Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat zijn ETH-holdings 5,79 miljoen tokens hebben bereikt en dat de totale holdings in cryptovaluta en liquide middelen 11,8 miljard dollar bedragen.

Op 26 juli 2026 om 19.00 uur (ET) bestaan de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.787.414 ETH tegen een koers van 1.948 dollar per ETH (via CoinbaseNASDAQ: COIN), 208 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries, een belang van 61 miljoen dollar in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ('moonshots') en een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 268 miljoen dollar. De ETH-holdings van Bitmine vertegenwoordigen 4,8% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"Bitmine heeft de afgelopen week 6,1 miljoen gewone aandelen ingekocht, tegenover 5,5 miljoen in de week daarvoor. We hebben de inkoop van eigen aandelen uitgebreid, omdat we de stijgende ETH/BTC-ratio, ondanks de afnemende kans dat de Clarity Act in 2026 wordt aangenomen, zien als een teken dat de cryptoprijzen sterker worden. Deze ratio staat inmiddels zelfs op het hoogste niveau in drie maanden, namelijk 0,3000, wat volgens ons een gunstig signaal vormt voor een verdere stijging van de ETH-prijs", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"De ETH-prijs heeft inmiddels het hoogste niveau in tien weken bereikt en, zoals veel technische analisten hebben aangegeven, verwachten we dat de volgende belangrijke niveaus 2.000 en 2.500 dollar voor ETH zijn. Onze adviseur, Tom DeMark van DeMark Analytics, beschouwt deze niveaus als kortetermijndoelen, mits de vergelijking tussen ETH en de S&P 500 na oktober 1987 standhoudt", vervolgde Lee.

"Met de inkoop van meer dan 11 miljoen gewone aandelen heeft Bitmine de grootste inkoop van gewone aandelen ooit uitgevoerd door een ETH- of Bitcoin-treasury voor digitale activa", aldus Lee. Sinds 1 juli 2026 heeft Bitmine 11,6 miljoen gewone aandelen ingekocht in het kader van het eerder goedgekeurde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 4 miljard dollar.

"In de afgelopen week hebben we 9.946 ETH aangekocht. Bitmine heeft sinds de start van de ETH Treasury Strategy op 30 juni 2025 elke week ETH gekocht", aldus Lee.

Op 16 juli 2026 heeft Bitmine het meest recente bericht van de bestuursvoorzitter voor juli 2026 gepubliceerd (link hier). De titel van het bericht luidt: "ETH is de remedie voor de Uncanny Valley of Wealth"

Eerder in 2026 lanceerde Bitmine MAVAN (het Made in America VAlidator Network), een stakingplatform van institutioneel niveau. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaket op het MAVAN-platform.

Op 26 juli 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakete ETH 4.917.189 (9,6 miljard dollar bij een koers van 1.948 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaket dan enige andere partij ter wereld. Op volledige schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaket via MAVAN en zijn stakingpartners) zullen de jaarlijkse stakingbeloningen voor ETH naar verwachting 299 miljoen dollar bedragen (uitgaande van een BMNR-rendement over 7 dagen van 2,65%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 254 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,79 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine realiseerden een rendement over 7 dagen van 2,65% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine vormen de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasurypositie ter wereld, na Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), dat naar verluidt 843.775 BTC bezit met een geschatte waarde van ongeveer 59 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel, uitgedrukt in dollarwaarde, 597 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, per 24 juli 2026). Daarmee staat het op de 171e plaats in de Verenigde Staten, achter Hewlett Packard Enterprise (plaats 170) en vóór HCA Healthcare (plaats 172), van in totaal 5.704 aan Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

Het bericht van de bestuursvoorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet haar overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende onderneming met een Ethereum-treasury te worden en voert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa uit voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als haar primaire reserveactief binnen de treasury, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Volg voor aanvullende informatie op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het 'Alchemy of 5%'-initiatief en de verklaring dat Bitmine 96% van de weg naar deze doelstelling heeft afgelegd; (ii) de strategie van de onderneming voor de opbouw van digitale activa en de stakingactiviteiten, waaronder de verklaring dat Bitmine 4.917.189 gestakete ETH bezit, met een waarde van 9,6 miljard dollar, een verwachte geannualiseerde opbrengst uit ETH-staking van ongeveer 299 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig is gestaket via MAVAN en zijn stakingpartners) en een huidige verwachte geannualiseerde stakingopbrengst van ongeveer 254 miljoen dollar; (iii) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur te bedienen; (iv) de voortdurende inzet van de onderneming om wekelijks ETH te verwerven in het kader van zijn ETH Treasury Strategy; (v) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de beslissing van de Verenigde Staten op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-systeem en de goudstandaard van de Amerikaanse dollar; (vi) de verwachtingen met betrekking tot het aandeleninkoopprogramma ter waarde van 4 miljard dollar en de waardecreatie daarvan voor aandeelhouders, waaronder de verklaringen dat Bitmine de grootste inkoop van gewone aandelen ooit heeft uitgevoerd door een ETH- of Bitcoin Treasury voor digitale activa; (vii) verklaringen over de verwachte ETH-prijsniveaus en technische koersdoelen, waaronder de verwachting dat de volgende belangrijke niveaus 2.000 en 2.500 dollar voor ETH zijn; (viii) verklaringen dat de investering van de onderneming in Eightco Holdings indirecte blootstelling aan OpenAI biedt; (ix) de overtuiging dat de ETH/BTC-ratio zich op het hoogste niveau in drie maanden bevindt en de verwachting dat dit gunstig is voor een verdere stijging van de ETH-prijs; en (x) de toekomstige groei en verdere ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige bedrijfsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten, zijn aandeleninkoopactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van de GENIUS Act en andere aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en de impact daarvan op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.