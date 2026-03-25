Glion Institut de Hautes Études et Les Roches en tête de la formation hôtelière mondiale dans le QS World University Rankings, distinguant Sommet Education avec deux marques parmi les mieux classées

Les Roches Global Hospitality Education obtient une remarquable deuxième place dans le QS World University Rankings 2026 , confirmant son rôle de plateforme mondiale de talents et de centre d'excellence en matière de formation hôtelière. Les Roches affiche un taux d'employabilité de 94 % , avec en moyenne trois à cinq propositions d'emploi par étudiant à la fin de leurs études, et plus de 200 visites d'entreprises partenaires recruteuses chaque semestre. Les Roches bénéficie d'un réseau de plus de 16 000 anciens élèves présents dans plus de 130 pays .

, confirmant son rôle de plateforme mondiale de talents et de centre d'excellence en matière de formation hôtelière. Glion Institut de Hautes Études progresse de trois places pour atteindre la troisième place mondiale , une reconnaissance majeure de son positionnement solide dans le secteur du luxe et de l'excellence de ses programmes de premier et deuxième cycles en gestion. Aujourd'hui, Glion compte : un taux d'employabilité de 98 % dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme et plus de 250 entreprises qui se rendent sur le campus chaque année pour recruter. plus de 18 000 anciens élèves répartis dans 164 pays.

, une reconnaissance majeure de son positionnement solide dans le secteur du luxe et de l'excellence de ses programmes de premier et deuxième cycles en gestion. Aujourd'hui, Glion compte : Glion et Les Roches sont accréditées par le Conseil suisse d'accréditation (HES) et par NECHE (New England Commission of Higher Education).

Les diplômés de Glion et de Les Roches sont pleinement préparés à intégrer un secteur riche en opportunités, alors que le World Travel & Tourism Council prévoit une pénurie de 8,6 millions d'employés dans le secteur de l'hôtellerie d'ici 2035.

LAUSANNE, Suisse, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sommet Education, le premier réseau mondial d'établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans la gestion hôtelière et les arts culinaires, comprenant École Ducasse, Glion Institut de Hautes Études, Les Roches, Indian School of Hospitality et Invictus Education, annonce les performances exceptionnelles de ses établissements phares dans le QS World University Rankings 2026 dans la discipline Hospitality & Leisure Management.

QS Rankings 2026

Glion Institut de Hautes Études se classe en troisième position mondiale, renforçant ainsi sa réputation d'établissement spécialisé dans l'hôtellerie et le luxe. Avec un score de 89,9/100 pour la réputation académique et de 93,5 pour la réputation auprès des employeurs, Glion se distingue par son engagement envers l'excellence et un enseignement personnalisé, formant des diplômés qui incarnent les plus hauts standards en matière de service de luxe et de leadership.

Les Roches se classe à une remarquable deuxième place mondiale, soulignant sa position de leader innovant dans l'enseignement de l'hôtellerie. Avec un score de réputation académique de 91,3 et un score de réputation auprès des employeurs de 94,0, l'établissement est reconnu par ses pairs universitaires et les leaders du secteur pour former des dirigeants visionnaires et entrepreneurs.

Spencer Coles, directeur général de Sommet Education, a déclaré : « La reconnaissance académique et des employeurs dont bénéficient Glion et Les Roches réaffirme l'attractivité de notre modèle éducatif sur le marché du travail actuel de l'hôtellerie. En proposant des solutions sur mesure pour le secteur, en en élargissant notre portée internationale et en faisant progresser notre programme de recherche, nous contribuons activement à façonner l'avenir de notre secteur. »

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