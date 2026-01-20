HR Path fortalece su práctica de Dayforce en Norteamérica a través de su fusión con Enforce

PARÍS, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de RR.HH., transformación digital y subcontratación de nóminas, se complace en anunciar la fusión de sus operaciones con Enforce, un especialista en HRIS con sede en Dallas reconocido por su sólida experiencia en Dayforce.

Con presencia en 28 países y un equipo de más de 2500 profesionales, HR Path es un socio de confianza para las empresas que se enfrentan a las complejidades de los Recursos Humanos. Especializada en servicios de asesoría, implementación y operaciones, HR Path ofrece soluciones innovadoras diseñadas para mejorar la eficiencia e impulsar el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la empresa se ha mantenido firme en su misión de transformar las prácticas de RR.HH. a nivel global.

Enforce, con sede en Dallas, Texas, cuenta con un equipo de 38 expertos en la materia de Dayforce y presta servicio a una amplia cartera de clientes, principalmente en Norteamérica. La empresa está integrada verticalmente en todas las áreas funcionales de Dayforce y ofrece un conjunto completo de servicios, que incluyen implementación, optimización, soporte posterior a la puesta en marcha y servicios administrativos externalizados. Desde su fundación hace más de 10 años, Enforce se ha labrado una sólida reputación para guiar con éxito a las organizaciones en sus transformaciones de Dayforce.

Esta fusión marca un nuevo paso estratégico en el crecimiento de HR Path en Norteamérica y fortalece significativamente sus capacidades de servicio en torno a Dayforce, anteriormente conocida como Ceridian. HR Path ya opera una práctica de Dayforce en expansión en el Reino Unido e Irlanda , y mediante la adquisición de ClearCourse , ha ampliado su experiencia en el ecosistema de Dayforce. Con esta fusión, HR Path también ofrecerá servicios de externalización de nóminas en EE. UU., no solo con tecnologías SAP, sino también con Dayforce .

"La fusión con Enforce refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de una práctica Dayforce de primer nivel", afirmó François Boulet, CoCEO de HR Path. "La reconocida experiencia de Enforce en el mercado estadounidense, combinada con la presencia global de HR Path y sus capacidades de externalización de nóminas, nos permitirá brindar un mejor soporte a los clientes de Dayforce en toda la cadena de valor de RR. HH., desde la asesoría hasta la implementación y los servicios gestionados".

"Unirnos a HR Path representa un honor y una oportunidad excepcional para nuestro equipo y nuestros clientes", afirmó Michael McKay, CEO y cofundador de Enforce y recién nombrado socio de HR Path. "Al combinar el enfoque exclusivo y la experiencia de Enforce en la plataforma Dayforce con la escala y presencia global de HR Path, aceleraremos nuestro crecimiento y ofreceremos un valor aún mayor a las organizaciones que adopten Dayforce en todo el mundo. "

