Artmarket.com：ロサンゼルス大都市圏の山火事、アートプライスは世界の芸術遺産に対する計り知れない損失を嘆く

パリ, 2025年1月19日 /PRNewswire/ -- ロサンゼルスを襲う山火事で未曽有の規模の美術作品が失われたことを受け、Artmarket.com によるアートプライスとそのCEO兼創設者ティエリー・エールマン氏は、この大災害で被害を受けたすべての方々に深い哀悼と連帯の意を表します。

何日も猛威を振るった火災による被害は物質的な被害をはるかに超えており、私たちは皆、当然ながら人命の喪失と地域全体の破壊を残念に思う一方で、アート市場の専門家として、文化遺産の破壊も発生し、現在も続いているというニュースに衝撃を受けています。

Wildfires in Greater Los Angeles Wildfires in Greater Los Angeles, Artprice deplores an inestimable loss for the world's artistic heritage

実際、この文章を書いている間にも、数百万点の美術品がすでに煙と化したか、その危険にさらされています。何百人もの現代芸術家がスタジオが全焼し、多くの一流の歴史的美術コレクションが完全に消失したため、生涯の作品をすべて失い、私たちの集合的な世界遺産に大きな穴が開いてしまいました。

クリストファー・ワイズ氏、リスクストラテジーズの副社長は、次のように述べましたアートニュース : 「膨大な量の芸術作品が失われました。価値の面では数十億ドルに相当する話です。」

カリフォルニア州の山火事による直接的な損失を評価しようと、アート業界の専門家、コレクター、保険会社が取り組む中、アートマーケットによるアートプライスは最近、多数の調査および評価依頼を処理しています。アート市場情報の世界的リーダーであるアートマーケットによるアートプライスは、最も包括的なデータを保有・提供しており、その結果、ウェブサイトへのトラフィックが450%以上増加したことについて驚いていません。

アート作品の真の価格を知るには、861,000人のアーティストのデータと約3,000万件の販売実績、Artprice指数にアクセスし、現在プレミアムモードで導入されている独自のAI Intuitive Artmarket®を活用することで、ロサンゼルスの火災の悲劇で破壊された作品の価格を確実に把握し、保険会社との手続きを迅速化することができます。

ニュースが明らかになる中で、私たちは人類がこれまでに経験した中でも最も大きな文化的損失の一つを発見し、衝撃を受け、悲しんでいます。これは、アレクサンドリア図書館の焼失など、非常に少ない歴史的出来事に匹敵するものです。数え切れないほどのユニークな作品は、アートプライス を含む美術史の書籍やデータベース用に撮影された写真を通じてのみ存在することになります。

「1987年以来、アート市場の価格を分析し、生成し、完全な透明性のもとで提供することを超えて、私たちの使命は、何世代にもわたる作品の流通を五大陸にわたってマッピングすることです。」と、Artmarket.comの社長でありアートプライスの創設者であるティエリー・エルマンは述べています。「私たちは残念ながら、真に歴史的な災害を目の当たりにしており、これらの火災によって影響を受けたすべての方々、特に今日、自らの、そして多くの場合、人類の最も貴重な財産を失っているアーティストやコレクターに対し、心からのお見舞いとサポートを表明いたします。」

「アートプライスは、この機会に、世界中のオークションを通じて作品が移動する際にそれらを記録し追跡することで、世界的な芸術的記憶の新たな守護者の一つとしての役割を再確認します。私たちは、非常に大きな損失を受けた方々を支援し、数多くの名作が破壊された後の新しい現実を日常の活動に取り入れるために、アートマーケット全体を支援するためにできる限りのことを行います。

私たちは、検索および評価のリクエストに最善を尽くして対応するため、チームと専門家を動員しました。私たちは、1700年から現在までの手稿や紙の販売カタログのドキュメンタリーコレクションへのアクセスも開放しており、180百万点以上のアートワークがアートヒストリアンによってリスト化され、注釈が付けられています。」

芸術文化が遍在するロサンゼルスに対する支援が、世界中から寄せられています。ロビン・ポグレビンによるニューヨーク・タイムズの記事は、組織されている寛大な支援の洪水を証明しています:

https://www.nytimes.com/2025/01/15/arts/design/california-fires-la-artists.html

ゲティ美術館やロサンゼルス郡美術館をはじめ、カタールのシェイカ・アル・マヤッサ・ビント・ハマド・ビン・ハリファ・アル・サーニーやスティーブン・スピルバーグの財団などの慈善家たちが、カリフォルニアの山火事で影響を受けたアーティストを支援するために1,200万ドルの基金を募っています。

寄付を行った団体には、映画監督ジョージ・ルーカスのホブソン/ルーカス家族財団、スピルバーグ夫妻とケイト・キャプショーのハースランド財団、ロバート・ラウシェンバーグ財団、A&Lバーグ財団などがあります。

世界最大のギャラリーのうち二つが寄付しました:ギャゴシアンとハウザー&ウィルト。

