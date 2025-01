Artmarket.com: Waldbrände im Großraum Los Angeles, Artprice beklagt einen unschätzbaren Verlust für das künstlerische Erbe der Welt

PARIS, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Während die Welt beginnt, eine Bilanz der beispiellosen Menge an Kunst zu ziehen, die bei den Bränden in Los Angeles zerstört wurde, möchten Artprice by Artmarket.com und sein CEO/Gründer Thierry Ehrmann ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit allen von dieser großen Katastrophe Betroffenen zum Ausdruck bringen.

Wildfires in Greater Los Angeles Wildfires in Greater Los Angeles, Artprice deplores an inestimable loss for the world's artistic heritage

Der Schaden, der durch die seit Tagen wütenden Brände entstanden ist, geht weit über das Materielle hinaus, und während wir alle natürlich den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung ganzer Stadtviertel bedauern, sind wir als Fachleute des Kunstmarktes schockiert über das Ausmaß der Zerstörung von Kultur und Kulturgütern, die ebenfalls stattgefunden hat und noch andauert.

Während wir diese Zeilen schreiben, haben sich Millionen von Kunstwerken entweder in Rauch aufgelöst oder es besteht die Gefahr, dass dies geschieht. Hunderte von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern haben ihr gesamtes Lebenswerk verloren, da ihre Ateliers bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, und viele erstklassige historische Kunstsammlungen wurden vollständig vernichtet, was eine große Lücke in unserem kollektiven globalen Erbe hinterlässt.

Christopher Wise, Vice-President of Risk Strategies, sagte ARTnews : „Tonnen von Kunst wurden zerstört. Wertmäßig sprechen wir dabei von vielen Milliarden Dollar."

Während Fachleute aus der Kunstwelt, Sammler und Versicherungsgesellschaften versuchen, die durch die Waldbrände in Kalifornien entstandenen Verluste zu bewerten, hat Artprice by Artmarket in letzter Zeit zahlreiche Such- und Bewertungsanfragen bearbeitet. Als Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen verfügt Artprice by Artmarket über die umfassendsten verfügbaren Daten und ist daher nicht überrascht, dass die Besucherzahlen auf unserer Website um 450 % gestiegen sind.

Wenn es darum geht, den wahren Preis von Kunst zu ermitteln, ermöglicht der Zugang zu den Daten von 861.000 Künstlerinnen und Künstlern und fast 30 Millionen Verkaufsergebnissen und Artprice-Indizes, mit dem Beitrag der proprietären KI Intuitive Artmarket® . Diese wird jetzt im Premium-Modus eingesetzt, um durch gesicherte Preise von Werken, die bei der Brandkatastrophe in Los Angeles zerstört wurden, eine Beschleunigung der Verfahren mit Versicherungsgesellschaften zu erreichen.

Als die Nachricht bekannt wird, sind wir schockiert und traurig zugleich über einen der größten kulturellen Verluste, den die Menschheit je erlitten hat, vergleichbar mit nur wenigen anderen historischen Ereignissen, wie dem Brand der Bibliothek von Alexandria. Zahllose einzigartige Werke werden nur noch durch Fotos existieren, die für kunsthistorische Bücher und Datenbanken, darunter auch die von Artprice, gemacht wurden.

„Unsere Aufgabe besteht seit 1987 nicht nur darin, die Preise des Kunstmarktes zu analysieren, zu produzieren und in völliger Transparenz bereitzustellen, sondern auch die Zirkulation von Werken über die Jahrhunderte und fünf Kontinente hinweg zu kartografieren", sagt Thierry Ehrmann, President von Artmarket.com und Gründer von Artprice. „Wir sind leider Zeugen einer wahrhaft historischen Katastrophe und wir möchten unser Mitgefühl und unsere Unterstützung für alle von diesen Bränden Betroffenen und insbesondere für die Künstlerinnen und Künstler und Sammlerinnen und Sammler zum Ausdruck bringen, die heute ihre und in vielen Fällen auch einige der wertvollsten Besitztümer der Menschheit verlieren.

