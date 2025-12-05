HR Path espande la sua presenza nella regione Asia Pacifico (APAC) con l'acquisizione strategica di Blueprint HR Software

HR Path, leader globale nella consulenza HR e nelle soluzioni HRIS, annuncia l'acquisizione strategica di Blueprint HR Software Solutions, una controllata di Blueprint Technologies, società con sede in India specializzata in soluzioni SAP SuccessFactors, Concur e UKG

PARIS, 5 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Con attività in 28 paesi e un team di oltre 2.500 professionisti, HR Path è un partner di fiducia per le aziende che affrontano le complessità delle risorse umane. L'azienda offre servizi di consulenza, implementazione e servizi gestiti, progettati per ottimizzare i processi delle risorse umane e sostenere la crescita dell'organizzazione. Fin dalla sua fondazione nel 2001, HR Path è rimasta dedita a trasformare le pratiche delle risorse umane in tutto il mondo.

Blueprint Technologies continuerà ad operare in modo indipendente con un focus dedicato sui servizi ERP, mentre la sua controllata, Blueprint HR Software—la sua divisione di tecnologia per le risorse umane—si unisce a HR Path come parte di questo allineamento strategico.

François Boulet, cofondatore di HR Path, ha dichiarato: "Questa acquisizione rafforza la nostra base in India, nel Medio Oriente e in Arabia Saudita, aprendo al contempo l'accesso ad altre aree dell'Asia Pacifico. Ci aiuterà a penetrare meglio il mercato degli Emirati Arabi Uniti e ad aumentare significativamente la nostra presenza in India."

Lalit Mehra, Amministratore Delegato di HR Path India, ha aggiunto: "Offriamo già servizi globali per Workday, ma grazie all'esperienza di Blueprint HR ora disponiamo di capacità ancora maggiori per SAP SuccessFactors e UKG erogate dall'India." Ciò rafforza la nostra capacità di servire i clienti con soluzioni HRIS complete a livello mondiale."

Rony John, Amministratore Delegato e CEO di Blueprint Technologies, ha dichiarato: "Questa cessione rafforza il nostro focus strategico e accelera la crescita globale nelle nostre competenze chiave in SAP S/4 HANA, SAP BDC, BTP, SAP CX e AI. Ci consente di reinvestire nell'espansione delle nostre offerte di punta e di rafforzare il valore che offriamo ai nostri clienti. Questo ci consente di progredire nella nostra missione, ampliare l'impatto della nostra tecnologia e apportare un focus e un'innovazione ancora maggiori al nostro portafoglio SAP principale."

Kalyan T, COO di Blueprint Technologies, ha aggiunto: "La nostra pratica HR ha costruito una solida reputazione nel corso degli anni e siamo orgogliosi di ciò che il team ha raggiunto. Man mano che riorientiamo le priorità organizzative, Blueprint HR Software garantisce continuità, opportunità ampliate per il nostro personale e un valore maggiore per i nostri clienti. Questa transizione rafforza anche la nostra agilità operativa."

