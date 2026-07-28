Bitmine 沉浸技術（BMNR）宣佈 ETH（以太幣）持倉達到 579 萬枚代幣，加密貨幣總額和現金總持有量達 118 億美元

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Bitmine Immersion Technologies, Inc.

28 7月, 2026, 23:50 CST

Bitmine 擁有 1.207 億枚 ETH 總供應量中的 4.8%

Bitmine 僅用 13 個月已完成「5% 煉金術」(Alchemy of 5%) 策略的 96%

Bitmine 根據早前宣布的 40 億美元股份回購計劃，於上週回購 610 萬股普通股

Bitmine 於 2026 年 6 月 26 日獲納入羅素 1000 大型股指數 (Russell 1000 Large-cap index)

Bitmine 的 A 系列優先股 (Series A Preferred Stock) 正在紐約證券交易所 (NYSE) 進行交易，股份代號為 BMNP

Bitmine 已質押 4,917,189 枚 ETH，按每枚 ETH 1,948 美元計算，價值 96 億美元MAVAN（美國製造驗證者網絡）是為 BMNR 及機構投資者而設的頂級以太坊質押平台

Bitmine 持有價值 6,100 萬美元的 Eightco (NASDAQ: ORBS) 股份，使其成為全球目前唯一為投資者提供 OpenAI 間接投資渠道的其中一隻上市股票

Bitmine 加密貨幣、現金、可銷售證券及「高潛力項目」總資產達 118 億美元，包括 578 萬枚 ETH、2.68 億美元現金及可銷售證券，以及其他加密貨幣持倉

Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）支持，從而支援 Bitmine 收購 5% ETH 的目標

康乃狄克州諾沃克2026年7月28日 /美通社/ -- (NYSE: BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（下稱「Bitmine」或「本公司」）是一間專注於長期投資及累積加密貨幣的比特幣和以太坊網絡公司，今日宣佈其加密貨幣、現金總額、可銷售證券及「高潛力項目」總持有量達 118 億美元。

截至 2026 年 7 月 26 日美國東部時間晚上 7:00，本公司的加密貨幣持有量包括 5,787,414 枚 ETH（根據 Coinbase (NASDAQ: COIN) 報價，每枚價值 1,948 美元）、208 枚比特幣 (BTC)、在 Beast Industries 的 1.8 億美元投資、在 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的 6,100 萬美元投資（即「Moonshots」項目），以及 2.68 億美元的現金總額及可銷售證券。Bitmine 目前持有 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 4.8%。

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質押：截至 2026 年 7 月 26 日，BMNR 的 ETH 質押量已超過 490 萬枚
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5% 煉金術：按 5 天平均每日美元交易量計算，BMNR 排名第 171 位
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Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「Bitmine 在過去一週回購了 610 萬股普通股，較前一週購買的 550 萬股有所增加。儘管《清晰法案》在 2026 年通過的機會下降，但我們認為 ETH/BTC 兌換率的上升是加密貨幣價格走強的跡象，因此我們增加了股票回購的規模。事實上，該兌換率現已達到 0.3000 的 3 個月高位，我們相信這對 ETH 未來的價格走勢是個好兆頭。」

Lee 續指：「ETH 價格現正觸及 10 週高位。正如許多技術策略師所強調，我們相信下一個需要突破的關鍵水平是 2,000 美元和 2,500 美元。我們的顧問，DeMark Analytics 的 Tom DeMark 認為，如果 ETH 與 1987 年 10 月後標普 500 指數的走勢比較仍然成立，這些將是近期的目標價位。」

Lee 表示：「憑藉超過 1,100 萬股普通股的回購，Bitmine 執行了所有 ETH 或比特幣數碼資產儲備公司中規模最大的普通股回購計劃。」自 2026 年 7 月 1 日起，Bitmine 已根據早前授權的 40 億美元股份回購計劃，回購了 1,160 萬股普通股。

Lee 表示：「在過去一週，我們購入了 9,946 枚 ETH。自 2025 年 6 月 30 日啟動 ETH 儲備策略以來，Bitmine 每週都在買入 ETH。」

Bitmine 於 2026 年 7 月 16 日發布最新的 2026 年 7 月份主席訊息（連結在此）。該訊息的標題為「ETH 是解決財富恐怖谷的良方 (ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth)」。

Bitmine 於 2026 年初推出機構級質押平台 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。雖然 MAVAN 最初是為支持 Bitmine 自身的以太坊儲備而開發，但 MAVAN 計劃將服務擴展至尋求頂級質押基礎設施的機構投資者、託管人和生態系統合作夥伴。Bitmine 的部分 ETH 已在 MAVAN 平台上進行質押。

