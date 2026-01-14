EUROPE'S 50 BEST BARS ANNUNCIA GLI ACADEMY CHAIRS E LE CATEGORIE DI PREMI SPECIALI PER L'EDIZIONE INAUGURALE

LONDRA, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, l'organizzazione responsabile di The World's 50 Best Bars, svela le 10 categorie di premi speciali e gli Academy Chairs selezionati per la prima edizione di Europe's 50 Best Bars. L'elenco Europe's 50 Best Bars 2026 e i vincitori degli altri riconoscimenti saranno svelati durante una cerimonia di premiazione dal vivo quest'anno; data e città ospitante saranno annunciati nei prossimi mesi.

La classifica sarà determinata dai voti della Europe's 50 Best Bars Academy, una giuria composta da 300 esperti anonimi e con una composizione equilibrata di genere, composta da baristi, proprietari di bar, giornalisti del settore e appassionati intenditori di cocktail, selezionati da 11 Academy Chairs, ognuno dei quali rappresenta una sottoregione europea. Operando in modo indipendente da The World's 50 Best Bars Academy, la giuria europea dispone di un proprio periodo di votazione e si concentra esclusivamente sulle esperienze nei bar in Europa.

Categorie di premi speciali

Michter's Art of Hospitality Award: Annunciato prima della cerimonia, per rendere omaggio ai bar caratterizzati da un eccezionale calore, servizio e coinvolgimento degli ospiti.

Altos Bartenders' Bartender Award: Un secondo premio preannunciato, votato dai colleghi per riconoscere competenza, innovazione e contributo al settore.

One To Watch Award: Un bar emergente in Europa che, secondo 50 Best, potrebbe essere presente in una futura edizione.

Icon Award: Assegnato a una persona che ha dato un contributo eccezionale al settore dell'ospitalità.

Best New Opening Award: Assegnato a un nuovo bar di successo nel panorama Europeo.

Sustainable Bar Award: Un bar che dimostra uno straordinario impegno nei confronti della sostenibilità.

Best Cocktail Menu Award: Per premiare la dimostrazione di creatività, capacità narrativa e innovazione eccezionali.

Best Bar Design Award: Premia spazi innovativi e ben ponderati, che si distinguono in estetica, sostenibilità e funzionalità.

Best in Destination Award: Il bar con il punteggio più alto in ogni regione verrà nominato Best Bar per la rispettiva località.

The Best Bar in Europe 2026: Il bar No.1 della classifica.

Academy Chairs

Gli Academy Chairs vengono scelti in base alle competenze e alle reti di contatti, per garantire una rappresentanza eterogenea ed equilibrata dei bar di tutta Europa.

Bára Urbanová - Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia

Eleni Nikoloulia - Grecia, Turchia e Balcani meridionali

Alia Akkam - Ungheria, Europa meridionale e Balcani settentrionali

Juliane Reichert - Germania, Austria e Svizzera

Arina Nikolskaya - Europa orientale e Paesi baltici

François Monti - Spagna e Portogallo

Hamish Smith - Regno Unito e Irlanda

Laurence Marot - Francia

Jakob Sundin - Paesi nordici

Ara Carvallo - Benelux

Penelope Vaglini - Italia

