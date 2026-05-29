Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,39 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 12,3 miliardi di dollari

La Società ha recentemente annunciato il passaggio dal NYSE American al New York Stock Exchange ("NYSE") a partire dal 9 aprile 2026. Le azioni ordinarie della Società continuano a essere negoziate con il simbolo "BMNR".

Alle 13:00 ET del 25 maggio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.390.404 ETH al prezzo di 2.134 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 203 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries e una di 95 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot"), e una liquidità totale pari a 444 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,47% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Continuiamo a prevedere un superciclo per le criptovalute e per Ethereum, trainato da due fattori chiave, la tokenizzazione di Wall Street e l'IA agentiva. E perciò, continuiamo ad acquisire in modo costante ETH, e Bitmine ora detiene quasi 5,4 milioni di token ETH", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 111.942 ETH. Pensiamo che il recente calo di ETH al di sotto dei 2.200 dollari costituisca un'opportunità interessante. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Lee.

Di recente, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 25 maggio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.712.917 (10,1 miliardi di dollari al prezzo di 2.134 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 276 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,75%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking ammontano ora a 276 milioni di dollari. E questi 4,7 milioni di ETH rappresentano oltre l'87% dei 5,39 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,75% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 818.869 BTC per un valore di 64,1 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 572 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 22 maggio 2026), classificandosi al 193° posto negli Stati Uniti, dietro Trane Technologies (192° posto) e davanti a Delta Airlines (194° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano, per i servizi finanziari, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Questo documento contiene specificamente dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, compresa l'iniziativa "Alchemy of 5%" e l'aspettativa che Bitmine raggiunga questo obiettivo nel 2026; (ii) le aspettative della Società rispetto al mercato delle criptovalute, tra cui l'aspettativa di un superciclo futuro per le criptovalute e Ethereum trainato dalla tokenizzazione di Wall Street e dall'IA agentica; (iii) la costante crescita e il progresso della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i relativi benefici per la Società; (iv) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, tra cui MAVAN, la relativa espansione per servire investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema e i ricavi e le ricompense annuali di staking previsti di 276 milioni di dollari; (v) dichiarazioni riguardanti i benefici della tokenizzazione di Wall Street sulla blockchain e i sistemi di IA agentica, che necessitano sempre più di blockchain pubbliche e neutrali; (vi) le aspettative riguardanti il potenziale impatto degli sviluppi normativi, tra cui il GENIUS Act e il Project Crypto della SEC, sui servizi finanziari e sugli asset digitali; e (vii) la rappresentazione da parte della Società delle condizioni di mercato come un'opportunità interessante per l'acquisizione di ETH. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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