PARIGI, 20 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Con una presenza in 28 paesi e un team di oltre 2.500 professionisti, HR Path è un partner affidabile per le aziende che devono affrontare le complessità delle risorse umane. Specializzata in servizi di consulenza, implementazione e operativi, HR Path offre soluzioni all'avanguardia progettate per migliorare l'efficienza e favorire la crescita. Fin dalla sua fondazione, nel 2001, è rimasta salda nella sua missione di trasformare le pratiche delle risorse umane a livello globale.

View PDF HR Path rafforza la propria presenza con Dayforce in America del Nord grazie alla fusione con Enforce

Enforce, con sede a Dallas, in Texas, impiega un team di 38 esperti in Dayforce e supporta un ampio portafoglio di clienti, principalmente nel Nord America. È integrata verticalmente in tutti i domini funzionali Dayforce e offre una suite completa di servizi Dayforce – implementazione, ottimizzazione, supporto post-go-live e servizi amministrativi esternalizzati. Fin dalla sua fondazione, avvenuta più di 10 anni fa, Enforce si è guadagnata una solida reputazione per aver guidato con successo le imprese attraverso le trasformazioni Dayforce.

Questa fusione segna una nuova iniziativa strategica nella crescita di HR Path in Nord America e ne rafforza significativamente le capacità di servizio nell'ambito Dayforce, già nota come Ceridian. HR Path gestisce già una crescente attività Dayforce nel Regno Unito e Irlanda e, attraverso l'acquisizione di ClearCourse, ha ampliato la propria competenza nell'ecosistema Dayforce. Grazie a questa fusione, HR Path offrirà ora anche servizi di outsourcing delle buste paga negli Stati Uniti non solo su tecnologie SAP ma anche su Dayforce.

"La fusione con Enforce rafforza il nostro impegno nello sviluppo di una attività Dayforce di livello mondiale", spiega François Boulet, co-ceo HR Path. "La riconosciuta competenza di Enforce nel mercato statunitense, combinata con la presenza globale di HR Path e le sue capacità di esternalizzazione delle buste paga, ci consentirà di supportare al meglio i clienti Dayforce lungo l'intera catena del valore delle risorse umane, dalla consulenza all'implementazione fino ai servizi gestiti".

"Unirsi a HR Path rappresenta un onore e un'opportunità eccezionale per il nostro team e i nostri clienti", aggiunge Michael McKay, ceo e co-fondatore di Enforce e neo-nominato partner HR Path. "Combinando l'esclusivo focus e la competenza di Enforce sulla piattaforma Dayforce con le dimensioni e la presenza globale di HR Path, accelereremo la nostra crescita e offriremo un valore ancora maggiore alle imprese che adottano Dayforce in tutto il mondo. Il nostro impegno nei confronti della piattaforma Dayforce rimane incrollabile, perché continuiamo a considerarla la soluzione più avanzata sul mercato per la gestione del capitale umano. Le capacità e le potenzialità migliorate derivanti da questa fusione consentiranno a HR Path e Enforce di distinguersi nettamente all'interno dell'ecosistema Dayforce".

