Glion Institut de Hautes Études und Les Roches führen die weltweite Rangliste der Hotelfachschulen im QS World University Rankings 2026 an und bringen Sommet Education mit zwei Marken unter die bestplatzierten

Les Roches Global Hospitality Education erreicht im QS World University Rankings 2026 einen herausragenden zweiten Platz und bestätigt damit seine Rolle als globale Talentplattform und Exzellenzzentrum für Hospitality-Ausbildung. Les Roches weist eine Beschäftigungsquote von 94 % auf; Studierende erhalten am Ende ihres Studiums durchschnittlich drei bis fünf Stellenangebote, zudem besuchen mehr als 200 rekrutierende Partnerunternehmen jedes Semester den Campus. Les Roches verfügt über ein Netzwerk von mehr als 16'000 Alumni in über 130 Ländern .

einen herausragenden und bestätigt damit seine Rolle als globale Talentplattform und Exzellenzzentrum für Hospitality-Ausbildung. Glion Institut de Hautes Études verbessert sich um drei Plätze und erreicht Rang drei weltweit – eine bedeutende Anerkennung seiner starken Positionierung im Luxussegment sowie der Exzellenz seiner Bachelor- und Masterprogramme im Management. Heute verzeichnet Glion: eine Beschäftigungsquote von 98 % innerhalb von drei Monaten nach Studienabschluss sowie mehr als 250 Unternehmen, die jedes Jahr zum Recruiting auf den Campus kommen. über 18'000 Alumni in 164 Ländern .

– eine bedeutende Anerkennung seiner starken Positionierung im Luxussegment sowie der Exzellenz seiner Bachelor- und Masterprogramme im Management. Heute verzeichnet Glion: Glion und Les Roches sind sowohl durch den Schweizerischen Akkreditierungsrat als auch durch die NECHE (New England Commission of Higher Education) akkreditiert.

Die Absolventinnen und Absolventen von Glion und Les Roches sind bestens darauf vorbereitet, in eine Branche mit grossen Chancen einzutreten, während der World Travel & Tourism Council bis 2035 einen Mangel von 8,6 Millionen Arbeitskräften im Gastgewerbe prognostiziert.

LAUSANNE, Schweiz, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- Sommet Education, das weltweit führende Netzwerk von Hochschulinstitutionen mit Spezialisierung auf Hospitality Management und Culinary Arts, zu dem École Ducasse, Glion Institut de Hautes Études, Les Roches, die Indian School of Hospitality und Invictus Education gehören, gibt die herausragenden Ergebnisse seiner führenden Institutionen im QS World University Rankings 2026 in der Disziplin Hospitality & Leisure Management bekannt.

QS Rankings 2026

Glion Institut de Hautes Études belegt weltweit den dritten Platz und stärkt damit seinen Ruf als Institution mit besonderer Expertise in Hospitality und Luxus. Mit einem Wert von 89,9/100 bei der akademischen Reputation und 93,5 bei der Arbeitgeberreputation zeichnet sich Glion durch sein klares Bekenntnis zu Exzellenz und personalisiertem Unterricht aus. Die Institution bildet Absolventinnen und Absolventen aus, die höchste Standards in luxuriösem Service und Leadership verkörpern.

Les Roches erreicht einen bemerkenswerten zweiten Platz weltweit und unterstreicht damit seine Position als innovativer Marktführer in der Hospitality-Ausbildung. Mit einem Wert von 91,3 bei der akademischen Reputation und 94,0 bei der Arbeitgeberreputation wird die Institution von akademischen Fachkreisen ebenso wie von Branchenführern für die Ausbildung visionärer Führungspersönlichkeiten und Unternehmer anerkannt.

Spencer Coles, Chief Executive Officer von Sommet Education, erklärte: « Die akademische Anerkennung und die Wertschätzung durch Arbeitgeber, die Glion und Les Roches entgegengebracht werden, bestätigen erneut die Attraktivität unseres Bildungsmodells im heutigen Hospitality-Arbeitsmarkt. Indem wir branchenspezifische, massgeschneiderte Lösungen anbieten, unsere internationale Reichweite weiter ausbauen und unser Forschungsprogramm vorantreiben, tragen wir aktiv dazu bei, die Zukunft unserer Branche mitzugestalten. »

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Anouck Weiss, Kommunikationsdirektor

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