichte-Kongress festigt die Bemühungen Frankreichs, sich wieder als wichtiger kultureller Akteur auf der internationalen Bühne zu etablieren (laut dem jährlichen Kunstmarktbericht von Artprice ist Frankreich bereits der führende Kunstmarkt in Kontinentaleuropa). Wir freuen uns natürlich sehr, die CIHA-Delegierten am globalen Hauptsitz von Artprice by Artmarket im Herzen des Museums für zeitgenössische Kunst, La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, im Rahmen eines außergewöhnlichen privaten Abends begrüßen zu dürfen."

Olivier Bonfait, Präsident des Französischen Komitees für Kunstgeschichte (CFHA), Organisator des CIHA 2024:

„Durch die Qualität und Vielfalt der geplanten Diskussionen, die sehr hohe Teilnehmerzahl (mehr als 1500) und die internationale Resonanz ist dieser Kunstgeschichte-Kongress schon jetzt ein wichtiger Meilenstein in der Kunstgeschichte. In Anbetracht des Beitrags von Artprice zur Kunstgeschichte durch die Verbesserung der Transparenz des Kunstmarktes ist die Unterstützung dieses Kongresses eine große Ehre und macht absolut Sinn. Mit Ihrer Teilnahme am Internationalen Kongress in Lyon würdigen Sie die Bedeutung von Forschung und Wissen im Bereich der Kunstgeschichte."

Der Erfolg dieser Großveranstaltung wird durch das starke Engagement der internationalen Gemeinschaft gewährleistet. Die Zahlen sprechen für sich: 1500 registrierte Teilnehmer, mehr als 1000 Redner aus 70 Ländern. Mehr als 90 Sitzungen, 10 große Konferenzen, sowie zahlreiche runde Tische, Dialoge und Treffen.

Die Eröffnungsrede des Kongresses hält der türkische Nobelpreisträger und Schriftsteller Orhan Pamuk. Zu diesem außergewöhnlichen Programm tragen auch Persönlichkeiten bei, die an der Spitze der Forschung in den Bereichen Kunstgeschichte, Anthropologie, Philosophie und Kulturwissenschaften stehen (insbesondere Georges Didi-Huberman, Tim Ingold, Gabriela Siracusano, Monica Wagner) sowie Direktoren bedeutender Sammlungen (u. a. des Musée d'Orsay, des Louvre, des John P. Getty Museums, des Museu das Culturas Indígenas de São Paulo und des Center for Contemporary Art in Peking). Zwei internationale Künstler werden ihre Beziehung zu Begriffen der Materialität vorstellen: Sheela Gowda (Indien) und Jefferson Pinder (USA).

Parallel dazu findet eine Buchmesse statt, an der Artprice by Artmarket teilnimmt und die rund vierzig nationale und internationale Aussteller versammelt, die zu den führenden Verlagen im Bereich der Kunstgeschichte und verwandter Disziplinen gehören.

Den Delegierten wird auch ein reichhaltiges Kulturprogramm geboten, das die unterschiedlichsten Interessengebiete abdeckt: rund dreißig Besuche von Museen und Kulturstätten in Lyon und seiner Metropole während des gesamten Kongresses sowie eine Reihe von acht Exkursionen in der Region Auvergne-Rhône-Alpes am Freitag, den 28. Juni. Am Abend werden die Diskussionen im Rahmen von Sonderveranstaltungen fortgesetzt, die mit Partnermuseen und Stiftungen und der Unterstützung engagierter Mäzene organisiert werden.

Melden Sie sich an und nehmen Sie an allen Gelegenheiten teil, die dieser außergewöhnliche Kongress Ihnen bietet: beruflicher Austausch, Festigung Ihrer Netzwerke, einzigartige und gesellige Momente, Entdeckungen aller Art und privilegierte Besuche des außergewöhnlichen Erbes der Region.

https://www.cihalyon2024.fr/fr/programme#prog_culturel

https://www.cihalyon2024.fr/en/?Itemid=361#prog_culturel

Anmeldung für die Konferenz: https://www.cihalyon2024.fr/fr/inscriptions

Bitte beachten Sie, dass die Plätze für das Kulturprogramm begrenzt sind:

Lassen Sie sich die verfügbaren Plätze für Exkursionen, Besichtigungen und Abende im Kulturprogramm nicht entgehen und melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an (sobald Sie sich für den Kongress angemeldet haben).

Abende

- Daniel Spoerri Dinner Performance im Museum für zeitgenössische Kunst in Lyon - 25. Juni (kostenpflichtig)

Das Museum für zeitgenössische Kunst in Lyon unterstützt und beherbergt die Neuauflage eines vom Schweizer Künstler Daniel Spoerri kreierten Banketts dank einer Leihgabe des Nationalen Zentrums für Bildende Kunst und der Zusammenarbeit mit dem Lyoner Sternekoch Jérémy Galvan.

