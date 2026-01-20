PARIS, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH, de la transformation digitale et de l'externalisation de la paie, est heureux d'annoncer la fusion de ses activités avec Enforce, un spécialiste américain des SIRH basé à Dallas, reconnu pour son expertise approfondie sur Dayforce.

View PDF HR Path renforce sa pratique Dayforce en Amérique du Nord grâce à sa fusion avec Enforce

Présent dans 28 pays et fort d'une équipe de plus de 2 500 collaborateurs, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises faisant face aux enjeux complexes des Ressources Humaines. Spécialisé dans le conseil, l'intégration et l'externalisation, HR Path propose des solutions innovantes conçues pour améliorer l'efficacité RH et accompagner la croissance. Depuis sa création en 2001, le groupe poursuit sa mission : transformer les pratiques RH partout dans le monde.

Enforce, dont le siège est situé à Dallas (Texas), s'appuie sur une équipe de 38 experts Dayforce et accompagne un large portefeuille de clients principalement situés en Amérique du Nord. L'entreprise est verticalement intégrée sur l'ensemble des domaines fonctionnels de Dayforce et propose une gamme complète de services : implémentation, optimisation, support post–déploiement et services d'administration externalisée. Depuis plus de 10 ans, Enforce s'est forgé une solide réputation dans l'accompagnement des organisations dans leurs projets de transformation autour de Dayforce.

Cette fusion constitue une étape stratégique clé dans la croissance de HR Path en Amérique du Nord et renforce considérablement ses capacités de services autour de Dayforce, anciennement connu sous le nom de Ceridian. HR Path développe déjà une practice Dayforce en plein essor au Royaume–Uni et en Irlande, et a étendu son expertise dans l'écosystème Dayforce grâce à l'acquisition de ClearCourse. Avec cette fusion, HR Path proposera désormais des services d'externalisation de la paie aux États–Unis, non seulement sur des technologies SAP, mais également sur Dayforce.

« La fusion avec Enforce renforce notre ambition de construire une practice Dayforce de premier plan », a déclaré François Boulet, Co–CEO de HR Path. « expertise reconnue d'Enforce sur le marché américain, combinée à la présence internationale de HR Path et à ses capacités d'externalisation de la paie, nous permettra de mieux accompagner les clients Dayforce sur toute la chaîne de valeur RH – du conseil à l'implémentation, jusqu'aux services managés. »

« Rejoindre HR Path est un honneur et une opportunité exceptionnelle pour notre équipe et nos clients, » a déclaré Michael McKay, CEO et cofondateur d'Enforce et désormais Partner HR Path. « En associant la spécialisation et l'expertise d'Enforce sur la plateforme Dayforce à l'envergure et à la présence mondiale de HR Path, nous allons accélérer notre développement et offrir encore plus de valeur aux organisations adoptant Dayforce dans le monde entier

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2863621/HR_Path_Enforce_FR.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2863623/Enforce_Logo.jpg

Contact :

Fabienne Latour

[email protected]