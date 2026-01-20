HR Path fortalece sua atuação em Dayforce na América do Norte por meio de fusão com a Enforce

PARIS, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH, transformação digital e terceirização de folha de pagamento, anuncia com satisfação a fusão de suas operações com a Enforce, uma consultoria especializada em HRIS com sede em Dallas, reconhecida por sua sólida expertise em Dayforce.

Com presença em 28 países e uma equipe de mais de 2.500 profissionais, a HR Path é uma parceira estratégica para empresas que enfrentam os desafios da gestão de Pessoas. Especializada em serviços de consultoria, implementação e operação, a empresa oferece soluções inovadoras voltadas ao aumento de eficiência e ao crescimento sustentável. Desde sua fundação, em 2001, a HR Path mantém o compromisso de transformar as práticas de RH em escala global.

A Enforce, com sede em Dallas, Texas, conta com uma equipe de 38 especialistas certificados em Dayforce e atende um amplo portfólio de clientes, principalmente na América do Norte. A empresa possui atuação integrada em todos os domínios funcionais do Dayforce e oferece um portfólio completo de serviços, que inclui implementação, otimização, suporte pós–go-live e serviços de administração terceirizada. Com mais de dez anos de atuação, a Enforce construiu uma reputação sólida ao apoiar organizações em suas jornadas de transformação com Dayforce.

Essa fusão representa um passo estratégico na expansão da HR Path na América do Norte e fortalece significativamente suas capacidades de entrega em Dayforce, anteriormente conhecido como Ceridian. A HR Path já mantém uma prática em crescimento no Reino Unido e Irlanda e, por meio da aquisição da ClearCourse, ampliou sua atuação no ecossistema Dayforce. Com esta fusão, a HR Path passa a oferecer também serviços de terceirização de folha de pagamento nos Estados Unidos, não apenas em tecnologias SAP, mas agora também em Dayforce.

"A fusão com a Enforce reforça nosso compromisso em desenvolver uma prática de Dayforce de nível global", afirma François Boulet, Co-CEO da HR Path. "A expertise reconhecida da Enforce no mercado norte-americano, aliada à presença global da HR Path e à nossa forte atuação em serviços de folha de pagamento, nos permite apoiar os clientes Dayforce em toda a cadeia de valor de RH — da consultoria à implementação e aos serviços gerenciados."

"Unir forças com a HR Path é uma honra e uma oportunidade excepcional para nosso time e nossos clientes", destaca Michael McKay, CEO e cofundador da Enforce, agora Partner da HR Path. "Ao combinar o foco exclusivo e a profunda especialização da Enforce na plataforma Dayforce com a escala e a presença global da HR Path, aceleramos nosso crescimento e ampliamos ainda mais o valor entregue às organizações que adotam Dayforce em todo o mundo.