- Privater Abend mit Cocktail-Dinner im Museum of Fine Arts - 25. Juni (kostenpflichtig)

Kostenloser Besuch der Ausstellung "Connecting Worlds"; Vortrag von Pierre Rosenberg vor den Werken "Die Flucht nach Ägypten" und "Der Tod von Chioné" von Nicolas Poussin; fünf Restaurierungsworkshops für Kunstwerke des Museums durch Kuratoren und Restauratoren.

- Privater Abend mit Empfang im Musée d'Art Contemporain L'Organe, das La Demeure du Chaos / Abode of Chaos verwaltet - 26. Juni (kostenlos für angemeldete Delegierte)

Geführte Besichtigung der Abode of Chaos, Entdeckung des globalen Hauptsitzes von Artprice by Artmarket und seines Dokumentationsarchivs; Cocktail-Dinner und Diskussion mit Thierry Ehrmann, visueller Bildhauer und Schöpfer von La Demeure du Chaos / Abode of Chaos, Präsident von Artmarket.com und Gründer von Artprice.

- Abend im Museum für zeitgenössische Kunst in Lyon - 27. Juni von 19:00 bis 24:00 Uhr (kostenlos).

Die Ausstellungen sind nachts bis 23 Uhr geöffnet. Abend in der macBar, der Bar des Museums für zeitgenössische Kunst in Lyon. DJ-Set. Zugang zur Terrasse des Museums.

Exkursionen am 28 . Juni

Es gibt nur noch wenige Plätze für die folgenden 5 Exkursionen.

- Kulturerbe von Puy-en-Velay (Kathedrale und städtisches Kulturerbe von Puy-en-Velay)

- Architektur und Industrie an der Loire (Museum für Kunst und Industrie, Saint-Étienne; Besuch der Le Corbusier-Stätte – Firminy-Vert)

- Museen und Konservierung/Restaurierung in Grenoble (Besuch der Restaurierungswerkstatt ARC-Nucléart; Museum Grenoble; Musée de l'Évêché)

- Kunst und Museen in Grenoble (Le Magasin, Nationales Zentrum für zeitgenössische Kunst; Tour Perret; Musée Hébert)

- Kulturerbe und Restaurierung in Givors (Kirche Saint-Nicolas; Besichtigung der Stadt der Sterne von Jean Renaudie und des städtischen Erbes von Givors)

Dieses wissenschaftliche und kulturelle Großereignis wird von zahlreichen öffentlichen und privaten Partnern und Mäzenen unterstützt.

Die 36. CIHA steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Kultur und seiner Ministerin Rachida Dati, des Ministeriums für Europa und Auswärtige Angelegenheiten und seines Ministers Stéphane Séjourné sowie des Ministeriums für Hochschulwesen und Forschung und seiner Ministerin Sylvie Retailleau. Es wird von wichtigen Institutionen unterstützt: dem Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung, dem Nationalen Institut für Kunstgeschichte, der École du Louvre, der Université Lumière Lyon 2, der École Nationale Supérieure de Lyon und der Universität Grenoble Alpes.

Es profitiert außerdem von der großzügigen Unterstützung zahlreicher Stiftungen, Kulturpartner, Unternehmen und Einzelpersonen, darunter die Akademie der Schönen Künste, die Spanische Botschaft, Artprice by Artmarket, die Art & University Association, die Bruschettini Foundation for Islamic & Asian Art (Genua), Cartier, der Circle of Patrons of Lyon Museums, das Deutsche Forum für Kunstgeschichte (Paris), die Antoine de Galbert Foundation, die Bullukian Foundation, die Tiqitaq Foundation, die Fundación Proa (Buenos Aires), die Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf), die Getty Foundation (Los Angeles), das Italienische Kulturinstitut Lyon, das Kunsthistorische Institut in Florenz, das Max-Planck-Institut (Florenz), das macLYON (Museum für zeitgenössische Kunst in Lyon), das Musée d'Orsay/Musée de l'Orangerie, das Musée des Beaux-Arts de Lyon, die beiden Gadagne-Museen, das Organe Museum für zeitgenössische Kunst, das La Demeure du Chaos / Abode of Chaos verwaltet, die Samuel H. Kress Foundation (New York), die Terra Foundation for American Art (USA), Daniel Thierry und die Wu Zuoren International Foundation of Fine Arts (Peking).

Willkommen in Lyon, der Welthauptstadt der Kunstgeschichte im Juni 2024.

Kontakt: [email protected]

Der Verwaltungsausschuss

Laurent Baridon, Judith Kagan, France Nerlich, Sophie Raux

