Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Mengumumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,79 Juta Token, serta Total Kepemilikan Kripto dan Kas Sebesar $11,8 Miliar

Per 26 Juli 2026 pukul 19.00 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri atas 5.787.414 ETH dengan harga $1.948 per ETH (menurut Coinbase NASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), kepemilikan saham di Beast Industries senilai $180 juta, kepemilikan saham di Eightco Holdings senilai $61 juta (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), serta total kas & sekuritas yang dapat diperdagangkan sebesar $268 juta. Kepemilikan ETH Bitmine mencakup 4,8% dari total pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Bitmine membeli kembali 6,1 juta saham biasa dalam sepekan terakhir, meningkat dari 5,5 juta saham yang dibeli pada pekan sebelumnya. Kami meningkatkan pembelian kembali saham karena kami memandang kenaikan rasio ETH/BTC, meskipun peluang pengesahan Clarity Act pada 2026 menurun, sebagai tanda bahwa harga kripto sedang menguat. Bahkan, rasio ini kini berada pada level tertinggi dalam tiga bulan, yaitu 0,3000, yang kami yakini merupakan pertanda baik bagi penguatan harga ETH ke depannya," ujar Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

"Harga ETH kini mencapai level tertinggi dalam 10 minggu dan, sebagaimana disoroti oleh banyak analis teknikal, kami meyakini level penting berikutnya yang perlu ditembus ETH adalah $2.000 dan $2.500. Penasihat kami, Tom DeMark dari DeMark Analytics, memandang level-level tersebut sebagai target jangka pendek jika perbandingan ETH dengan S&P 500 pasca-Oktober 1987 terus menunjukkan pola yang sama," lanjut Lee.

"Dengan lebih dari 11 juta saham biasa yang telah dibeli kembali, Bitmine telah melakukan pembelian kembali saham biasa terbesar yang pernah dilakukan oleh Digital Asset Treasury ETH maupun Bitcoin," ujar Lee. Sejak 1 Juli 2026, Bitmine telah membeli kembali 11,6 juta saham biasa berdasarkan program pembelian kembali saham senilai $4 miliar yang telah disetujui sebelumnya.

"Dalam sepekan terakhir, kami mengakuisisi 9.946 ETH. Bitmine telah membeli ETH setiap minggu sejak Strategi Treasury ETH dimulai pada 30 Juni 2025," ujar Lee.

Pada 16 Juli 2026, Bitmine merilis Pesan Chairman terbaru (tautan di sini) untuk Juli 2026. Judul Pesan tersebut adalah "ETH adalah Solusi bagi Uncanny Valley of Wealth."

Pada awal 2026, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking berstandar institusional. Meskipun MAVAN awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine sendiri, MAVAN berencana memperluas layanannya kepada investor institusional, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH milik Bitmine telah ditempatkan dalam staking di platform MAVAN.

Per 26 Juli 2026, total ETH Bitmine yang ditempatkan dalam staking mencapai 4.917.189 ETH ($9,6 miliar dengan harga $1.948 per ETH). "Bitmine telah menempatkan lebih banyak ETH dalam staking dibandingkan entitas lain di dunia. Dalam skala penuh (ketika seluruh ETH Bitmine ditempatkan dalam staking melalui MAVAN dan mitra staking-nya), imbal staking ETH diproyeksikan mencapai $299 juta per tahun (menggunakan imbal hasil BMNR 7 hari sebesar 2,65%)," ujar Lee.

"Pendapatan staking tahunan kini diproyeksikan mencapai $254 juta. Dan 4,9 juta ETH ini setara dengan 85% dari 5,79 juta ETH yang dimiliki Bitmine. Operasi staking Bitmine sendiri menghasilkan imbal hasil 7 hari sebesar 2,65% (disetahunkan)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menempatkannya sebagai pemilik cadangan Ethereum terbesar di dunia dan pemilik cadangan aset kripto terbesar kedua di dunia, di belakang Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 843.775 BTC senilai sekitar $59 miliar. Bitmine tetap menjadi pemilik cadangan ETH terbesar di dunia.

Bitmine merupakan salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di AS. Menurut data Fundstrat, saham tersebut mencatat rata-rata nilai perdagangan harian sebesar $597 juta (rata-rata 5 hari per 24 Juli 2026), menempati peringkat #171 di AS, di bawah Hewlett Packard Enterprise (peringkat #170) dan di atas HCA Healthcare (peringkat #172) dari 5.704 saham yang tercatat di bursa AS (statista.com dan riset Fundstrat).

