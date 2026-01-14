EUROPE'S 50 BEST BARS ANUNCIA ACADEMY CHAIRS Y CATEGORIAS DE PREMIOS ESPECIALES PARA EDICIÓN INAUGURAL

LONDRES, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La organización 50 Best, la organización convocante de los premios The World's 50 Best Bars, presenta las 10 categorías de premios especiales y los Academy Chairs seleccionados para la primera edición de Europe's 50 Best Bars. La lista de Europe's 50 Best Bars 2026 y los ganadores de los premios serán anunciados en una ceremonia en directo, cuya fecha y lugar se revelarán a su debido tiempo.

El ranking será determinado por los votos de la Europe's 50 Best Bars Academy, compuesta por 300 expertos anónimos, equitativamente divididos por género. Este panel incluye bartenders, propietarios de bares, periodistas y aficionados a los cócteles, seleccionados por 11 Academy Chairs que representan distintas subregiones. Esta academia opera de forma independiente de The World's 50 Best Bars Academy y se enfoca exclusivamente en las experiencias cocteleras europeas. También tiene su propio periodo de voto.

Categorías de premios especiales

Michter's Art of Hospitality Award: Anunciado antes de la ceremonia, reconoce a bares por su servicio excepcional.

Altos Bartenders' Bartender Award: El segundo premio anunciado antes de la ceremonia es escogido por los compañeros y destaca a un bartender por su talento, innovación y contribución al sector.

One To Watch Award: Premia un bar emergente que, según 50 Best, podría aparecer en futuras ediciones.

Icon Award: Honra a una persona influyente que haya realizado contribuciones destacadas.

Best New Opening Award: Se concede a un novato destacado en el panorama de bares europeos.

Sustainable Bar Award: Un bar que demuestra compromiso por la sostenibilidad.

Best Cocktail Menu Award: Demuestra creatividad, capacidad narrativa e innovación.

Best Bar Design Award: Celebra los espacios innovadores, destacados por su estética, sostenibilidad y funcionalidad.

Best in Destination Award: Premia el bar mejor clasificado de cada región.

The Best Bar in Europe 2026: El No.1 del ranking.

Academy Chairs

Academy Chairs son escogidos por su experiencia y redes de contactos, con el fin de asegurar una representación diversa y equilibrada de los bares de toda Europa.

Bára Urbanová - República Checa, Eslovaquia y Polonia

Eleni Nikoloulia - Grecia, Turquía y Balcanes Meridionales

Alia Akkam - Hungría, Sur de Europa y Balcanes del Norte

Juliane Reichert - Alemania, Austria y Suiza

Arina Nikolskaya - Europa del Este y Países Bálticos

François Monti - España y Portugal

Hamish Smith - Reino Unido e Irlanda

Laurence Marot - Francia

Jakob Sundin - Países Nórdicos

Ara Carvallo - Benelux

Penelope Vaglini - Italia

