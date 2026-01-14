EUROPE'S 50 BEST BARS ANNOUNCE LES ACADEMY CHAIRS ET LES CATÉGORIES DE PRIX POUR L'ÉDITION DE LANCEMENT
Jan 14, 2026, 06:00 ET
LONDRES, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- 50 Best, l'organisation derrière The World's 50 Best Bars, dévoile les 10 catégories de prix et les Academy Chairs sélectionnés pour la première édition des Europe's 50 Best Bars. La liste des Europe's 50 Best Bars 2026 ainsi que les lauréats des prix seront dévoilés lors d'une cérémonie en direct cette année, dont la date et le lieu seront annoncés prochainement.
Le classement sera établi à partir des votes de Europe's 50 Best Bars Academy, un panel de 300 experts anonymes, équilibré en termes de genre, comprenant des barmans, des propriétaires de bars, des journalistes spécialisés dans les boissons et des amateurs de cocktails, sélectionnés par les 11 Academy Chairs, chacun représentant une sous-région européenne. Fonctionnant indépendamment de The World's 50 Best Bars Academy, le panel européen a sa propre période de vote et se concentre uniquement sur les expériences de bars en Europe.
Catégories de prix
- Michter's Art of Hospitality Award: Annoncé avant la cérémonie, récompensant les bars pour leur accueil chaleureux, leur service et leur engagement envers leurs clients.
- Altos Bartenders' Bartender Award: Un deuxième prix annoncé à l'avance, décerné par les nominés pour récompenser les compétences, l'innovation et la contribution à l'industrie.
- One To Watch Award: Un bar européen en pleine ascension qui, selon 50 Best, pourrait figurer dans une prochaine édition.
- Icon Award: Décerné à une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle à l'industrie hôtelière.
- Best New Opening Award: Décerné à un nouveau venu très performant dans le milieu des bars européens.
- Sustainable Bar Award: Un bar qui fait preuve d'efforts remarquables en matière de développement durable.
- Best Cocktail Menu Award: Fait preuve d'une créativité, d'un talent narratif et d'une capacité d'innovation exceptionnels.
- Best Bar Design Award: Célèbre les espaces innovants et bien pensés, excelle en matière d'esthétique, de durabilité et de fonctionnalité.
- Best in Destination Award: Le bar le mieux classé dans chaque région sera désigné comme le meilleur bar de sa région respective.
- The Best Bar in Europe 2026: Le bar No.1 du classement.
Academy Chairs
Les Academy Chairs sont choisis pour leur expertise et leurs réseaux afin de garantir une représentation diversifiée et équilibrée des bars à travers l'Europe.
- Bára Urbanová - République tchèque, Slovaquie et Pologne
- Eleni Nikoloulia - Grèce, Turquie et Balkans méridionaux
- Alia Akkam - Hongrie, Europe du Sud et Balkans du Nord
- Juliane Reichert - Allemagne, Autriche et Suisse
- Arina Nikolskaya - Europe de l'Est et Pays baltes
- François Monti - Espagne et Portugal
- Hamish Smith - Grande-Bretagne et Irlande
- Laurence Marot - France
- Jakob Sundin - Pays Nordiques
- Ara Carvallo - Benelux
- Penelope Vaglini - Italie