„Artprice nutzt diese Gelegenheit, um seine Rolle als einer der neuen Hüter des globalen künstlerischen Gedächtnisses zu bekräftigen, indem es alle Kunstwerke auf ihrem Weg durch Auktionen in der ganzen Welt erfasst und verfolgt. Wir werden selbstverständlich alles in unserer Macht Stehende tun, um denjenigen zu helfen, die von den schweren Verlusten betroffen sind, und um den Kunstmarkt insgesamt dabei zu unterstützen, die neue Realität nach der Zerstörung so vieler Meisterwerke in seine täglichen Aktivitäten zu integrieren.

Wir haben unsere Teams und Experten mobilisiert, um auf Such- und Bewertungsanfragen bestmöglich zu reagieren. Wir öffnen auch den Zugang zu unserer dokumentarischen Sammlung von Manuskripten und Verkaufskatalogen auf Papier, von 1700 bis heute, mit mehr als 180 Millionen Kunstwerken, die von unseren Kunsthistorikern aufgelistet und kommentiert werden."

Aus der ganzen Welt strömt Unterstützung nach L.A., wo die Kunstkultur allgegenwärtig ist. Dieser Artikel von Robin Pogrebin in der New York Times zeugt von der überbordenden Großzügigkeit, die allseits organisiert wird:

https://www.nytimes.com/2025/01/15/arts/design/california-fires-la-artists.html

Große Museen wie das Getty und das Los Angeles County Museum of Art sowie Philanthropen wie Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani aus Katar und Stiftungen wie die von Steven Spielberg haben 12 Millionen Dollar für einen Fonds zur Unterstützung der von den kalifornischen Waldbränden betroffenen Künstlerinnen und Künstler gesammelt.

Zu den Organisationen, die einen Beitrag geleistet haben, gehören die Hobson/Lucas Family Foundation des Filmemachers George Lucas, die Hearthland Foundation von Spielberg und Kate Capshaw, die Robert Rauschenberg Foundation und die A&L Berg Foundation.

Zwei der größten Galerien der Welt haben ebenfalls dazu beigetragen: Gagosian und Hauser & Wirth.

Copyright 1987-2025 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen für Künstlerinnen und Künstler bei einer kostenlosen Demonstration: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die jüngste TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre ohne ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCP und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem CEO des Unternehmens , gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert, vgl. die beglaubigte Biographie auf Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2024/02/2024_Biographie_thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, unter anderem mit seiner Abteilung Artprice, die weltweit führend ist in der Sammlung, Verwaltung und Nutzung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen (Originaldokumente, Kodexmanuskripte, kommentierte Bücher und Auktionskataloge, die im Laufe der Jahre erworben wurden) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 861.100 Künstlerinnen und Künstler abdecken.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket, mit seiner Abteilung Artprice, bereichert ständig seine Datenbanken von 7.200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen und Pressetitel der Welt in 119 Ländern und 9 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder müssen sich anmelden) die von seinen Mitgliedern aufgegebenen Anzeigen zur Verfügung, die nun den ersten globalen Standardized Marketplace® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu Festpreisen oder Auktionspreisen (Auktionen gemäß den Absätzen 2 und 3 des Artikels L321.3 des französischen Handelsgesetzbuchs ) bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen 2024 Contemporary Art Market Report:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2024

Siehe auch unser Global Art Market Annual Report 2023, der im März 2024 von Artprice by Artmarket veröffentlicht wurde: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2023

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Artprice-Abteilung: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten des Kunstmarktes in Echtzeit mit Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,5 Millionen Abonnenten)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung: https://www.artprice.com/video

Sein Hauptsitz ist das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst, auch bekannt als „Heimstätte des Chaos" laut The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Gesamtkunstwerk und singuläre Architektur.

Vertrauliche zweisprachige Arbeit, die jetzt veröffentlicht wird: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

L'Obs – Das Museum der Zukunft : https://youtu.be/29LXBPJrs-o

: https://youtu.be/29LXBPJrs-o https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 4,1 Millionen Abonnenten)

https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung - Kontakt: Thierry Ehrmann, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600015/Artmarket_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2600016/Artmarket_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2600017/Artmarket_logo.jpg