截至 2026 年 7 月 26 日，Bitmine 的 ETH 總質押量為 4,917,189 枚（按每枚 ETH 1,948 美元計算，價值 96 億美元）。Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量已超越世界上任何其他實體。在達到規模效益時（即 Bitmine 的 ETH 由 MAVAN 及其質押合作夥伴完全質押），預計的年化 ETH 質押獎勵約為 2.99 億美元（基於 BMNR 7 天收益率 2.65% 計算）。」

Lee 又稱：「目前預計的年化質押收入為 2.54 億美元。這 490 萬枚 ETH 佔 Bitmine 持有 579 萬枚 ETH 的 85%。Bitmine 自身的質押業務產生了 2.65% 的 7 天年化收益率。」

Bitmine 的加密貨幣持倉目前穩居以太坊企業持倉榜首，並為全球第二大加密貨幣企業資產庫，僅次於據報持有 843,775 枚 BTC（價值約 590 億美元）的 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。 

Bitmine 是美國交易最活躍的股票之一。根據 Fundstrat 的數據，該股票的平均每日美元交易額為 5.97 億美元（截至 2026 年 7 月 24 日的 5 天平均值），於 5,704 隻美國上市股票中排名第 171 位，僅次於 Hewlett Packard Enterprise（排名第 170），並領先於 HCA Healthcare（排名第 172）（資料來源：statista.com 及 Fundstrat 研究）。

Bitmine 管理層認為，《GENIUS 法案》及美國證券交易委員會（「SEC」）的「加密計劃」對 2025 年金融服務業的變革影響，猶如 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日結束布雷頓森林體系及美元金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。

如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：
https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://Bitminetech.io/investor-relations/

如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://Bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine
Bitmine (NYSE: BMNR）是一間在美國營運的比特幣礦企。公司正利用其剩餘資本，致力成為全球領先的以太坊財庫公司，為機構投資者及公開市場參與者執行創新的數碼資產策略。公司以「5% 煉金術」為核心哲學，專注以 ETH 作為主要財庫儲備資產，並善用包括質押及去中心化金融機制在內的原生協議層活動。公司於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是一個專為 Bitmine 資產打造的專用質押基礎設施。

如欲了解更多詳情，請關注 X：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat

前瞻性陳述
本新聞稿載有構成 1995 年《私人證券訴訟改革法案》所界定「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。這些前瞻性陳述可通過「預期」、「預計」、「計劃」、「打算」、「相信」、「預測」、「估計」及類似詞彙來識別。本文件特別包含有關以下事項的前瞻性陳述：(i) 公司有關 ETH 收購的目標，包括「5% 煉金術」計劃及 Bitmine 已完成此目標 96% 的陳述；(ii) 公司的數碼資產累積策略及質押業務，包括 Bitmine 已質押 4,917,189 枚 ETH（價值 96 億美元）、預計年化 ETH 質押獎勵約為 2.99 億美元（當 Bitmine 的 ETH 由 MAVAN 及其質押合作夥伴完全質押時），以及目前預計年化質押收入約為 2.54 億美元的陳述；(iii) MAVAN 旨在擴展服務以服務機構投資者、託管人和尋求頂級質押基礎設施的生態系統合作夥伴的意向；(iv) 公司在其 ETH 儲備策略下持續承諾每週收購 ETH；(v) 管理層認為《GENIUS 法案》及 SEC 的「Project Crypto」對金融服務業的變革性影響堪比 1971 年 8 月 15 日美國結束布雷頓森林體系及美元金本位制度的行動；(vi) 有關 40 億美元股份回購計劃及其為股東帶來增值效益的預期，包括 Bitmine 已執行所有 ETH 或比特幣數碼資產儲備公司中規模最大的普通股回購計劃的陳述；(vii) 有關預期 ETH 價格水平和技術目標的陳述，包括預期 ETH 下一個需要突破的關鍵水平是 2,000 美元和 2,500 美元；(viii) 有關公司對 Eightco Holdings 的投資可提供 OpenAI 間接投資渠道的陳述；(ix) 有關 ETH/BTC 兌換率處於三個月高位，並預期這對未來 ETH 價格走強是個好兆頭的看法；及 (x) 公司以太坊儲備策略的未來增長和發展。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮多種因素，包括：Bitmine 適應新技術和市場需求變化的能力；Bitmine 為其當前業務、以太坊儲備運營、股份回購活動及未來業務計劃融資的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；影響公司普通股及 A 系列優先股交易價格的市場狀況；影響數碼資產的監管發展，包括《GENIUS 法案》及其他待決法例和 SEC 措施的最終頒布和實施；數碼資產價格的波動性和不可預測性；公司質押業務的性能、可靠性和安全性；與人工智能系統及其對加密貨幣市場影響相關的風險；以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.

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