Manajemen Bitmine meyakini bahwa GENIUS Act dan Project Crypto dari Securities and Exchange Commission ("SEC") membawa transformasi bagi layanan keuangan pada 2025 yang setara dengan tindakan AS pada 15 Agustus 1971, yang mengakhiri sistem Bretton Woods dan standar emas USD 54 tahun lalu. Peristiwa pada 1971 ini menjadi katalis bagi modernisasi Wall Street, melahirkan para raksasa Wall Street yang ikonis serta infrastruktur keuangan dan pembayaran yang digunakan saat ini. Investasi tersebut terbukti lebih menguntungkan dibandingkan emas.

Pesan Chairman dapat dilihat di sini:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Presentasi Pendapatan Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan dapat dilihat di sini: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Untuk mendapatkan informasi terbaru, daftar di: https://Bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah perusahaan penambangan Bitcoin yang beroperasi di AS. Perusahaan menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan pemilik cadangan Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif bagi investor institusional dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "the alchemy of 5%," Perusahaan berkomitmen menjadikan ETH sebagai aset cadangan utamanya, dengan memanfaatkan aktivitas pada tingkat protokol native, termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan meluncurkan MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, ikuti X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Pernyataan Mengenai Prospek Masa Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan yang merupakan "pernyataan mengenai prospek masa depan" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak sepenuhnya bersifat historis merupakan pernyataan prospektif yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan prospektif ini dapat dikenali melalui istilah seperti "memperkirakan", "memproyeksikan", "diproyeksikan", "bermaksud", "meyakini", "mengantisipasi", "mengestimasi", dan ungkapan serupa. Dokumen ini secara khusus memuat pernyataan mengenai prospek masa depan tentang: (i) tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif "Alchemy of 5%" dan pernyataan bahwa Bitmine telah mencapai 96% dari target tersebut; (ii) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk pernyataan bahwa Bitmine memiliki 4.917.189 ETH yang ditempatkan dalam staking senilai $9,6 miliar, proyeksi imbalan staking ETH tahunan sekitar $299 juta (ketika seluruh ETH Bitmine ditempatkan dalam staking melalui MAVAN dan mitra staking-nya), serta proyeksi pendapatan staking tahunan saat ini sekitar $254 juta; (iii) rencana perluasan MAVAN untuk melayani investor institusional, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya; (iv) komitmen berkelanjutan Perusahaan untuk mengakuisisi ETH setiap minggu berdasarkan Strategi Treasury ETH; (v) keyakinan manajemen bahwa GENIUS Act dan SEC Project Crypto membawa transformasi bagi layanan keuangan yang setara dengan tindakan AS pada 15 Agustus 1971 yang mengakhiri sistem Bretton Woods dan standar emas USD; (vi) ekspektasi terkait program pembelian kembali saham senilai $4 miliar dan nilai tambahnya bagi pemegang saham, termasuk pernyataan bahwa Bitmine telah melakukan pembelian kembali saham biasa terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan pemilik cadangan aset digital ETH atau Bitcoin; (vii) pernyataan mengenai perkiraan level harga dan target teknikal ETH, termasuk ekspektasi bahwa level penting berikutnya yang perlu ditembus ETH adalah $2.000 dan $2.500; (viii) pernyataan mengenai investasi Perusahaan di Eightco Holdings yang memberikan eksposur tidak langsung terhadap OpenAI; (ix) keyakinan bahwa rasio ETH/BTC berada pada level tertinggi dalam tiga bulan dan ekspektasi bahwa hal ini merupakan pertanda baik bagi penguatan harga ETH di masa mendatang; dan (x) pertumbuhan dan kemajuan strategi cadangan Ethereum Perusahaan di masa mendatang. Dalam mengevaluasi pernyataan mengenai prospek masa depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: kemampuan Bitmine untuk mengikuti perkembangan teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi cadangan Ethereum, aktivitas pembelian kembali saham, dan rencana bisnisnya di masa mendatang; lingkungan persaingan bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa dan Saham Preferen Seri A Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pengesahan dan penerapan akhir GENIUS Act serta undang-undang lain yang masih dalam proses dan berbagai inisiatif SEC; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; kinerja, keandalan, dan keamanan operasi staking Perusahaan; risiko terkait sistem AI dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; serta nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Kinerja dan hasil aktual di masa mendatang dapat berbeda secara material dari yang dinyatakan dalam pernyataan mengenai prospek masa depan. Pernyataan mengenai prospek masa depan tunduk pada berbagai kondisi, yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk kondisi yang tercantum dalam bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan kepada SEC pada 21 November 2025, serta seluruh dokumen lain yang diajukan kepada SEC, sebagaimana diubah atau diperbarui dari waktu ke waktu. Salinan dokumen Bitmine yang diajukan kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan ini sehubungan dengan revisi atau perubahan apa pun setelah tanggal siaran pers ini, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.