Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,732 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 10,7 miliardi di dollari

Al 29 marzo 2026 alle 18:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.732.082 ETH al prezzo di 2.005 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 197 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 102 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e una liquidità totale pari a 961 milioni di dollari. La detenzione di ETH di Bitmine rappresenta il 3,92% dell'offerta di ETH (su 120,7 milioni di ETH).

"Mentre la guerra con l'Iran inizia la quinta settimana, ETH e le criptovalute hanno sovraperformato il mercato più ampio, con ETH che ha superato le azioni di 1.160 punti base. Ciò contrasta decisamente con l'oro (una riserva di valore tradizionale), che ha avuto un rendimento inferiore di oltre 750 punti base. Le criptovalute si stanno dimostrando una buona riserva di valore in "tempo di guerra"", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"La correlazione opposta tra criptovalute (e azioni) e petrolio è in crescita, raggiungendo i livelli più alti nell'ultimo anno. Ciò è logico. Finché i mercati azionari non si abitueranno alla traiettoria futura dei prezzi del petrolio, l'aumento del prezzo del petrolio sarà un fattore sfavorevole per le azioni e le criptovalute. E in un certo senso, l'inverno delle criptovalute forse terminerà quando il rischio di rialzo dei prezzi del petrolio raggiungerà il picco", ha proseguito Lee.

"Nelle ultime quattro settimane, Bitmine ha mantenuto il ritmo sostenuto degli acquisti di ETH, poiché la nostra ipotesi di base è che ETH si trovi nelle fasi finali del "mini-inverno delle criptovalute". Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 71.179 ETH, rispetto a una media settimanale di 45.000-50.000 unità registrata in precedenza", ha dichiarato Lee.

Bitmine ha comunicato il lancio ufficiale di MAVAN (Made in American VALidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano la migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 29 marzo 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine era pari a 3.142.643 (6,3 miliardi di dollari, considerando un prezzo di 2.005 dollari per ETH). "Bitmine ha puntato più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è totalmente in staking da parte di MAVAN e dei suoi partner di staking), si stima che i rendimenti da staking di ETH saranno pari a 266 milioni di dollari all'anno (con un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,80%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking ammontano ora a 177 milioni di dollari. E questi 3,1 milioni di ETH rappresentano circa il 66% dei 4,7 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate, amministrato da Quatrefoil) è pari al 2,79%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,80% (annualizzato), " ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine sono al primo posto nella classifica delle tesorerie Ethereum e al secondo posto nella classifica delle tesorerie globali, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che detiene 762.099 BTC per un valore di 51 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 920 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 27 marzo 2026), classificandosi al 100° posto negli Stati Uniti, dietro Freeport McMoRan (99° posto) e davanti a Delta Airlines (101° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

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Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, si devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato, la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte, il contesto competitivo dell'attività di Bitmine e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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