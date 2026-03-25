Glion e Les Roches guidano l'educazione alberghiera globale nel QS Rankings 2026, facendo distinguere Sommet Education con due marchi di eccellenza

Notizia fornita da

Sommet Education

25 mar, 2026, 10:00 GMT

  • Les Roches global hospitality education raggiunge un eccezionale 2° posto nel QS Rankings, confermando la sua leadership come hub di talenti affidabile a livello internazionale per il settore dell'ospitalità.
    -  Les Roches mostra un tasso di occupabilità del 94%, con studenti che ricevono in media da tre a cinque offerte di lavoro al momento della laurea e più di 200 visite da parte di partner del settore ogni semestre.
    -  Les Roches beneficia di una rete alumni di oltre 16.000 persone distribuite in più di 130 paesi.
  • Glion Institute of Higher Education guadagna tre posizioni arrivando al 3° posto a livello globale, un riconoscimento significativo del suo posizionamento nel lusso e dell'eccellenza dei suoi programmi di laurea e post-laurea in ambito business.
    Oggi, Glion conta:
    -  Un tasso di occupabilità del 98% entro 3 mesi dalla laurea, con più di 250 aziende che visitano annualmente il campus per reclutare.
    -  Oltre 18.000 alumni in 164 paesi
  • Glion e Les Roches sono accreditate dal Swiss Accreditation Council e da NECHE 
  • I laureati di Glion e Les Roches sono pronti per il lavoro, inserendosi direttamente in un settore ricco di opportunità, considerando che il World Travel & Tourism Council prevede una carenza di 8,6 milioni di dipendenti nel settore alberghiero entro il 2035.

LOSANNA, Svizzera, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Sommet Education, la principale rete di istituzioni per la gestione alberghiera e le arti culinarie, che include École Ducasse, Glion, Les Roches, Indian School of Hospitality e Invictus Education, annuncia le eccezionali performance delle sue istituzioni di punta nel QS World University Rankings by Subject 2026 per Hospitality & Leisure Management.

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QS Rankings 2026
QS Rankings 2026

Glion si posiziona al 3° posto a livello globale, rafforzando la sua reputazione come istituzione boutique di lusso nel settore dell'ospitalità. Con un punteggio di Academic Reputation di 89.9/100 e di Employer Reputation di 93.5, Glion si distingue per il suo impegno verso l'eccellenza e l'educazione personalizzata, formando laureati che incarnano i più alti standard di servizio e leadership nel lusso.

Les Roches raggiunge un eccezionale 2° posto mondiale, sottolineando la sua posizione come istituzione innovativa nel campo dell'educazione alberghiera. Con un punteggio di Academic Reputation di 91.3 ed Employer Reputation di 94.0, l'istituto è riconosciuto sia dai pari accademici sia dagli esponenti del settore, formando leader imprenditoriali e lungimiranti.

Spencer Coles, Chief Executive Officer di Sommet Education, ha commentato: "Il riconoscimento accademico e da parte dei datori di lavoro di Glion e Les Roches conferma l'attrattività del nostro modello educativo nel mercato del lavoro dell'ospitalità odierno. Fornire soluzioni su misura per il settore, espandere la nostra portata globale e promuovere un'agenda di ricerca ci permette di contribuire a plasmare il futuro della nostra industria."

Scopri le scuole: Glion, Les Roches, Sommet Education

About Sommet Education 

Sommet Education è leader mondiale nell'istruzione e nella formazione nel settore dell'ospitalità, del lusso e delle arti culinarie e riunisce cinque prestigiosi istituti - Glion Institute of Higher Education, Les Roches Global Hospitality, Ecole Ducasse, Invictus Education e Indian School of Hospitality - che plasmano il futuro del settore e coltivano la prossima generazione di talenti. 

Con oltre 400 programmi che spaziano dalla formazione tecnica, ai corsi di laurea, alle lauree, alle soluzioni per dirigenti e aziende, supportiamo 20.000 studenti e discenti di oltre 100 nazionalità in 10 Paesi e 20 campus, oltre che attraverso piattaforme di apprendimento online all'avanguardia. 

Foto:  https://mma.prnewswire.com/media/2941230/Sommet_Education_QS_Rankings.jpg
Logo:  https://mma.prnewswire.com/media/1280685/5880780/Sommet_Education_Logo.jpg

CONTATTO: 
Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER [email protected] 
sommet-education.com

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