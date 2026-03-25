Glion e Les Roches lideram a formação em hospitalidade em 2026 QS Rankings, distinguindo a Sommet Education com duas marcas de topo

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Sommet Education

25 mar, 2026, 10:00 GMT

  • A Les Roches global hospitality education alcança um excelente No. 2 nos QS rankings, reafirmando a sua posição de liderança como um centro global de referência para a formação de talentos no setor hoteleiro.
    -     A Les Roches apresenta uma taxa de empregabilidade de 94%, com os alunos a receberem, em média, entre três a cinco ofertas de emprego após a conclusão do curso, além de mais de 200 visitas de parceiros do setor de recrutamento a cada semestre.
    -     A Les Roches beneficia de uma rede de ex-alunos com mais de 16,000 membros, espalhados por mais de 130 países.
  • Glion Institute of Higher Education sobre três lugares para No. 3 globally, um reconhecimento notável do seu forte posicionamento no setor do luxo e da excelência dos seus programas de gestão de nível de licenciatura e pós-graduação.
    Atualmente, a Glion conta com
    -      uma taxa de inserção profissional de 98% nos três meses seguintes à conclusão do curso e mais de 250 empresas que visitam o campus anualmente para recrutar.
    mais de 18,000 antigos alunos em 164 países
  • Glion and Les Roches são acreditadas pelo Swiss Accreditation Council e pelo NECHE
  • Os licenciados da Glion e da Les Roches estão preparados para ingressar diretamente num setor repleto de oportunidades, uma vez que World Travel & Tourism Council prevê uma escassez de 8,6 milhões de trabalhadores no setor hoteleiro até 2035.

LAUSANNE, Suiça, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Sommet Education, A rede líder de instituições de gestão hoteleira e artes culinárias, que inclui a École Ducasse, a Glion, a Les Roches, a Indian School of Hospitality e a Invictus Education, anuncia o desempenho excecional das suas instituições de referência no QS World University Rankings by Subject de 2026, na categoria de Gestão Hoteleira e de Lazer.

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QS Rankings 2026
QS Rankings 2026

A Glion assegura a 3.ª posição a nível global, reforçando a sua reputação como instituição boutique de luxo na área da hotelaria. Com uma pontuação de Reputação Académica de 89,9/100 e uma pontuação de Reputação junto dos Empregadores de 93,5, a Glion distingue-se pelo seu compromisso com a excelência e a educação personalizada, formando licenciados que personificam os mais elevados padrões de serviço de luxo e liderança.

A Les Roches alcança uma notável 2.ª posição no ranking mundial, sublinhando a sua posição como um desafiante inovador na educação em hotelaria. Com uma pontuação de Reputação Académica de 91,3 e uma pontuação de Reputação junto dos Empregadores de 94,0, a instituição é reconhecida por pares académicos e líderes do setor, formando líderes empreendedores e com visão de futuro.

Spencer Coles, Diretor Executivo da Sommet Education, comentou: «O reconhecimento académico e por parte dos empregadores da Glion e da Les Roches reafirma a atratividade do nosso modelo educativo no mercado de trabalho da hotelaria atual. Oferecer soluções personalizadas para o setor, expandir o nosso alcance global e promover uma agenda de investigação permite-nos moldar o futuro do nosso setor.»

Descubra as escolas: Glion; Les Roches, Sommet Education

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CONTACTO: 
Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER [email protected]  
sommet-education.com

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