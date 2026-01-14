EUROPE'S 50 BEST BARS OZNAMUJE ACADEMY CHAIRS A KATEGORIE ZVLÁŠTNÍCH OCENĚNÍ PRO PRVNÍ ROČNÍK

News provided by

50 Best

Jan 14, 2026, 06:00 ET

LONDÝN, 14. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Organizace 50 Best, která stojí za žebříčkem The World's 50 Best Bars, představila 10 kategorií ocenění a vybrané Academy Chairs pro první ročník žebříčku Europe's 50 Best Bars. Seznam nejlepších Europe's 50 Best Bars 2026 a vítězové speciálních ocenění budou vyhlášeni na letošním slavnostním ceremoniálu v přímém přenosu, jehož datum a místo budou včas oznámeny.

Hodnocení bude tvořeno hlasy Europe's 50 Best Bars Academy – poroty složené z 300 anonymních expertů obou pohlaví, včetně barmanů, majitelů barů, novinářů zabývajících se nápoji a zkušených milovníků koktejlů, vybraných 11 Academy Chairs, z nichž každý zastupuje jednu evropskou podoblast. Evropská porota, která funguje nezávisle na The World's 50 Best Bars Academy, má vlastní hlasovací období a zaměřuje se výhradně na zážitky v barech v Evropě.

Zvláštní kategorie ocenění

  • Michter's Art of Hospitality Award: Oznámeno před ceremoniálem, ocenění barů za výjimečnou pohostinnost, služby a péči o hosty.
  • Altos Bartenders' Bartender Award: Druhé předem oznámené ocenění, o kterém hlasují kolegové na základě dovedností, inovativnosti a přínosu pro odvětví.
  • One To Watch Award: Bar v Evropě, který je na vzestupu a který by podle 50 Best mohl být zařazen do budoucího ročníku.
  • Icon Award: Udělována osobě, která se zasloužila o mimořádný přínos v oblasti pohostinství.
  • Best New Opening Award: Udělována nejlepšímu nováčkovi na evropské barové scéně.
  • Sustainable Bar Award: Bar, který vykazuje mimořádné úsilí v oblasti udržitelnosti.
  • Best Cocktail Menu Award: Prokazuje výjimečnou kreativitu, vyprávění příběhů a inovativnost.
  • Best Bar Design Award: Ocenění inovativních a promyšlených prostorů, které vynikají estetikou, udržitelností a funkčností.
  • Best in Destination Award: Bar s nejvyšším hodnocením v každém regionu bude jmenován nejlepším barem v dané lokalitě.
  • The Best Bar in Europe 2026: No.1 bar v žebříčku

Academy Chairs

Academy Chairs jsou vybíráni na základě odborných znalostí a kontaktů, aby byla zajištěna rozmanitá a vyvážená reprezentace barů z celé Evropy.

  • Bára Urbanová – Česká republika, Slovensko a Polsko
  • Eleni Nikoloulia – Řecko, Turecko a jižní Balkán
  • Alia Akkam – Maďarsko, jižní Evropa a severní Balkán
  • Juliane Reichert – Německo, Rakousko a Švýcarsko
  • Arina Nikolskaya – východní Evropa a pobaltské státy
  • François Monti – Španělsko a Portugalsko
  • Hamish Smith – Velká Británie a Irsko
  • Laurence Marot – Francie
  • Jakob Sundin – severské země
  • Ara Carvallo – Benelux
  • Penelope Vaglini – Itálie

Mediální centrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/2831469/Europe_50_Best_bars_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

EUROPE'S 50 BEST BARS KÜNDIGT ACADEMY CHAIRS SOWIE SPEZIELLE AUSZEICHNUNGSKATEGORIEN FÜR DIE ERSTAUSGABE AN

EUROPE'S 50 BEST BARS KÜNDIGT ACADEMY CHAIRS SOWIE SPEZIELLE AUSZEICHNUNGSKATEGORIEN FÜR DIE ERSTAUSGABE AN

50 Best, die Organisation hinter The World's 50 Best Bars, stellt die 10 Auszeichnungskategorien sowie ausgewählte Academy Chairs für die erste...
EUROPE'S 50 BEST BARS ANUNCIA ACADEMY CHAIRS Y CATEGORIAS DE PREMIOS ESPECIALES PARA EDICIÓN INAUGURAL

EUROPE'S 50 BEST BARS ANUNCIA ACADEMY CHAIRS Y CATEGORIAS DE PREMIOS ESPECIALES PARA EDICIÓN INAUGURAL

La organización 50 Best, la organización convocante de los premios The World's 50 Best Bars, presenta las 10 categorías de premios especiales y los...
More Releases From This Source

Explore

Beers, Wines and Spirits

Beers, Wines and Spirits

Retail

Retail

Awards

Awards

News Releases in Similar Topics