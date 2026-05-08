Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 333 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

Al 5 maggio 2026, alle ore 18:00. ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 25 milioni di dollari in Beast Industries (18 milioni di dollari già versati, più un impegno di 7 milioni), un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,25 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di 121 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 333 milioni di dollari.

Punti chiave relativi alle attività di tesoreria di ORBS nell'ultima settimana

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell'intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti della settimana appena trascorsa sono:

Secondo fonti mediatiche (link), il governo degli Stati Uniti sta aumentando la supervisione sull'IA all'avanguardia, siglando nuovi accordi con Google DeepMind, Microsoft e xAI per testare modelli potenti.

Una conseguenza essenziale è rappresentata dalla crescente potenza e nelle capacità di questi modelli, e, perciò, la supervisione ha lo scopo di garantire la protezione degli utenti. Ciò è simile al modo in cui la sicurezza dei veicoli passeggeri delle automobili statunitensi è soggetta a test condotti dal Dipartimento dei Trasporti.

Un'altra implicazione importantissima è costituita dal fatto di riconoscere che l'IA, gli agenti e i bot stanno diventando una parte sempre più rilevante delle attività nell'economia digitale, agendo come creatori di contenuti, motori di traffico e persino di attività commerciali.

I dati raccolti da Fundstrat dimostrano che gli "attori non umani" rappresentano ora la seguente parte di volume su varie piattaforme: il 75% del volume di scambi di Polymarket il 53% del traffico web il 47% delle e-mail inviate il 44% delle operazioni di acquisto di azioni statunitensi il 35% di creazione di nuovi siti web il 30% delle recensioni di prodotti online



"È evidente che, con la crescita delle capacità degli agenti IA (e il conseguente calo dei costi), la parte di attività "non umane" aumenterà vertiginosamente nel tempo. Si prevede che il valore e la necessità di individuare umani verificati e 'agenti delegati verificati' aumenteranno in modo esponenziale", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni corrispondono commissioni per ogni verifica, mentre la verifica per gli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali sia il protocollo World che monetizzano l'autenticazione di utenti verificati come esseri umani. World individua un'opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l'e-commerce, il gaming, i social media e l'IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell'Azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell'innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creatori, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (27% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (21%) e Beast Industries (8%).

Intelligenza artificiale — OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, che rappresentano circa il 27% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l'app per consumatori di OpenAI, ha ufficialmente ottenuto il 1° posto per il numero di download di applicazioni nella categoria IA per i consumatori, superando TikTok, Instagram e Facebook per numero di download mensili a livello mondiale all'inizio del 2026 (secondo Sensor Tower), diventando, in tal modo, l'app per consumatori cresciuta più rapidamente nel corso dell'anno.

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,53% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 21% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l'utente sia una persona fisica e non un agente IA.

Economia dei creatori — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, con un impegno futuro aggiuntivo di 7 milioni di dollari, per un totale di 25 milioni di dollari, pari a circa l'8% degli asset di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l'intelligenza artificiale trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più scarse.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un'esposizione indiretta a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l'IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l'identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l'economia dei creatori attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l'infrastruttura per la verifica umana nell'era dell'IA agentica.

Per ulteriori informazioni:

X: @iamhuman_orbs

Sito Web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos'è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa sul Nasdaq. ORBS offre un'esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l'8,53% dell'offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Cosa è Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente IA. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio "una persona, un account" nell'era dell'IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World.

Chi è CEO di Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni presenti in questo comunicato stampa, tranne quelle relative a fatti storici, possono essere considerate di carattere previsionale, tra cui, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative relative allo sviluppo e all'adozione dell'IA agentica, compresi GPT-5.5 di OpenAI e i modelli successivi; le aspettative relative all'adozione del protocollo World ID in applicazioni aziendali e di consumo; le aspettative della Società secondo cui l'IA, l'identità digitale e l'economia dei creatori daranno forma al prossimo decennio di innovazione; le aspettative relative alla crescita di attività non umane, generate dall'IA e non autentiche nei domini Internet e il conseguente aumento di valore e necessità dell'autenticazione tramite persona verificata e agente delegato verificato; la convinzione che la verifica Proof-of-Human stia diventando un'infrastruttura fondamentale; le dichiarazioni relative alle potenziali opportunità di mercato per l'autenticazione tramite persona verificata, incluso il relativo valore; le aspettative relative alle prestazioni dell'applicazione per consumatori di OpenAI, inclusa la sua posizione di app per consumatori in più rapida crescita; le aspettative relative alle tendenze nella produzione, distribuzione e fiducia del pubblico in materia di contenuti; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti dalle relative posizioni indirette in OpenAI (tramite veicoli a scopo speciale) e dalle posizioni in WLD e Beast Industries; la convinzione della Società che il suo portafoglio di tesoreria possegga componenti fondamentali per il futuro sistema finanziario digitale e basato sull'IA; e le dichiarazioni relative ai futuri impegni di capitale e ai piani di investimento della Società, tra cui l'impegno, in futuro, di 7 milioni di dollari in Beast Industries. Termini quali "si prevede", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "amplia", "promuove", "sviluppa", "ritiene", "linee guida", "obiettivo", "potrebbe", "rimane", "progetto", "prospettiva", "intende", "si stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo: l'incapacità della Società di dirigere la gestione o le operazioni di imprese private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale azionario di OpenAI (detenuta tramite veicoli per scopi speciali), la sua posizione in WLD e la relativa posizione nel capitale azionario di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l'impiego del capitale; l'incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o ampliare le proprie attività commerciali o gli investimenti strategici; la volatilità dei prezzi degli asset digitali, tra cui WLD ed ETH, che potrebbe influire sostanzialmente sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; modifiche normative, future leggi e regolamenti che hanno un impatto negativo sugli asset digitali, sull'adozione dell'intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; Rischi relativi allo sviluppo, all'adozione e all'accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete globale; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell'implementazione dell'IA agentiva nelle applicazioni aziendali e per i consumatori; rischi che la crescita delle attività non umane e generate dall'IA non si verifichi come previsto o non si traduca in una maggiore domanda di soluzioni di verifica umana; rischi che le prestazioni dell'applicazione per i consumatori di ChatGPT non si mantengano ai livelli attuali; rischi che la distribuzione dei contenuti e la fiducia del pubblico non diventino risorse scarse man mano che l'IA standardizza la produzione di contenuti; e posizioni pubbliche e governative mutevoli sugli asset digitali o sui settori correlati all'IA. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un'analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

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