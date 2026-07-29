Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,79 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,8 miliardi di dollari

Alle 19:00 ET del 26 luglio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.787.414 ETH al prezzo di 1.948 dollari per ETH (per Coinbase NASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 61 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 268 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Nell'ultima settimana, Bitmine ha riacquistato 6,1 milioni di azioni ordinarie, un aumento rispetto ai 5,5 milioni acquistati la settimana precedente. Abbiamo aumentato il nostro riacquisto di azioni alla luce dell'aumento del rapporto ETH/BTC, nonostante le minori probabilità di approvazione del Clarity Act nel 2026, un segno che i prezzi delle criptovalute si stanno rafforzando. In realtà, questo rapporto è attualmente ai massimi da 3 mesi a 0,3000, che riteniamo sia di buon auspicio per il futuro rafforzamento dei prezzi ETH", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine.

"I prezzi ETH stanno ora raggiungendo un picco da 10 settimane e, come hanno evidenziato molti esperti di strategia in ambito tecnico, riteniamo che i prossimi livelli chiave da superare siano 2.000 dollari e 2.500 dollari per ETH. Il nostro consulente, Tom DeMark di DeMark Analytics, considera questi livelli come obiettivi a breve termine se il confronto tra ETH e S&P 500 nel periodo successivo all'ottobre 1987 continua a reggere", ha proseguito Lee.

"Con oltre 11 milioni di azioni ordinarie riacquistate, Bitmine ha eseguito il più grande riacquisto di azioni ordinarie di sempre per una strategia di tesoreria in asset digitali quali ETH o Bitcoin", ha dichiarato Lee. Dal 1° luglio 2026, Bitmine ha riacquistato 11,6 milioni di azioni ordinarie nell'ambito del programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari autorizzato in precedenza.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 9.946 ETH. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana dall'avvio della strategia di tesoreria ETH, il 30 giugno 2025," ha affermato Lee.

Il 16 luglio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del Presidente (link qui) per il mese di luglio 2026. Il titolo del messaggio è "ETH è la cura per la Valle perturbante della ricchezza".

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare la tesoreria Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 26 luglio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.917.189 (9,6 miliardi di dollari al prezzo di 1.948 dollari per ETH). "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 299 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,65%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente previsti a 254 milioni di dollari. E questi 4,9 milioni di ETH rappresentano l'85% dei 5,79 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,65% (su base annua)", ha proseguito Lee.

Le partecipazioni in criptovalute di Bitmine occupano il 1° posto delle tesorerie Ethereum e il 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 843.775 BTC per un valore di circa 59 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 597 milioni di dollari (media a 5 giorni, al 24 luglio 2026), classificandosi al 171° posto negli Stati Uniti, dietro a Hewlett Packard Enterprise (170° posto) e davanti a HCA Healthcare (172° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") abbiano, per i servizi finanziari nel 2025, una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971 che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficienti dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La Società sta utilizzando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria di Ethereum al mondo, implementando un'innovativa strategia di asset digitali per investitori istituzionali e operatori del mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:

https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali riguardanti, in particolare: (i) gli obiettivi della Società in merito all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la dichiarazione secondo cui Bitmine ha raggiunto il 96% di tale obiettivo; (ii) la strategia di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking della Società, incluso il dato relativo ai 4.917.189 ETH in staking detenuti da Bitmine (pari a 9,6 miliardi di dollari), i rendimenti annualizzati previsti dallo staking di ETH (circa 299 milioni di dollari, quando MAVAN e i partner di staking hanno totalmente in staking l'ETH di Bitmine) e gli attuali ricavi annualizzati previsti dallo staking (circa 254 milioni di dollari); (iii) l'espansione prevista da MAVAN per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema che cercano la migliore infrastruttura di staking; (iv) il costante impegno della Società nell'acquisizione settimanale di ETH nell'ambito della propria strategia di tesoreria in ETH; (v) la convinzione del management che il GENIUS Act e il SEC Project Crypto abbiano, per i servizi finanziari, una portata trasformativa analoga a quella del provvedimento statunitense del 15 agosto 1971 che pose fine a Bretton Woods e al gold standard del dollaro USA; (vi) le aspettative relative al programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari e al valore incrementale per gli azionisti, comprese le dichiarazioni secondo cui Bitmine ha eseguito il più grande riacquisto di azioni ordinarie di sempre per una strategia di tesoreria in asset digitali quali ETH o Bitcoin; (vii) le dichiarazioni riguardanti i livelli di prezzo ETH attesi e gli obiettivi tecnici, tra cui le aspettative che i prossimi livelli chiave da superare siano di 2.000 e 2.500 dollari per ETH; (viii) le dichiarazioni secondo cui l'investimento della Società in Eightco Holdings offre un'esposizione indiretta a OpenAI; (ix) la convinzione che il rapporto ETH/BTC sia ai massimi da 3 mesi e le aspettative che ciò sia di buon auspicio per un futuro rafforzamento dei prezzi ETH; e (x) la crescita e il progresso futuri della strategia di tesoreria Ethereum della Società. Nel valutare tali dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum, le operazioni di riacquisto delle azioni e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie e delle azioni privilegiate di Serie A della Società; gli sviluppi normativi che riguardano gli asset digitali, tra cui l'emanazione e l'attuazione definitiva del GENIUS Act e delle altre proposte di legge in fase di approvazione e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi riguardanti i sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. Le prestazioni future e i risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione Fattori di rischio del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in seguito a revisioni o modifiche successive alla data del presente comunicato, salvo quanto previsto dalla legge.