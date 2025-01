Artmarket.com: Incendi nell'area di Los Angeles, Artprice deplora una perdita inestimabile per il patrimonio artistico mondiale

PARIGI, 17 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Mentre il mondo inizia a fare il punto sulla quantità senza precedenti di opere d'arte distrutte negli incendi che stanno devastando Los Angeles, Artprice by Artmarket.com e il suo CEO/fondatore Thierry Ehrmann desiderano esprimere la loro vicinanza e solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti da questa immensa catastrofe.

Wildfires in Greater Los Angeles Wildfires in Greater Los Angeles, Artprice deplores an inestimable loss for the world's artistic heritage

I danni causati dagli incendi che divampano da molti giorni vanno ben oltre quelli materiali e, oltra al naturale dolore per la perdita di vite umane e per la distruzione di interi quartieri, in quanto professionisti del mercato dell'arte siamo scioccati dalla notizia della portata della distruzione culturale e patrimoniale che si è verificata e che è tuttora in corso.

Infatti, mentre scriviamo, milini di opere d'arte sono andate in fumo o rischiano di farlo. Centinaia di artisti contemporanei hanno perso il lavoro di un'intera vita perché i loro atelier sono stati completamente distrutti dalle fiamme e molte collezioni d'arte storica del massimo livello sono state completamente decimate, lasciando un vuoto considerevole nel nostro patrimonio collettivo mondiale.

Christopher Wise, vicepresidente di Risk Strategies, ha dichiarato ad ARTnews : "Tonnellate di opere d'arte sono state distrutte. In termini di valore stiamo parlando di molti miliardi di dollari".

Mentre i professionisti del mondo dell'arte, i collezionisti e le compagnie assicurative cercano di valutare le perdite direttamente derivanti dagli incendi boschivi in California, Artprice by Artmarket ha recentemente gestito numerose ricerche e richieste di valutazione. In qualità di leader mondiale nell'ambito delle informazioni sul mercato dell'arte, Artprice by Artmarket detiene e offre i dati più completi disponibili e non risulta quindi sorprendente l'aumento del +450% registrato nel traffico sul nostro sito web.

Quando si tratta di conoscere il vero prezzo dell'arte, l'accesso ai dati di 861.000 artisti e a quasi 30 milioni di risultati di vendita e indici Artprice, con il contributo dell'intelligenza artificiale proprietaria Intuitive Artmarket® ora implementata in modalità Premium, consente di accelerare le procedure con le compagnie assicurative con la certezza della veridicità del prezzo dell'opera distrutta nella tragedia degli incendi di Los Angeles.

Mentre le notizie si diffondono, siamo sconvolti e rattristati nello scoprire una delle più grandi perdite culturali che l'umanità abbia mai subito, paragonabile a pochi altri eventi storici, come l'incendio della Biblioteca di Alessandria. Di innumerevoli opere uniche rimarranno ora solo le foto scattate per libri di storia dell'arte e banche dati, tra cui quelle di Artprice.

"La nostra missione dal 1987, oltre ad analizzare, produrre e fornire in completa trasparenza i prezzi del mercato dell'arte, è quella di mappare la circolazione delle opere nel corso dei secoli e nei cinque continenti." afferma Thierry Ehrmann, presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice. "Stiamo purtroppo assistendo a un vero e proprio disastro storico e desideriamo esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti da questi incendi e in particolare agli artisti e ai collezionisti che oggi stanno perdendo i loro beni più preziosi, e in molti casi anche alcuni dei beni più preziosi dell'umanità.

Artprice coglie l'occasione per ribadire il suo ruolo in qualità di uno dei nuovi custodi della memoria artistica mondiale, mediante la registrazione e il monitoraggio di tutte le opere d'arte che passano per le aste di tutto il mondo. Naturalmente faremo tutto il possibile per aiutare chi è stato colpito da perdite così ingenti e per aiutare il mercato dell'arte nel suo complesso a integrare la nuova realtà nelle sue attività quotidiane dopo la distruzione di così tanti capolavori.

Abbiamo mobilitato i nostri team e i nostri esperti per rispondere alle richieste di ricerca e di valutazione nel miglior modo possibile. Stiamo inoltre rendendo accessibile la nostra raccolta documentale di manoscritti e cataloghi di vendita cartacei, dal 1700 a oggi, con oltre 180 milioni di opere d'arte elencate e annotate dai nostri storici dell'arte."

Da tutto il mondo stanno arrivando aiuti per Los Angeles, dove la cultura artistica è onnipresente. Questo articolo del New York Times di Robin Pogrebin testimonia l'ondata di generosità in corso:

https://www.nytimes.com/2025/01/15/arts/design/california-fires-la-artists.html

Importanti musei come il Getty e il Los Angeles County Museum of Art, insieme a filantropi come Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani del Qatar e fondazioni come quella di Steven Spielberg, hanno raccolto 12 milioni di dollari per un fondo a sostegno degli artisti colpiti dagli incendi in California.

Tra le organizzazioni che hanno contribuito ci sono la Hobson/Lucas Family Foundation del regista George Lucas; la Hearthland Foundation di Spielberg e Kate Capshaw; la Robert Rauschenberg Foundation e la A&L Berg Foundation.

Hanno contribuito due delle più grandi gallerie al mondo: Gagosian e Hauser & Wirth.

